- Un barbat a fost arestat preventiv, in urma a trei percheziții efectuate de politistii de combatere a criminalitații organizate din Cluj-Napoca, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., la persoane banuite de operațiuni cu substanțe psihoactive. De la locuințele percheziționate…

- Patru persoane suspectate ca au determinat animatoare din cluburi de noapte sa practice prostitutia, unele fiind amenintate cu violenta, au fost retinute, in urma unor perchezitii facute in Targu-Mures. Politistii au gasit bani, tigari de contrabanda si inscrisuri privind achizitia unor imobile.

- In aceasta dimineața, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. – S.T. Pitești, au efectuat 3 percheziții la locuințele unor persoane banuite de efectuarea de operațiuni cu produse susceptibile a avea…

- Politistii au efectueaza miercuri dimineața 35 de perchezitii la persoane banuite ca ar fi creat un prejudiciu de peste 1.400.000 de lei, prin evaziune fiscala si delapidare. 22 de persoane vor fi conduse la audieri. Pe 14 martie, politistii Servicului pentru Investigarea Criminalitații Economice din…

- olitistii din Alba efectueaza meircuri, 14 martie, un numar de 35 de perchezitii la persoane banuite ca ar fi creat un prejudiciu de peste 1.400.000 de lei, prin evaziune fiscala si delapidare. 22 de persoane vor fi conduse la audieri.

- Politistii bihoreni efectueaza, in aceasta dimineata, 6 perchezitii, la locuintele unor reprezentanti ai unor societati comerciale, banuiti ca ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproape 1 milion de euro, prin evaziune fiscala. 5 persoane vor fi conduse la audieri. Luni, 12 martie a.c., politistii…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Calarasi, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., Calarasi au efectuat 3 perchezitii in Bucuresti si Calarasi, la persoane banuite de trafic de droguri de risc. 3 de persoane au fost arestate preventiv, informeaza…

- Politistii din Arges au ridicat bunuri in valoare de peste 250.000 de euro, precum si 53.000 de lei si 25.700 de euro, in numerar, in urma a 12 perchezitii domiciliare efectuate ieri. 6 persoane au fost retinute. La data de 8 martie a.c., politistii din cadrul Politiei Municipiului Curtea de Arges au…

- Procurorii din Istanbul au emis, joi, mandate de arestare pe numele a 121 de persoane suspectate de legaturi cu reteaua FETO condusa de clericul musuluman Fethullah Gulen, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Mai multe perchezitii au loc, joi dimineata, in judetul Arges, la persoane suspectate de camatarie, dar si de furturi din societati comerciale, anunta Politia Romana, potrivit news.ro.Conform sursei citate, la aceasta ora, politistii din Curtea de Arges si cei ai Directiei Operatiuni Speciale…

- Potrivit Politiei Romane, la aceasta ora, politistii din Mehedinti fac opt perchezitii in Mehedinti si Dolj, precum si in Bucuresti, la persoane suepectate de infractiuni contra patrimoniului, urmand sa fie dusi la audieri zece suspecti. De asemenea, vor fi puse in aplicare doua mandate de aducere,…

- Politistii fac, luni dimineata, mai multe perchezitii in Capitala si in judetele Mehedinti si Dolj, fiind vizate zece persoane care incepand cu anul 2016 ar fi furat bani si bijuterii din mai multe locuinte, prin metoda ”imprietenire”, scrie news.ro.Potrivit Politiei Romane, la aceasta ora,…

- La aceasta ora, polițiștii din Mehedinți efectueaza 8 percheziții, pe raza județelor Mehedinți și Dolj, precum și pe raza municipiului București, la persoane banuite de infracțiuni contra patrimoniului. 10 persoane vor fi conduse la sediul poliției, pentru audieri. Polițiștii Inspectoratului ...

