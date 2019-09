Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Bucuresti au gasit, miercuri dimineata, doua maimute si o camila într-o locatie din Sectorul 5, cercetarile fiind efectuate în cazul maimutei care a fost vazuta recent în acelasi sector.

- Polițiștii au deschis dosar penal in rem pentru nerespectarea regimului de conservare a habitatului natural, dupa ce a fost capturata o maimuța in Sectorul 5 al Capitalei, iar sub coordonarea procurorilor, este cautat proprietarul pentru a aplica sancțiunea legala. Conform mai multor informații,…

- Politistii din localitatile din preajma Capitalei au fost anuntati de un SMS ca o echipa Digi24 urmeaza sa verifice posturile de politie de langa Bucuresti, sa vada daca politistii sunt gasiti la locul de munca. Aceste verificari s-au facut in conditiile in care, in comuna Dobrosloveni, locul de unde…

- Doi muncitori care descarcau moloz pe un teren viran din Ilfov au descoperit ca printre resturi se afla un cadavru și au dat alarma. Anchetatorii au mers la adresa de unde oamenii luasera resturile. Cu ajutorul imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, au ajuns la principalul suspect. Este vorba…

- Un tanar din București a fost confundat de polițiști cu un talhar. Acesta corespundea semnalmentelor date de o femeie careia i se furase telefonul pe strada. Joi, polițiștii din cadrul Secției 7 din Capiutala au fost anunțați de o femeie in varsta de 34 de ani ca un barbat necunoscut i-ar fi smuls telefonul…

- Politistii de investigare a criminalitatii economice efectueaza, joi, 26 de perchezitii la sediile mai multor firme si la locuintele unor persoane de pe raza judetelor Buzau, Ilfov, Calarasi si in municipiul Bucuresti, banuite de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 700.000 de lei, informeaza Inspectoratul…

- Politistii de investigare a criminalitatii economice efectueaza perchezitii pe raza judetelor Buzau, Ilfov, Calarasi si in municipiul Bucuresti la persoane banuite de evaziune fiscala. Joi, 11 iulie a.c., politistii de investigare a criminalitatii economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean…