Stiri pe aceeasi tema

- Cinci agenti de la Politia Autostrazi din Ialomita si Constanta au fost ridicati de ofiterii Directiei Generale Anticoruptie (DGA), joi dimineata, in urma unor perchezitii facute la locuintele lor, dar si la sediiul Politiei Autostrazi Fetesti, fiind suspectati ca luau mita de la soferi, pentru a nu-i…

- ALERTA – Ofiterii DGA au descins la Politie! Cinci agenti suspecti de luare de mita, ridicati dupa perchezitii Cinci agenti de la Politia Autostrazi din Ialomita si Constanta au fost ridicati de ofiterii Directiei Generale Anticoruptie (DGA), joi dimineata, in urma unor perchezitii facute la locuintele…

- Opt persoane, din 18 audiate miercuri intr-un dosar de evaziune fiscala si delapidare, au fost retinute de politistii Serviciului pentru Investigarea Criminalitatii Economice din cadrul IPJ Alba, urmand sa fie prezentate joi procurorilor pentru dispunerea masurilor legale.Purtatorul de cuvant…

- Politistii au efectueaza miercuri dimineața 35 de perchezitii la persoane banuite ca ar fi creat un prejudiciu de peste 1.400.000 de lei, prin evaziune fiscala si delapidare. 22 de persoane vor fi conduse la audieri. Pe 14 martie, politistii Servicului pentru Investigarea Criminalitații Economice din…

- Politistii din Arges au ridicat bunuri in valoare de peste 250.000 de euro, precum si 53.000 de lei si 25.700 de euro, in numerar, in urma a 12 perchezitii domiciliare efectuate ieri. 6 persoane au fost retinute. La data de 8 martie a.c., politistii din cadrul Politiei Municipiului Curtea de Arges au…

- La data de 6 martie a.c., ofiterii Directiei Generale Anticoruptie D.G.A. Serviciul Judetean Anticoruptie S.J.A. Dambovita, cu sprijinul lucratorilor din cadrul Structurii Centrale, D.A.M.B.J.I., Serviciilor Judetene Anticoruptie Prahova, Giurgiu, Valcea, Buzau si Arges, sub coordonarea procurorului…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș și ai Direcției Operațiuni Speciale - Inspectoratul General al Poliției Romane, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Arges, au efectuat, marți, 89 de percheziții, in Capitala…

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, fac, miercuri, noua perchezitii domiciliare in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov si Giurgiu, intr-un dosar privind savarsirea unor infractiuni de evaziune…

- Politistii au reusit identificarea a patru vulcaneni (dintre care trei sunt minori), banuiti de comiterea mai multor infractiuni de furt calificat. Unul dintre acestia, in varsta de 18 ani, a fost retinut preventiv pentru 24 de ore. Politistii vulcaneni au reusit, in urma unei actiuni ce a…

- Polițiștii Postului de Poliție Sig au identificat și reținut, joi, 1 martie a.c., pe baza de ordonanța de reținere, un adolescent de 19 ani, din comuna Sig, baniut de comiterea mai multor infracțiuni de furt calificat. Faptele au fost comuse atat ziua cat și pe timp de noapte. Din probatoriul administrat…

- Politistii si procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures efectueaza o perchezitie in sectia de Ortopedie a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Baia Mare, a declarat, joi, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Florina Metes....

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție este abilitat sa comunice urmatoarele: ​Avizul negativ dat de Secția de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) propunerii ministrului justiției de revocare din funcție a procurorului…

- Augustin Lazar va prezenta un punct de vedere dupa ce va fi publicat raportul ministrului Justiției, anunța Parchetul General, intr-un comunicat. „Avand in vedere solicitarile mass-media de a prezenta un punct de vedere privind propunerea ministrului Justiției de revocare din funcție a procurorului…

- Politistii din judetul Olt efectueaza, vineri dimineata, sapte perchezitii in localitatile Caracal, Piatra-Olt, Farcasele si Redea, la domiciliile unor persoane banuite de contrabanda cu alcool si tigari. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, remis vineri AGERPRES,…

- Avand in vedere aspectele semnalate de mass-media in ultima perioada cu privire la conduita unor procurori in relația cu justițiabilii și a unor posibile abateri de la Codul deontologic al judecatorilor și procurorilor, Biroul de informare si relatii publice este abilitat sa aduca la cunoștința opiniei…

