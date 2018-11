Politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova si cei ai Directiei de Operatiuni Speciale a Politiei Romane efectueaza, joi, zece perchezitii la persoane banuite de proxenetism.



Potrivit unui comunicat al IPJ Prahova, descinderile au loc in municipiul Bucuresti, precum si in alte locatii din judetele Prahova, Brasov si Giurgiu.



"Incepand cu luna iulie, politistii au documentat activitatea infractionala a mai multor persoane, care racolau femei in vederea practicarii prostitutiei, atat in tara, cat si in Marea…