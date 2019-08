Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, impreuna cu polițiști din cadrul Secției 8 Rurala Savarșin, Serviciului Criminalistic, luptatori S.A.S. au efectuat doua percheziții domiciliare in Ilteu și Troaș. Ei au depistat mai multe arme și muniție, deținute ilegal. In aceasta dimineața, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Lipova, […] The post Percheziții la Savarșin: in casa unui barbat s-a gasit un intreg depozit de arme și muniții appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate .