- Doua persoane care braconau pe un fond de vanatoare din judetul Caras-Severin au fost oprite cu focuri de arma de jandarmi, asupra acestora fiind gasite, printre altele, ranite cu carne transata. Potrivit unui comunicat postat, vineri, pe pagina de Facebook a Jandarmeriei Romane, un echipaj din cadrul…

- Mai multe perchezții au fost efectuate, vineri-dimineața, de cadre ale Serviciului de investigații criminale, pe raza localitații Cenad... The post Profesor din Sannicolau Mare, implicat intr-o retea de camatarie appeared first on Renasterea banateana .

- Politistii de la Serviciul de investigatii criminale si cei de la trupele speciale au descins, vineri dimineata in localitatea Sannicolau Mare din judetul Timis, la locuintele a trei persoane, suspectate intr-un dosar de camatarie.Citeste si: Ministrul Sanatatii transeaza SCANDALUL din Sanatate.…

- Trei persoane au fost conduse, vineri, la Parchetul de pe langa Judecatoria Sannicolau Mare pentru audieri, in urma a trei perchezitii efectuate in cursul diminetii de politistii Serviciului de Investigatii Criminale la locuintele unor persoane banuite de camatarie, din localitatea Cenad. Perchezitiile…

- Vineri dimineata, locuintele a trei persoane din localitatea Sannicolau Mare din judetul Timis, suspectate intr-un dosar de camatarie, au fost luate cu asalt de catre mascati. Printre cei vizati, potrivit romaniatv.net, se afla si un profesor care preda la liceul din localitate.

- Politistii de la Serviciul de investigatii criminale si cei de la trupele speciale au descins, vineri dimineata in localitatea Sannicolau Mare din judetul Timis, la locuintele a trei persoane, suspectate intr-un dosar de camatarie. Printre suspecti se afla si un profesor de la liceul din localitate,…

- olitistii din Alba efectueaza meircuri, 14 martie, un numar de 35 de perchezitii la persoane banuite ca ar fi creat un prejudiciu de peste 1.400.000 de lei, prin evaziune fiscala si delapidare. 22 de persoane vor fi conduse la audieri.

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc la iesire din Agigea, spre localitatea Techirghiol. Potrivit SAJ Constanta, in urma evenimentului au rezultat doua victime. Cele doua persoane sunt constiente.Potrivit ISU Dobrogea, un autoturism si un TIR sunt implicate in accidentul de pe DN38.…

- Polițiști din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești – Serviciul de Combatere a Criminalitații Organizate Valcea, impreuna cu procurori ai D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Pitești, au destructurat un grup infracțional organizat ai carui membri ar fi organizat licitații online…

- Aproape 24.500 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Capitala si in judetele Prahova, Arad, Timis si Sibiu, in timp ce in judetul Ialomita sunt disponibile doar 114 slujbe, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).

- Potrivit sursei citate, ultimele doua persoane care au murit din cauza gripei aveau conditii medicale preexistente si nu erau vaccinate antigripal. Este vorba despre o femeie in varsta de 35 de ani din judetul Harghita si un barbat de 22 de ani din judetul Covasna, ambii cu virus gripal tip…

- Joi dimineaa, politistii din cadrul Poliției Municipiului Curtea de Argeș și cei ai Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane efectueaza 12 de perchezitii domiciliare in județul Argeș, la locuințele unor persoane banuite de camata și furt. La data de 8 martie…

- Mai multe perchezitii au loc, joi dimineata, in judetul Arges, la persoane suspectate de camatarie, dar si de furturi din societati comerciale, anunta Politia Romana, potrivit news.ro.Conform sursei citate, la aceasta ora, politistii din Curtea de Arges si cei ai Directiei Operatiuni Speciale…

- Un numar de 31 de suspecți din șapte județe au fost reținuți, in urma a 35 de percheziții organizate de Poliția Transporturi Constanța, la persoane banuite de contrabanda cu țigari și cu produse petroliere , furturi de ambarcațiuni, pescuit ilegal și delapidare.

- Inspectia Muncii continua si in luna martie verificarea respectarii prevederilor OUG nr. 99 2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia lucratorilor Inspectia Muncii a desfasurat, in perioada 19 23 februarie 2018, actiuni de control in urma carora s…

- Inspectia Muncii a aplicat amenzi de 800.000 euro, in perioada 19-23 februarie, fiind depistate 288 de persoane care lucrau fara forme legale, se arata intr-un comunicat de presa al institutiei remis, vineri, AGERPRES. 'Inspectia Muncii a desfasurat, in perioada 19 - 23 februarie 2018, actiuni de…

- In urma unor percheziții efectuate de politistii de combatere a criminalitatii organizate din Bacau si Constanta si de procurorii DIICOT, trei persoane au fost retinute pentru 24 de ore si sase au fost plasate sub control judiciar, fiind banuite de trafic si consum de droguri. Procurorii DIICOT, cu…

