- Potrivit unui comunicat al Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, cei in cauza sunt banuiti ca, in perioada ianuarie 2017 - martie 2018, ar fi savarsit opt furturi din locuinte de pe raza municipiului Campina, bunurile sustrase fiind ulterior vandute. In urma descinderilor, vor fi puse…

- Politistii au efectuat in ultima saptamana aproape 180 de perchezitii si au pus in aplicare 46 de mandate de aducere, in cadrul unor dosare penale intocmite pe numele unor persoane banuite de infractiuni economice, fiind instituite masuri asiguratorii asupra unor bunuri de aproape 23 de milioane de…

- Politistii romani si partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat, in ultima saptamana, 569 de persoane, 77 autovehicule și 45 de documente, ce faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen. In urma schimbului suplimentar de informatii ...

- Politistii spun ca dupa inscenarea accidentelor, persoanele implicate erau santajate. Membrii retelei ar fi platit anumiti oameni pentru ca acestia sa le puna la dispozitie autoturismele personale. Scopul era sa incaseze primele de asigurare. Prejudiciul firmelor de asigurare se ridica la 470 de…

- Sambata 24 martie a.c., politistii Serviciului de Investigatii Criminale au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii emis de Judecatoria Baia Mare. Acestia au depistat un baimarean de 42 de ani condamnat la executarea unei pedepse de doi ani inchisoare pentru comiterea infractiunilor…

- Spargerile au avut loc in zona centrala a Timișoarei, pe strazile George Coșbuc, Piatra Craiului și Carol Telbisz. Hoții au acționat rapid și se pare fara a atrage atenția. Au spart geamurile din spate ale autoturismelor și au furat obiecte uitate in interior de proprietari. Polițiștii…

- Politistii calaraseni au depus in penitenciar joi, 22 martie, trei persoane condamnate la inchisoare. Astfel, oamenii legii au pus in aplicare trei mandate de executare a pedepsei cu inchisoarea, pe raza orasului Fundulea, judetul Calarasi, fiind identificati doi barbati, de 26 de ani, condamnati la…

- In cursul zilei de 16 martie a.c., in localitatea Șelimbar, a fost identificat și prins un localnic in varsta de 56 de ani, pe numele caruia, Tribunalul Sibiu a emis mandat de executare a pedepsei cu inchisorea pentru o perioada de 3 ani și 4 luni. Barbatul a fost condamnat pentru savarșirea infracțiunii…

- Opt persoane, din 18 audiate miercuri intr-un dosar de evaziune fiscala si delapidare, au fost retinute de politistii Serviciului pentru Investigarea Criminalitatii Economice din cadrul IPJ Alba, urmand sa fie prezentate joi procurorilor pentru dispunerea masurilor legale.Purtatorul de cuvant…

- Polițiștii din Alba efectueaza, miercuri, 35 de perchezitii la persoane banuite ca ar fi creat un prejudiciu de peste 1.400.000 de lei, prin evaziune fiscala si delapidare.”La data de 14 martie a.c., politistii Servicului pentru Investigarea Criminalitații Economice din cadrul…

- Polițiștii din București efectueaza, in Capitala și la Constanța, 12 percheziții la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de 7.000.000 de lei, prin evaziune fiscala și spalarea banilor in domeniul consultantei si a lucrarilor de constructie.

- Politistii bucuresteni, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, efectueaza miercuri 12 perchezitii domiciliare in Capitala si in judetul Constanta, intr-un dosar privind savarsirea unor infractiuni de evaziune fiscala si spalarea banilor, in domeniul consultantei si al lucrarilor…

- Trei tineri, banuiti de comiterea unor infractiuni de furt din locuinte, au fost identificati si retinuti de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, urmare a arestarii preventive, din data de 23 februarie a.c., a trei tineri, cu varste cuprinse intre 21 si 23 de ani, in sarcina carora politistii…

- O primarie din Iasi a fost jefuita in miez de noapte • Cativa hoti au intrat intr-un birou si au plecat cu peste 13 mii de lei • Politistii au deschis un dosar penal si fac cercetari pentru a stabili intreaga situatie • Multi localnici cred ca jaful a fost comis cu ajutor din interior [...]