- Politistii din Prahova efectueaza, marti, mai multe perchezitii la persoane suspectate ca produceau si comercializau ilegal bauturi alcoolice. Citeste si: ALERTA - Codurile de vreme rea, PRELUNGITE: Un nou val de GER si NINSOARE peste sudul Romaniei / HARTA Potrivit unui comunicat…

- In aceasta dimineata, politistii din Alba, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane, au efectuat 5 perchezitii in municipiul București la persoane banuite de contrabanda cu tigari. Au fost identificate peste 460.000 de tigari susceptibile a proveni din contrabanda. Potrivit…

- PERCHEZIȚII de amploare: Peste 100 in TOATA Romania. 5 persoane au fost reținute 5 persoane au fost reținute, iar 16.000 de lei, un pistol cu gaz de calibrul 9 mm. și 27 de cartușe nepercutate au fost ridicate, in urma a peste 100 de percheziții efectuate depolițiștii din Arad, in București și in 16…

- Ofiteri din cadrul Serviciului Judetean Anticoruptie (SJA) Olt, impreuna cu politisti de la Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Olt si cu sprijinul jandarmilor, au efectuat joi doua perchezitii domiciliare la locuintele unor persoane suspectate de trafic si cumparare de influenta, se arata intr-un…

- Un barbat in varsta de 81 de ani si o femeie de 75 de ani au murit in urma unui incendiu izbucnit, noaptea trecuta, la o locuinta din localitatea Arini, comuna Gaiceana, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bacau. La locul producerii evenimentului s-au deplasat doua autospeciale…

- O familie formata din patru persoane a fost gasita moarta in propria locuinta in seara de 20 februarie, in orasul Balti. Circumstantele producerii tragediei urmeaza sa fie stabilite de organele de drept, transmite IPN.

- Cladirile rezidentiale din Romania sunt vechi si au nevoie de modernizari si reabilitari, iar locuintele din Romania se caracterizeaza prin cea mai scazuta suprafata locuibila din Uniunea Europeana, a declarat luni Ionut Dumitru, economist-sef al Raiffeisen Bank Romania. Suprafaţa medie locuibilă…

- Polițiștii din Urlați Prahova și cei ai Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane efectueaza 4 percheziții la locuintele unor persoane banuite ca ar fi comis delicte silvice. 4 persoane vor fi aduse cu mandat la audieri. La data de 12 februarie, polițiștii din Urlați efectueaza 4 percheziții…

- Polițiștii din cadrul Sectiei nr. 3 Politie Rurala Sutesti, sprijiniti de cei de la Poliția municipiului Dragasani, Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, Serviciul Rutier si luptatori de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale au efectuat in aceasta dimineața 5 perchezitii ...

- Politistii din cadrul Sectiei Rurale 12 Daneti aveau informatii ca in zona, mai multe persoane se ocupa cu furtul de lemne. Oamenii legii au efctuat 5 perchezitii in comunele doljene Apele Vii si Celaru la locuintele unor persoane suspectate de furt de lemne.

- Politistii din Prahova si cei de la Directia Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane efectueaza cinci perchezitii, la aceasta ora, in Prahova si Ilfov, la persoane suspectate ca au sustras seifuri, case de bani si ATM-uri, de pe raza judetului respectiv, dar si din Brasov si Buzau Potrivit unor…

- Polițiștii din Prahova și cei ai Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane, sprijiniți de jandarmi, efectueaza, miercuri dimineața, mai multe percheziții pe raza județelor Prahova și Ilfov, persoane banuite de furturi din societați comerciale și ATM-uri.

- Politistii din Brasov si din alte judete au descins la sediul mai moltor firme, dar si la domiciliul administratorilor suspectati ca au transferat sume mari de bani in anumite firme cu scopul de a-i scoate din tara.

- Peste 30 de politisti de investigatii criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Botosani, cu sprijinul luptatorilor Serviciului de Actiuni Speciale si Directiei de Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, au efectuat 11 perchezitii domiciliare pe raza…

- Politistii au facut 11 perchezitii in judetele Constanta si Cluj la persoane suspectate de proxenetism, faptele fiind comise in diferite orase din Olanda. Cinci persoane, pe numele carora autoritatile olandeze au emis mandate de arestare, au fost retinute.Politistii Brigazii de Combatere a…

- Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti efectueaza urmarirea penala fata de patru persoane, pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani, prejudiciul cauzat bugetului de stat in acest caz fiind estimat la aproape 5.000.000 lei. Marti, au fost efectuate 22 de perchezitii…

- Patru persoane au fost retinute in urma unor perchezitii efectuate, de politistii din Calarasi, in judetul Arges, intr-un dosar penal privind furturi din autoturisme comise pe autostrada A2. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului general al Politiei Romane (IGPR) transmis, luni, AGERPRES,…

- Trei persoane și-au pierdut viața in incendii dupa ce au fost incalcate regulile antiincendiare. Primul caz in care a decedat o femeie in varsta de 91 de ani a avut loc ieri in satul Doina, raionul Cahul.

- PERCHEZIȚII LA PERSOANE BANUITE DE FURT DE ENERGIE ELECTRICA 22 de infracțiuni de furt de energie electrica și executarea sau folosirea de instalatii clandestine in scopul racordarii directe la retea sau pentru ocolirea echipamentelor de masurare, au fost constatate de polițiști, in urma…

- In aceasta dimineata, politistii din cadrul IPJ Constanta au efectuat 9 perchezitii la domiciliile unor membri ai unui grup infractional organizat in comiterea de infractiuni contra patrimoniului printre care si aparate tip pay point , atat pe raza judetului Constanta, cat si a judetelor limitrofe.Un…

- Politistii braileni au efectuat 11 perchezitii la domiciliile mai multor persoane din localitatea Plopu, banuite de furtul unor camere de supraveghere, bucati de tevi tubing si aspersori de la coloane de irigat.

- In aceasta dimineata, politistii din Calarasi, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane, efectueaza 18 perchezitii la locuintele mai multor persoane banuite de crearea unui prejudiciu de 2.800.000 de lei, prin activitati ilicite cu tigarete si tutun. 14 mandate de aducere…

- Politistii din Valcea efectueaza in dimineata zilei de joi, 18 ianuarie, trei perchezitii la sediile unor firme si la domiciliile unor persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ 50.000 de euro, prin evaziune fiscala.

- Politistii de investigare a criminalitatii economice din Prahova, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, efectueaza, la aceasta ora, 20 de perchezitii, la sediile unor firme si la locuintele unor persoane banuite de comiterea unor infractiuni economice. 19 persoane vor fi conduse…

- Iluziile optice sunt interesante tocmai prin gradul lor de interpretabilitate. Doua persoane se pot uita impreuna la aceasi poza, dar exista posibilitatea ca una dintre ele sa nu vada ce a observat cealalta persoana.

- Politistii efectueaza, vineri dimineata, 15 perchezitii in trei localitati, la persoane banuite de taiere ilegala si sustragere de material lemnos, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, remis AGERPRES. "Politistii din cadrul Politiei Orasului…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Constanta au efectuat astazi perchezitii la locuinta primarului comunei Ciobanu, Tudorel Gurgu. Potrivit anchetatorilor descinderile au avut loc intr un dosar de fraude cu fonduri europene. ...

- Polițiștii din Prahova și ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane efectueaza 14 percheziții la persoane banuite de furturi din societați comerciale, locuințe și anexe. 7 persoane vor fi conduse la sediul poliției, pentru audieri. La data de 10 ianuarie a.c., polițiștii Inspectoratului de…

- Au loc percheziții efectuate pe baza unui dosar penal deschis pentru depașirea atribuțiilor de serviciu de catre directorul Direcției Patrimoniu și Management Intern al ANSA, dar și a directorului IP „Centrul Republican Diagnostica Veterinara", impreuna cu alți agenți economici.

- Polițiștii din Prahova și ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane au efectuat 4 percheziții la locuintele unor persoane banuite ca ar fi comis delicte silvice, in urma carora au fost indisponibilizate 5 mijloace de transport, unelte și material lemnos. La data de 4 ianuarie a.c., polițiștii…

- Politistii din Sebes au confiscat peste 5.000 de articole cu continut pirotehnic, in urma unor perchezitii la locuintele unor persoane detinerea si comercializarea ilegala de astfel de obiecte. Doua persoane sunt cercetate penal. Potrivit IPJ Alba, vineri, 29 decembrie, polițiștii de investigatii criminale…