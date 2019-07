Percheziții la această oră în Prahova. Cinci persoane conduse la audieri Politistii din Prahova efectueaza, luni seara, trei perchezitii in localitatea Dumbravesti la persoane banuite de infractiuni silvice, informeaza IPJ Prahova. Conform sursei citate, cinci mandate de aducere vor fi puse in aplicare. "In urma cercetarilor a rezultat faptul ca, in noaptea de 24 spre 25 iulie a.c., persoanele in cauza ar fi taiat, fara drept, si sustras arbori din fondul forestier national aflat in administrarea Ocolului Silvic Slanic (zona Margineanca). Materialul lemnos obtinut era vandut direct unor persoane fizice ce locuiesc in zona", precizeaza IPJ Prahova. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Prahova efectueaza marti dimineata opt perchezitii la persoane banuite de proxenetism si pun in aplicare sapte mandate de aducere, informeaza IGPR. Potrivit sursei citate, politisti de la Investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Ploiesti efectueaza sapte perchezitii…

- Politistii din Prahova au descins, marti 9 iulie, la mai multe locuinte ale unor scandalagii acuzati ca ar fi intrat cu forta in casa unor rivali din cartierul Mimiu, o zona rau famata din Ploiesti. La perchezitii a fost gasit un arsenal de arme albe.

- Politistii din Gaesti au descins, joi, 4 iulie, la domiciliile a cinci persoane din Craiova, banuite de comiterea unui furt dintr-o locuinta, fapta comisa in luna mai a acestui an. Prejudiciul a fost de aproximativ 100.000 de lei și s-au pus in aplicare , patru mandate de aducere, persoanele depistate…

- Polițiștii de la Serviciul Arme, Explozivi si Substante Periculoase Suceava, sprijiniți de luptatorii de la Serviciul de Acțiuni Speciale și jandarmi, au descins, marți, 4 iunie, la Moldovița, la domiciliile a patru barbați despre care existau suspiciuni ca dețin ilegal arme si munitii letale, ...

- Politistii prahoveni au dus la audieri 12 persoane, in urma perchezitiilor efectuate, marti dimineata, la persoane banuite de proxenetism prin metoda "loverboy", informeaza IPJ Prahova. Au avut loc perchezitii in Ploiesti, Soimari, Baltesti si Podenii Noi. "De la locuintele perchezitionate, politistii…

- In aceasta dimineața (marți), polițiștii din Prahova au efectuat 7 percheziții la persoane banuite de proxenetism. Doua descinderi au avut loc pe raza Municipiului Ploiești, una in localitatea Șoimari, una in Balțești și alte 3 in comuna Podenii Noi. De la locuințele percheziționate,…

- Politistii din Prahova si cei ai Directiei Operatiuni Speciale din I.G.P.R. efectueaza 32 de perchezitii la persoane banuite de comiterea mai multor infractiuni de furt si furt calificat. Prejudiciul creat de hoti depaseste suma de 50.000 de lei.

- Polițiștii romani, italieni, spanioli, francezi și maghiari au desfașurat, marți dimineața, peste 150 de percheziții domiciliare la persoane suspectate ca au legaturi cu mafia peștelui din Europa. Poliția Romana a anunțat ca "La aceasta ora, politistii romani, precum si cei din Italia, Spania, Franta…