- Doi barbati, banuiti de comiterea unei infractiuni de furt calificat, identificati si retinuti de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, urmare a cercetarilor in cazul comiterii unei infractiuni de furt calificat, politistii din cadrul Sectiei 8 Rurala Baneasa, impreuna cu cei ai Serviciului…

- Percheziții de amploare in 23 de județe printre care și județul Gorj. Polițiștii din Argeș, specializați in investigarea criminalitații economice au efectuat astazi mai multe percheziții domiciliare la sediile unor societați comerciale și locuințele unor persoane banuite de evaziune fiscala. Din cercetari…

- Politistii si procurorii au declansat, marti, 6 martie, 89 de perchezitii in 23 de judete, intr-un dosar complex de evaziune fiscala in domeniul comertului cu piese auto. Nu au fost date publictatii informatii legate de dimensiunea prejudiciului.

- Politistii din Mehedinti au efectuat luni dimineata 8 perchezitii, pe raza judetelor Mehedinti si Dolj, precum si pe raza municipiului Bucuresti, la persoane banuite de infractiuni contra patrimoniului. 10 persoane vor fi conduse la sediul politiei, pentru audieri.

- Autorul jafului comis in noaptea de vineri spre sambata la o casa de pariuri din centrul Craiovei a fost identificat de polițștii craioveni, care au descins la locuința acestuia. Este vorba despre un barbat in varsta de 24 ani, iar oamenii legii vor sa gaseasca acum cei 7.000 lei pe care i-a luat,…

- In urma a 9 perchezitii domiciliare, politistii au retinut 3 tineri, banuiti de comiterea a 10 furturi din locuinte de pe raza municipiul Constanta. Potrivit IPJ Constanta, la data de 22 februarie a.c., politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta si cei ai Brigazii Operatiuni…

- Politistii din Galati au ridicat, in urma unor perchezitii domiciliare, trei picturi pe panza, o icoana pe lemn, monede si medalii aniversare, certificate de autenticitate pentru monede, tacamuri de argint, o baioneta militara, un pistol confectionat artizanal si un pistol de autoaparare cu proiectil…

- In aceasta dimineața, au loc 9 percheziții pe raza județului Prahova la locuințele mai multor persoane banuite de proxenetism. La data de 21 februarie a.c., politistii Inspectoratului de PolitieJudetean Prahova și ai Directiei Operatiuni Speciale - Inspectoratul General al Politiei Romane…

- ULTIMA ORA… {ase barbati cu v=rste `ntre 30 si 36 ani, din comuna Motca, judetul Iasi, care au sustras bani din locuinta unei persoane din comuna Vetrisoaia, judetul Vaslui, au fost retinuti de politisti. Politistii huseni au probat activitatea infractionala a acestora, fiind acuzati de comiterea mai…

- In aceasta dimineața, polițiștii din Dambovița au efectuat 22 percheziții, la domiciliile unor persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste un milion de euro, prin infracțiuni economice. Polițiștii de investigare a criminalitații economice, ordine publica, investigații criminale și luptatori…

- Mandate de executare a pedepsei inchisorii puse in aplicare de politistii de la investigatii criminale. La data de 7 februarie a.c., politistii Serviciului de Investigatii Criminale au pus in aplicare doua mandate de executare a pedepsei inchisorii, emise de Judecatoria Bistrita, impotriva unei tinere…

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Timisoara au depistat un barbat, de 35 de ani, banuit de comiterea infractiunii de frauda informatica. Pentru documentarea activitatii infractionale a celui in cauza, au fost efectuate doua perchezitii domiciliare in municipiul Suceava.…

- Politistii doljeni fac, la aceasta ora, mai multe perchezitii in dosarul ce il vizeaza pe barbatul care a accidentat o fetita de un an si sapte luni si pe tatal acesteia, in cartierul craiovean Brazda lui Novac, apoi a fugit ...