- Numarul șomerilor a scazut semnificativ in județul Gorj inca din primele luni ale anului 2018. Așa se face ca rata șomajului este, in prezent, 5, 53%, corespunzatoare unui numar de 7500 de șomeri. Este cea mai mica rata a șomajului inregistrata in județul Gorj in ultimii 10 ani, susține Romeo Chiriac,…

- Reprezentantii DSP Harghita au declarat ca in ianuarie si februarie aproape 30 de persoane, majoritatea copii, dintr-o comunitate vulnerabila, au fost internate la sectia de Boli Infectioase a Spitalului Municipal Gheorgheni, scrie Mediafax. O parte dintre ei s-au vindecat si au fost externati,…

- Perchezitii in aceasta dimineata in localitatea Nadrag din judetul Timis. Polițiștii din Faget au facut 4 percheziții domiciliare la persoane banuite de comiterea mai multor furturi din autoturisme. „La data de 12 februarie a.c., politistii de investigații criminale Faget au efectuat 4 percheziții,…

- Un accident in care au fost implicate un autocar in care se aflau 40 de pasageri si o masina s-a produs, luni seara, pe un drum din judetul Timis, o singura persoana aflata in autoturism fiind ranita, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Politistii prahoveni efectueaza, miercuri dimineata, perchezitii in doua judete la persoane banuite de furturi din societati comerciale si ATM-uri, sapte persoane urmand a fi duse la audieri. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean Prahova, cinci perchezitii domiciliare…

- Karsten Koller este un elvețian in varsta de 32 de ani stabilit la Voiteg. Parinții sai sunt romani, tatal provine din Brașov, iar mama, din Birda. The post Un elvețian prepara dulceața pentru… vindecarea sufletelor ratacite din județul Timiș appeared first on Renasterea banateana .

- Zece persoane au fost implicate intr-un accident rutier produs, vineri, in localitatea Iosifalau, comuna Topolovatu Mare. Accidentul s-a produs intre un microbuz The post Accident grav in judetul Timis. Zece persoane au fost implicate appeared first on Renasterea banateana .

- In cursul zilei de azi, a avut loc un accident rutier in localitatea Mihai Viteazu din judetul Constanta. Se pare ca in accident au fost implicate un tir si microbuz in care erau 15 persoane. La fata locului a ajuns elicopterul SMURD, o ambulanta, dar si un oamenii legii pentru a stabili cauzele si…

- Polițiștii au efectuat in aceasta dimineața 12 percheziții pe raza județelor Arad, Bistrita-Nasaud, Cluj si Prahova la sediile unor societați comerciale și locuințele mai multor persoane banuite de crearea unui prejudiciu de 1.500.000 de euro, prin spalare de bani.

- Politistii au facut 11 perchezitii in judetele Constanta si Cluj la persoane suspectate de proxenetism, faptele fiind comise in diferite orase din Olanda. Cinci persoane, pe numele carora autoritatile olandeze au emis mandate de arestare, au fost retinute.Politistii Brigazii de Combatere a…

- Accidentul a avut loc pe Drumul Național 7, intre localitațile Pauliș și Sambateni. „Din primele clarificari, s-a stabilit ca un conducator auto de 19 ani din Barzava, in timp ce conducea un autoturism pe DN7, dinspre Pauliș inspre Arad, s-a angajat in depașirea unei coloane de tiruri, intrand…

- Percheziții in București și in zece judete intr-un caz privind importul de electrozi sub denumirea unei marci cunoscute, instrumentate de polițiștii din Buzau. Vizați de ancheta sunt doi chinezi cu domiciliul in București și un galațean care ar fi importat electrozi din China și Croația, sub denumirea…

- Politistii din Calarasi au retinut 9 persoane si au ridicat 160 de kilograme de tutun maruntit, in urma a 18 perchezitii efectuate ieri, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, in judetul Calarasi si in municipiul Bucuresti.La data de 22 ianuarie a.c., politistii Inspectoratului…

- Politistii braileni au efectuat 11 perchezitii la domiciliile mai multor persoane din localitatea Plopu, banuite de furtul unor camere de supraveghere, bucati de tevi tubing si aspersori de la coloane de irigat.

- Accident feroviar la Ovidiu, in judetul Constanta Foto: Arhiva/ Petrut Hirtescu. Accident feroviar la Ovidiu, in judetul Constanta. Pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența și cadrele medicale au intervenit la accidentul feroviar petrecut in aceasta dimineata. Un tren…

- Politistii din Valcea efectueaza in dimineata zilei de joi, 18 ianuarie, trei perchezitii la sediile unor firme si la domiciliile unor persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ 50.000 de euro, prin evaziune fiscala.

- Politistii din Blaj au efectuat joi dimineata, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane, sase perchezitii la persoane banuite de furt de combustibil din anexele unor locuinte din Blaj.

- Polițiștii din Prahova și ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane au efectuat 4 percheziții la locuintele unor persoane banuite ca ar fi comis delicte silvice, in urma carora au fost indisponibilizate 5 mijloace de transport, unelte și material lemnos. La data de 4 ianuarie a.c., polițiștii…

- In condițiile in care, anul trecut, aproape 60.000 de locuri de munca au ramas vacante, Ministerul Muncii și Justiției Sociale se pregatește sa primeasca, cu forme legale, in 2018, aproximativ 7.000 de angajați din alte țari. In județul Timiș, la sfarșitul lunii noiembrie, au fost inregistrate 3.663…

- Sase persoane au fost ranite, una fiind in coma, dupa ce doua masini s-au ciocnit, marti, pe Drumul National 7, Valea Oltului, in judetul Sibiu, traficul in zona accidentului fiind ingreunat.Citește și: ACCIDENT grav in județul Sibiu: 15 persoane implicate, traficul este blocat (FOTO)…

- In perioada 14 28 decembrie a.c., sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice a Inspectoratului General al Politiei Romane, politistii au efectuat 148 de perchezitii domiciliare si au pus in aplicare 40 de mandate de aducere, in cadrul unor dosare penale ce vizeaza infractiuni…

- Politistii din Sebes au confiscat peste 5.000 de articole cu continut pirotehnic, in urma unor perchezitii la locuintele unor persoane detinerea si comercializarea ilegala de astfel de obiecte. Doua persoane sunt cercetate penal. La data de 29 decembrie a.c., polițiștii de investigatii criminale din…

- Potrivit unui Raport al Directiei Judetene Constanta de Statistica in perioada la care facem referire numarul salariatilor din judet, la sfarsitul lunii octombrie 2017, este de 180,8 mii persoane, cu 93 persoane mai mare decat cel din luna septembrie 2017, dar cu 1027 persoane mai mic decat cel din…

- Ofiteri DGA si politisti efectueaza, joi, zeci de perchezitii in Bucuresti si in judetele Mures si Bistrita-Nasaud la institutii publice si la domiciliile unor persone fizice, intr-un dosar in care se fac cercetari cu privire la savarsirea unor infractiuni de coruptie cu implicarea unor functionari…

- Sase persoane au fost ranite in urma unui accident rutier petrecut duminica pe DN 17, in zona localitatii Pojorata din judetul Suceava, traficul rutier in zona desfasurandu-se pe un singur fir, alternativ, informeaza un comunicat de presa al Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei…

- Trei persoane au suferit rani grave, sambata dimineata, in urma unui accident care a avut loc in localitatea Mintia, din judetul Hunedoara, dupa impactul dintre un microbuz si un autotren, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un barbat si a pierdut viata, iar alte patru persoane, dintre care trei copii, au fost ranite intr un accident care a avut loc vineri, pe DN 68 A, in zona localitatii Cosevita, la granita judetelor Hunedoara si Timis, a informat ISU Hunedoara conform Agerpres.ro. In accident au fost implicate doua autoturisme…

- Procurorii DNA l-au trimis, joi, in judecata pe deputatul PSD Mihai Valentin Popa. Conform procurorilor, parlamentarul a facut presiuni asupra unui primar al unui municipiu din judetul Brasov pentru a nu schimba din functie o persoana din conducerea unui spital, protejata a sa, iar fiindca edilul nu…

- La nivelul Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Poliției municipiului Ramnicu Valcea au fost inregistrate, in perioada august – decembrie 2017, numeroase furturi din autoturisme, buzunare si genti, motiv pentru care, in baza datelor si informatiilor obtinute si, in colaborare ...

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Ploiești, cu sprijinul Direcției de Operațiuni Speciale, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. - S.T. Ploiești au efectuat 28 pecheziții in județul Prahova și in București, la persoane banuite de trafic de droguri de risc. 90 de persoane vor fi aduse la…

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate si procurorii DIICOT au efectuat perchezitii la persoane banuite ca ar fi infectat numeroase calculatoare cu programe malitioase si ar fi cerut recompense pentru decriptarea fisierelor afectate, actiune desfasurata in comun cu agentii…

- Un barbat de 50 de ani din Timis a fost retinut pentru 24 de ore intr-un dosar de trafic de tigari in care trei persoane sunt acuzate ca au introdus in tara si pus in vanzare mii de pachete de tigari netimbrate.

- Patru persoane, intre care si un copil in varsta de 10 ani, au fost ranite, sambata seara, in urma unui accident rutier produs in comuna Varias, din judetul Timis, fiind implicate doua masini, transmite corespondentul MEDIAFAX.