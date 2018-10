Stiri pe aceeasi tema

- Politistii brasoveni au efectuat, joi dupa-amiaza, 6 percheziții in cartierul Garcini din Sacele, soldate cu reținerea a 5 persoane, intr-un dosar penal deschis sub aspectul savarșirii infracțiunii de furt. Potrivit polițiștilor, cele 5 persoane au fost prinse in flagrant, tot joi, dupa ce au patruns…

- Oamenii legii din Moldova au deconspirat o grupare specializata in fabricarea si punerea in circulatie a cardurilor si a altor instrumente de plata false. Grupul de urmarire penala a documentat activitatea infractionala a suspectilor, incepand cu anul 2017 pana in prezent.

- Trei persoane, inclusiv un copil, au murit intr-o puternica explozie care s-a produs sambata seara intr-un bloc din Chisinau. Cele trei persoane decedate in explozia din sectorul Rascani sunt un barbat de 77 de ani, care a murit la Spitalul de Urgenta, un copil si o femeie, ale caror cadavre au fost…

- Zece barbati si o femeie, cu varstele cuprinse intre 18 si 33 de ani, au fost retinute de ofiterii Antidrog, fiind suspectati de comercializarea drogurilor in proporții deosebit de mari in cluburile de noapte din Chisinau.

- Ofiterii Directiei Antidrog au retinut zece barbati si o femeie, cu varste cuprinse intre 18 – 33 de ani, domiciliati in Chisinau, fiind suspectati de comercializarea drogurilor in proportii deosebit de mari in cluburile de noapte. Cinci dintre ei sunt studenti, iar altul a fost anterior cercetat pentru huliganism,…

- Procurorii anticoruptie au retinut patru persoane implicate in organizarea clandestina a jocurilor de noroc. Grupul de persoane, contrar prevederilor legislatiei privind organizarea si desfasurarea jocurilor de noroc, fara a fi creat si inregistrat o societate comerciala, a organizat si practicat jocuri…

- In text nu se vorbeste nimic despre terenul fostului stadion Republican, pe care Dodon nu doreste sa fie construita o noua cladire pentru misiunea diplomatica a SUA in Republica Moldova si nici despre o eventuala vizita a lui Igor Dodon in SUA. 'Ambasadorul Pettit a avut o intrevedere astazi cu presedintele…

- Sapte persoane, printre care cinci angajati ai ANTA, un angajat al Ministerului Economiei si Infrastructuri, dar si administratorul unei companii specializate in transportul de pasageri au fost retinute in dimineata de joi, 26 iulie, de catre ofiterii CNA si procurori.