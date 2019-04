Stiri pe aceeasi tema

- Federația Romana de Fotbal a blocat in Comitetul Executiv revolta pe care o provocase noua regula cu doi jucatori sub 21 de ani in fiecare meci din prima liga incepand cu sezonul viitor. Gigi Becali a declarat ca, deși inițial s-a opus, decizia FRF este in favoarea lui și le va afecta pe contracandidate.…

- Antwerp, echipa antrenata de Ladislau Boloni, a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (1-0), formatia Genk, in primul meci al etapei a doua a play-off-ului campionatului belgian de fotbal, relateaza News.ro.Citește și: Presa - Dinu Gheorghe a demisionat de la Dunarea Calarasi:…

- Hagi a confirmat declarațiile facute de directorul general al clubului Viitorul, Cristian Bivolaru, pentru ProSport. "Regele" a precizat ca a discutat personal despre o eventuala mutare a fiului sau, insa pana la vara decarul constanțenilor nu va pleca de la echipa de la malul Marii Negre, potrivit…

- Real Madrid a anunțat revenirea francezului Zinedine Zidane, acesta semnand un contract pana in 2022. (Detalii AICI) Presa din Spania dezvaluie planurile lui Zinedine Zidane pentru noul mandat la Real Madrid. Antrenorul de 46 de ani și-a facut deja calculele pentru sezonul viitor. Primii jucatori care…

- Sute de persoane s-au adunat, sâmbata, în centrul orasului Paris, în cadrul unui nou protest al miscarii „Vestele galbene”, care denunta degradarea nivelului de trai în Franta, informeaza Mediafax citând BFMTV.com si Le Figaro. Mitinguri de protest au fost programate…

- Moise Marian a fost prezent azi in fata instantei, la 3 ani si patru luni de la incendiul in urma caruia au murit 64 de oameni. Dosarul pirotehnistului a fost trimis la Judecatoria Sectorului 4, in timp ce ceilalti inculpati sunt judecati la Tribunalul Bucuresti. Avocatii si procurorul de sedinta au…

- Portarul roman Ciprian Tatarusanu a dezvaluit vineri, intr-o conferinta de presa, ca vrea sa ramana la FC Nantes, el avand contract pana in iunie 2019 cu echipa aflata acum pe locul 14 in Ligue 1, scrie ziarul Ouest France. Intrate un timp intr-un punct mort, negocierile dintre Tatarusanu…

- Gaz Metan Medias este "echipa cea mai defavorizata in urma greselilor de arbitraj", a estimat antrenorul Edward Iordanescu intr-o conferinta de presa organizata inaintea meciului de duminica, de acasa, cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, din Liga I de fotbal. Iordanescu a precizat ca aceasta afirmatie se…