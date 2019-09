Percheziții și controale la regimul armelor și munițiilor. Mii de arme confiscate Timp de 8 luni, polițiștii au intensificat verificarile in teren, fiind efectuate 4.796 de controale și 306 percheziții domiciliare, atat pentru depistarea persoanelor care incalca normele legale referitoare la arme, explozivi și substanțe periculoase, cat și pentru protejarea cetațenilor. In urma perchezițiilor, au fost indisponibilizate 3.448 de arme. Dintre cele 1.306 de arme letale, se aflau 139, deținute ilegal (20 provenite din contrabanda și 37 de arme confecționate artizanal). Totodata, au mai fost ridicate 2.035 de arme neletale supuse autorizarii, dintre care 266 deținute… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politisti specializati in investigarea infractiunilor economice din cadrul IPJ Dolj au indisponibilizat, joi, 760.000 de tigarete provenite din contrabanda dupa ce au prins in flagrant un barbat 35 de ani, din Craiova si unul de 40 de ani, din Drobeta Turnu Severin, in timp ce incercau sa finalizeze…

- Polițiștii de la arme il cerceteaza penal pe un cetațean roman, cu rezidența in Spania, care adus in Romania o arma de vanatoare fara a respecta legislația in domeniu. Este cercetat pentru contrabanda și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Poliția precizeaza ca pentru a introduce pe teritoriul…

- Polițiștii orașului Nadlac sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Arad au depistat un depozit de țigarete de contrabanda. Mai exact, polițiștii s-au deplasat la sediul unei societați comerciale unde in doua microbuze și o autoutilitara exista suspiciunea…

- Polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurala Dej au reținut pentru 24 de ore un tanar banuit de comiterea infracțiunii de lipsire de libertate in mod ilegal, fapta prevazuta de Codul penal. Conform investigațiilor efectuate, la data de 3 august, in jurul orei 15:50, cel in cauza – un tanar in varsta…

- Un barbat de 32 de ani din Bulgaria a fost prins, in timp ce incerca sa intre in Romania prin punctul de trecere a frontierei Giurgiu-Ruse, avand asupra sa un pistol cu gaze și 12 cartușe. Tanarul este cercetat penal pentru nerespectarea regimului armelor si munitiilor si contrabanda calificata. Cetațeanul…

- In prima jumatate a anului, politistii specializati in arme, explozivi si substante periculoase si de la ordine publica au desfasurat controale la persoanele juridice care desfasoara activitati privind regimul armelor si munitiilor. In urma verificarilor, au fost constatate 151 de nereguli 9 privind…

- Politistii din Alba au decoperit, in locuința unui barbat de 30 de ani, suspectat de deținere de substanțe toxice, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și ascunderea sursei impozabile, mercur, minereu de aur și o arma neletala, potrivit Mediafax.Politistii din Alba au facut, miercuri,…

- "La data de 15 iulie, politistii din cadrul Politiei municipiului Piatra Neamt au actionat pe linia depistarii persoanelor care comercializeaza tigarete provenite din contrabanda. Astfel, intr-o piata din municipiul Piatra Neamt, politistii au depistat un barbat de 68 de ani, care detinea asupra…