- Politistii bucuresteni efectueaza, joi, 11 perchezitii domiciliare in municipiul Bucuresti si alte patru judete intr-un dosar in care se investigheaza infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani, in domeniul prestarilor de servicii de consultanta. Citeste si: Kelemen Hunor dezvaluie…

- V. S. Fostul deputat de Prahova Vlad Cosma a deschis, se pare, șirul plangerilor penale depuse impotriva procurorilor de la “unitatea de elita” a Direcției Naționale Anticorupție. Dupa ce, vinerea trecuta, Vlad Cosma a facut plangere impotriva fostului procuror Mircea Negulescu, a procurorului șef al…

- Politisti din cadrul inspectoratelor de poliție județene Dambovița, Giurgiu, Argeș și Prahova, precum și de la Poliția Capitalei, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Dambovița, efectueaza 22 percheziții, in județele ...

- Un barbat in varsta de 56 de ani, cadru militar in rezerva, a fost injunghiat duminica seara, in municipiul Buzau, de nepotul sau, un tanar de 22 de ani, victima decedand ca urmare a leziunilor. Sotia barbatului, o femeie de 53 de ani, a fost de asemenea injunghiata, fiind transportata…

- Un barbat de 62 de ani, din comuna Nistorești, a fost reținut de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Focșani, el fiind banuit de savarșirea infracțiunii de viol asupra unei batrane de 81 de ani, din aceeași localitate. Astazi, principalul suspect va fi dus la instanța cu propunere de…

- Ca urmare a prezentarii bilantului de activitate pe anul 2017 de unitatile de parchet din judetul Valcea, Biroul de Informare Publica si Relatii cu Presa din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Valcea este imputernicit sa prezinte sinteza raportului de bilant a activitatii. In anul 2017, procurorii…

- PERCHEZITII LA PERSOANE BANUITE DE FURTURI DIN LOCUINTA Politistii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au efectuat percheziții domiciliare la locuințele unor persoane banuite de comiterea mai multor furturi din locuinta, pe raza județului Vrancea. Pentru documentarea…

- Agenți ai Oficiului European de Lupta Anti-Frauda (OLAF) au verificat miercuri acte la Ministerul Transporturilor în legatura cu plațile facute de Metrorex catre constructorii Magistralei 5 de metrou (Eroilor - Drumul Taberei), anunța Hotnews.

- Doi barbati din judetul Dambovita sunt cercetati pentru comiterea mai multor furturi de combustibil din rezervoarele unor camioane aflate in parcari ale autostrazii A 1. Acestia au fost depistati, in flagrant delict, in timp ce sustrageau motorina din rezervorul unui camion parcat. Unul dintre ei a…

- Politistii specializati in investigarea infractiunilor economice din Gorj, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj, efectueaza, in aceasta dimineata, 13 perchezitii, in mai multe judete, la persoane banuite de evaziune fiscala.

- La aceasta ora, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice si ai Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane, sub supravegherea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, efectueaza 22 de perchezitii la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ…

- RAR Dambovita a stat pe un butoi cu pulbere care a explodat luni. Chiar in aceste momente au loc perchezitii de amploare la sediul institutiei. Patru angajati ai Registrului Auto Roman Filiala Dambovita sunt suspectati de catre ofiterii Directiei Generale Anticoruptie ca acordau inspectia tehnica unor…

- Patru persoane au fost retinute in urma unor perchezitii efectuate, de politistii din Calarasi, in judetul Arges, intr-un dosar penal privind furturi din autoturisme comise pe autostrada A2. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului general al Politiei Romane (IGPR) transmis, luni, AGERPRES,…

- Politistii din Calarasi, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Lehliu Gara, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane, au efectuat 5 perchezitii in judetul Arges, la locuintele unor persoane banuite ca ar fi comis furturi cu un prejudiciu…

- PERCHEZIȚII LA PERSOANE BANUITE DE FURT DE ENERGIE ELECTRICA 22 de infracțiuni de furt de energie electrica și executarea sau folosirea de instalatii clandestine in scopul racordarii directe la retea sau pentru ocolirea echipamentelor de masurare, au fost constatate de polițiști, in urma…

- In aceasta dimineata, politistii din cadrul IPJ Constanta au efectuat 9 perchezitii la domiciliile unor membri ai unui grup infractional organizat in comiterea de infractiuni contra patrimoniului printre care si aparate tip pay point , atat pe raza judetului Constanta, cat si a judetelor limitrofe.Un…

- F. T. Sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice a Inspectoratului General al Politiei Romane, politistii de la inspectoratele judetene din tara au efectuat, in cursul saptamanii trecute, 147 de percheziții domiciliare, ocazie cu care au pus in aplicare 84 de mandate de aducere,…

- Surse din coaliția de guvernare au declarat, joi, in exclusivitate pentru „Evenimentul zilei”, ca președintele executiv al PSD, senatorul Niculae Badalau, este luat in calcul pentru o funcție de ministru in viitorul Guvern Viorica Dancila.

