Stiri pe aceeasi tema

- Sunt vizate persoane care au agresat jandarmi Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 au facut, joi, percheziții la domiciliile a trei persoane suspectate ca au agresat jandarmi la protestele din 10 și 11 august, anunța Poliția Capitalei. .Pe rolul DIICOT se afla o plangere a…

- Procurorii de la Parchetul de pe lânga Judecatoria Sectorului 1 au facut, joi, percheziții la domiciliile a trei persoane suspectate ca au agresat jandarmi la protestul din 10 august, anunța Poliția Capitalei.

- Echipe comune de ancheta compuse din ofițeri de poliție judiciara din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Cluj – Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj și investigatori fiscali germani din cadrul Autoritații…

- Pana acum, nici urma de cel sau cei care au plecat cu 10.000 de euro aflati intr-un fiset la care aveau acces doar doua persoane din sediul politiei. Furtul a avut loc in luna aprilie, dar abia acum s-a aflat despre el. Fișetul in care erau banii se afla intr-un birou din sediul poliției, in care…

- Procurorii Parchetului de pe lânga Tribunalul Capitalei au efectuat, joi, doua percheziții la domiciliul a doi protestatari acuzați ca ar fi lovit jandarmii la protestul din 10 august, în prezent aceștia fiind audiați la sediul unitații de parchet cu privire la violențele de la miting.…

- Biroul fostului consilier pe probleme de securitate personala al președintelui Emmanuel Macron, Alexandre Benalla, care a fost filmat in timp ce lovea un protestatar de 1 mai, in Paris, este percheziționat, relateaza AFP.

- In perioada 16-18 iulie s-a desfașurat la sediul ONU din New York Forumul Politic la Nivel Inalt privind dezvoltarea durabila. Agenda 2030, asumata de șefii de guverne la ONU in septembrie 2015,cuprinde 17 obiective totalizand 169 de ținte de urmarit privind dezvoltarea durabila și este complementara…

- Parchetul din Paris a anuntat duminica inculparea lui Alexandre Benalla, colaborator al presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, pentru violente impotriva protestatarilor, la manifestatiile de 1 Mai, informeaza AFP. Alaturi de Benalla au fost acuzati si pusi sub control judiciar alti patru suspecti,…