Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 170 de criminalisti, procurori si inspectori fiscali au perchezitionat joi sase sedii ale Deutsche Bank din Frankfurt si din jurul acestui oras, din cauza acuzatiilor de spalare de bani, a anuntat Procuratura, transmit Euronews si Reuters. Investigatorii analizează activităţile…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Timisoara impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate au efectuat un numar de 3 perchezitii domiciliare pe raza judetului Timis.…

- Fostul finantator de la Dinamo, Cristian Borcea, a achitat, joi seara, cautiunea de doua milioane de lei stabilita ca sa poata ramane in libertate in dosarul in care e cercetat de procurorii DIICOT pentru evaziune fiscala si spalare de bani, transmite Antena3.ro. Cercetarile efectuate de procurorii…

- Procurorii DIICOT fac, vineri, 24 de percheziții in Bucuresti, Ilfov , Braila și Constanta, intr-o cauza privind un grup infractional specializat in evaziune fiscala si spalare a banilor. Surse judiciare au declarat, pentru STIRIPESURSE.RO, ca sunt perchezitii si la locuința lui Cristian Borcea,…

- La câteva ore de la tragedia din Clubul Colectiv, mai precis în dimineata zilei de 31 octombrie 2015, procurorii se aflau la fosta Fabrica Pionierul, pentru a începe sa strânga probe si date pentru a demara o ancheta penala. Initial, cazul a fost instrumentat de procurorii…

- Protestatarii care au participat la mitingul din 10 august, organizat in Piața Victoriei, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, pentru agresarea jandarmilor. Decizia a fost luata de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1. Procurorii au deschis un dosar penal dupa ce 169 de jandarmi dintre…