- Politistii din Olt efectueaza 17 perchezitii in Bucuresti si in 6 judete, la sediile unor firme si la domiciliile unor persoane banuite ca au cauzat un prejudiciu de 2.000.000 de lei, prin evaziune fiscala. Vor fi puse in executare 14 mandate de aducere, informeaza Politia Romana. La data de 16 ianuarie…

- Ca urmare a solicitarilor primite din partea mass-media referitoare la instrumentarea unor cauze penale privind pe Riciu Valentin, agent șef in cadrul DGPMB – Brigada Rutiera și consilier al ministrului de Interne, Biroul de informare si relatii publice face urmatoarele precizari: ​Prin ordin al procurorului…

- Politisti de la Serviciul de investigare a criminalitatii economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Prahova, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe Tribunalul Prahova, fac, luni, descinderi la 20 de adrese ale unor firme si persoane fizice in Bucuresti si in judetele…

- Un numar de 20 de perchezitii au loc, luni dimineata, în Bucuresti si patru judete - Prahova, Bacau, Giurgiu si Ilfov - la sediile unor societati comerciale si la locuintele unor persoane banuite de comiterea unor infractiuni economice, într-un dosar cu un prejudiciu estimat la aproximativ…

- 'Politisti de investigare a criminalitatii economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Prahova, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe Tribunalul Prahova, efectueaza 20 de perchezitii domiciliare, in municipiul Bucuresti si in judetele Prahova, Bacau, Giurgiu si Ilfov.…

- Tanara retinuta de politisti dupa ce a incercat (si chiar a reusit) sa induca in eroare si sa obtina diferite sume de bani de la persoane din municipiul Deva, sub pretextul ca apropiati ai acestora ar fi fost implicati in evenimente rutiere Politistii Biroului de Investigatii Criminale Deva…

- Un tanar de 20 de ani a fost reținut de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea și prezentat magistraților de la Tribunalul Vrancea cu propunere de arestare preventiva, fiind acuzat de tentativa la omor și violare de domiciliu. Ieri, el a primit mandat pentru 30 de zile. …

- Un barbat in varsta de 47 de ani, din Scobinti, a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce si-a omorat sotia in varsta de 33 de ani si si-a obligat baiatul de 15 ani sa o ingroape in apropiere de casa. Surse din randul anchetatorilor sustin ca au descoperit cadavrul pe 1 ianuarie 2018, dupa…

- Ofițerii Direcției Generale Anticorupție (D.G.A.) – Serviciul Județean Anticorupție (S.J.A.) Mureș și alte 7 servicii județene, inclusiv din Alba, impreuna cu polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Mureș, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul…

- Vineri, 21 decembrie a.c., ofiterii de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie (D.G.A.) - Directia Anticoruptie pentru Municipiul Bucuresti si Judetul Ilfov (D.A.M.B.J.I.), sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Ilfov, in urma unor activitati procedurale au retinut in…

- Politisti specializati in investigarea criminalitatii economice din Dambovita efectueaza joi 16 perchezitii la domiciliile unor persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste 2 milioane de euro prin infractiuni economice. "La data de 21 decembrie, politistii de investigare a criminalitatii…

- "La data de 21 decembrie, politistii de investigare a criminalitatii economice de la IPJ Dambovita, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Dambovita, efectueaza 16 perchezitii in judetele Dambovita, Ilfov, Giurgiu, Brasov si Hunedoara. Actiunea vizeaza destructurarea…

- Dan Emil Fofiu Sanpetreanu si Sanda Rodica Baciu, director administrativ, respectiv, director economic in cadrul Institutului de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca, au fost retinuti joi dimineata de procurorii DIICOT, in dosarul in care au fost efectuate perchezitii la clinica privata a chirurgului…