- Polițiștii timișeni au descins la locuința unui barbat din Darova, banuit de contrabanda cu țigari. In urma percheziției, de la locuința barbatului de 63 de ani, polițiștii au ridicat in vederea confiscarii peste 2.000 de țigarete netimbrate. Polițiștii continua cercetarile in vederea documentarii intregii…

- Polițiștii vranceni deruleaza la aceasta ora (sambata, ora 12.00), mai multe percheziții pe raza județului Vrancea. Potrivi unor surse, perchezițiile ar fi efectuate la hoții din locuințe. Cel puțin una dintre percheziții s-a desfașurat in comuna Rastoaca, potrivit surselor noastre. Reprezentanții…

- Politistii de investigatii criminale din Blaj au luat masura retinerii fata de un tanar de 21 de ani, din municipiu. Impreuna cu alt tanar, de 20 de ani, tot din Blaj, acesta a furat produse alimentare si scule electrice profesionale, prejudiciul fiind de aproape 10.000 de lei. Oamenii legii au descoperit…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Galati, in colaborare cu cei din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Galati si Directiei Generale Anticoruptie, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Galati, au pus in executare 67 mandate de perchezitie si…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice - IPJ Dolj au confiscat in aceasta dimineata 1947 pachete de tigari de contrabanda, in urma efectuarii unor perchezitii domiciliare.

- Politistii prahoveni au efectuat, luni dimineata, trei perchezitii la locuintele unor persoane banuite de furt de lemne, fiind puse in aplicare opt mandate de aducere, scrie AGERPRES. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova, descinderile au avut loc la adrese…

- Politistii romani si partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat, in ultima saptamana, 647 de persoane, 83 de autovehicule si 34 de documente ce faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen. In urma schimbului suplimentar de informatii prin intermediul…

- Politistii braileni au efectuat 11 perchezitii la domiciliile mai multor persoane din localitatea Plopu, banuite de furtul unor camere de supraveghere, bucati de tevi tubing si aspersori de la coloane de irigat.

- Politistii efectueaza luni dimineata 18 perchezitii in Bucuresti si in judetul Calarasi, la locuintele mai multor persoane banuite de crearea unui prejudiciu de 2.800.000 de lei, prin activitati ilicite cu tigarete si tutun, 14 mandate de aducere urmand sa fie puse in executare. Potrivit unui…

- In aceasta dimineata politistii de investigatii criminale au pus in aplicare 6 mandate de perchezitie domiciliara in orasul Oravita si o localitate rurala. Politistii continua cercetarile in dosarul penal deschis in data de 12.01.2018 in care patru barbati au participat la un eveniment cu violenta,…

- Trei barbati din Dumitrita au fost condamnati la inchisoare pentru comiterea infractiunii de tentativa de omor. La data de 17 ianuarie a.c., politistii Serviciului de Investigatii Criminale au pus in aplicare trei mandate de executare a pedepsei inchisorii, emise de Tribunalul Bistrita-Nasaud, impotriva…

- Polițiștii de la transporturi din Timișoara cerceteaza 12 persoane care au furat aproximativ 300 de tone de minereu de carbune, din trenuri care aprovizionau o termocentrala. „In dimineata zilei de 18 ianuarie a.c., politistii Serviciului Regional de Poliție Transporturi Timisoara, cu sprijinul Direcției…

- Politistii timiseni au retinut doi tineri, suspecti ca au furat bunuri de zeci de mii de euro dintr-o locuinta. Mai exact, in data de 19 decembrie 2017, tinerii au intrat prin efracție, intr-un imobilul din Remetea Mica si au furat obiecte de uz casnic, unelte de lucru si tamplarie, in valoare de 23.000…

- Polițiștii din Mures efectueaza 32 de percheziții in București și in 6 județe, la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane banuite ca au cauzat un prejudiciu de aproape 300.000 de lei, prin evaziune fiscala. Vor fi puse in executare 3 mandate de aducere. Read More...

- Politistii din Blaj au efectuat joi dimineata, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane, sase perchezitii la persoane banuite de furt de combustibil din anexele unor locuinte din Blaj.

- Politistii din Prahova si ai Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane efectueaza 14 perchezitii la persoane banuite de furturi din societati comerciale, locuinte si anexe. 7 persoane vor fi conduse la sediul politiei, pentru audieri. La data de 10 ianuarie a.c., politistii Inspectoratului de…

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Bacau si ai Directiei Operatiuni Speciale, sub coordonarea D.I.I.C.O.T, au efectuat 11 perchezitii la membrii unor grupari specializate in infractiuni informatice. Fata de 7 persoane au fost dispuse masuri preventive. In perioada 3…