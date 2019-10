Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe percheziții s-au facut marți in București și patru județe la o grupare banuita ca racola fete, le droga și le ducea in Germania pentru prostituție. Gruparea este banuita și ca se ocupa de casatorii de conveniența pentru cetațeni indieni. Liderul gruparii a fost prins cand fugea din țara,…

- Liderul PSD Olt, Paul Stanescu, a acuzat vineri seara, in ședința CEX de la Vila Lac, ca Darius Valcov ar fi stat in spatele unui puci prin care ar fi incercat sa-l instaleze pe Mihai Fifor in capul listei la viitoarele alegeri parlamentare și ca Valcov i-ar fi adus la București pe primarii PSD din…

- Retailerul german dm drogherie markt a inaugurat astazi cel mai mare magazin din Bucuresti. Noua drogherie este situata in sectorul 2, pe bulevardul Dacia nr. 169, in cadrul Business Center The President. Noua drogherie dm este situata la parterul cladirii de 5 etaje si ocupa o suprafata de 370 mp.,…

- Eliberarea a fost motiv de sarbatoare! In fața penitenciarului Rahova s-au derulat scene incredibile. Rudele si prietenii lui Florin Mototolea, zis si Emi Pian, liderul clanului Duduianu din Bucuresti, au organizat o petrecere cu manele, șampanie și artificii la eliberarea acestuia.

- Eliberat din inchisoare, unul dintre cei mai temuți lideri interlopi din București a fost primit ca un adevarat șef de mafie de membrii gruparii pe care a condus-o ani la rand. “Bine ai venit acasa, forța noastra!”, i-au transmis locotenenții sai.

- Asta au ințeles artiști cu notorietate, și nu numai, care in acest weekend și-au donat onorariile pentru a reduce zambetul pe fața unei adolescente minunate care visa sa devina pictor. Carmen Șerban e inainte de a fi un artist celebru, un om in adevaratul sens al cuvantului. Succesul in cariera…

- Potrivit IGPR, politistii si procurorii au facut, joi, 14 perchezitii domiciliare, in Craiova, in localitatea Salcia (judetul Dolj) si in Bucuresti, fiind vizata o grupare infractionala organizata, formata din cetateni romani si mexicani, care ar fi actionat, din anul 2012, pe teritoriile Romaniei,…

- Clonare de carduri Foto: bucurestifm.ro. Cinci persoane au fost retinute în urma perchezitiilor facute joi, de procurorii DIICOT, în Craiova, Bucuresti si Pitesti, în cadrul unei anchete de destructurare a unei grupari infractionale, care se ocupa cu traficul de migranti…