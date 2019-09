Stiri pe aceeasi tema

- „In aceasta dimineata, politisti din cadrul Sectiei 24 Politie, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5, aflati in continuarea cercetarilor privind primata identificata pe raza sectorului 5, au pus in aplicare o autorizatie de perchezitie, pe raza aceluiasi sector", informeaza…

- Locuiti in Maramures si tocmai ati aflat ca o ruda din Bucuresti a trecut in nefiinta? Daca ati fost invitat la inmormantare, cu siguranta va intrebati cum se va desfasura evenimentul funest si cine se va ocupa de organizarea sa. Raspunsul este simplu: daca persoana respectiva locuia in zona de nord…

- Maimuța cautata de jandarmi in Capitala a fost capturata, miercuri seara, dupa cateva ore de la anunțul la 112 privind prezența animalului in Sectorul 5. Maimuța a fost gasita tot in zona, in podul unei case, anunța MEDIAFAX. Animalul aparține interlopului Nuțu Camataru, care, in trecut, avea și…

- Polițiștii Capitalei au prins in flagrant doi barbați care incercau sa patrunda intr-un apartament din Sectorul 4, aceștia avand asupra lor mai multe chei și instrumente artizanale speciale pentru a forța sistemele de asigurare a ușilor. Barbații au fost reținuți, potrivit Mediafax.Polițiști…

- Mai multe haine cu pete de sange au fost gasite in urma ultimelor percheziții facute in locuința lui Gheorghe Dinca. Toate probele noi adunate vor fi trimise la Institutul de Medicina Legala, potrivit Mediafax.Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, ca la ultimele percheziții facute…

- Politia Capitalei a solicitat, miercuri, ajutorul cetatenilor pentru depistarea unei femei de 80 de ani care, cu o zi inainte, a plecat de la domiciliul din Sectorul 6 si nu a mai revenit. Femeia se...

- Un barbat de 39 de ani suspectat de comiterea mai multor furturi din Sectorul 2 a fost retinut de politistii din Capitala. El ar fi intrat in curtile unor imobile sau garaje, de unde ar fi furat biciclete si o trotineta.

- Presedintii interimari ai filialelor de sector PNL Bucuresti au fost alesi, luni, in sedinta Biroului Executiv, presedintele liberalilor, Ludovic Orban, declarand ca la nivelul Capitalei partidul sau va intra "intr-un amplu proces de recastigare a increderii cetatenilor", informeza Agerpres. Presedintii…