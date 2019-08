Percheziții la traficanți de droguri. Plantau canabis în grădină și aveau recolte de zeci de mii de euro In cursul zilei de ieri polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Bistrița-Nasaud, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – B.T. Bistrița-Nasaud, au efectuat trei percheziții domiciliare, toate pe raza județului, pentru documentarea activitații infracționale a doua persoane banuite de trafic de droguri de risc. Din cercetari a rezultat faptul ca, in cursul acestui an, o femeie de 48 de ani, din Tureac, impreuna cu concubinul ei, un cetațean german in varsta de 61 de ani ar fi inițiat o cultura outdoor de canabis. In urma perchezițiilor, a fost descoperita… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

