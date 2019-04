Perchezitii. Numele fiului lui Andrei Plesu, legat de un dosar de droguri (VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii si procurorii au facut, vineri, opt perchezitii in Bucuresti si Iasi, la persoane suspectate de trafic de droguri. Fiul lui Andrei Plesu, Mihai, este suspectat ca vindea droguri in special la petreceri, pretul unei tigari putand sa ajunga si la 50 de lei. Mihai Plesu si suspectii din Iasi…

- Procurorii Serviciului Teritorial Iași al DIICOT au facut vineri, 5 aprilie, mai multe percheziții domiciliare in Iași și București intr-un dosar in care cei vizați sunt suspecți de trafic de droguri de risc. Polițiștii antidrog au descoperit la percheziții 500 de grame de rezina cannabis, alte ustensile…

- UPDATE – ora 12:45 Politistii antidrog au efectuat, vineri, o actiune pe linia combaterii traficului de droguri de risc cu opt perchezitii domiciliare in judetul Iasi si in Bucuresti, in dosar fiind vizat si Mihai Plesu, fiul scriitorului Andrei Plesu, informeaza surse judiciare. In urma perchezitiilor,…

