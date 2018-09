Stiri pe aceeasi tema

- Politisti teleormaneni au efectuat mai multe perchezitii la suspecti de inselaciuni prin metoda 39; 39;accidentul 39; 39;, cinci persoane fiind retinute, se arata intr un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Teleorman remis marti AGERPRES. 39; 39;In ziua de 24.09.2018 lucratori din cadrul…

- Politistii prahoveni efectueaza, marti, trei perchezitii domiciliare intr-un dosar de furt calificat si proxenetism, patru persoane urmand sa fie conduse la audieri. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean Prahova transmis AGERPRES, descinderile au loc in comuna Blejoi si in orasul…

- La data de 25 iulie, polițiști din Prahova au efectuat 2 percheziții in localitatea Balotești, la persoane banuite de furturi și de infracțiuni rutiere. 3 persoane au fost conduse la sediul poliției, pentru audieri. La data de 25 iulie a.c., polițiști din cadrul Secției 2 Ploiești au efectuat 2 percheziții…

- Patru persoane au fost retinute in urma perchezitiilor care au avut loc marti, la sediul Registrului Auto Roman (RAR) Gorj, un angajat al institutiei fiind suspectat de luare de mita, au precizat miercuri, pentru AGERPRES, surse judiciare. Potrivit acestora, este vorba de patru barbati…

- Politistii din comuna Belint au ridicat, luni, o arma artizanala, munitie, dar si trofee de cerb lopatar si mistret, de la mai multe persoane banuite de infractiuni la regimul armelor si munitiilor si braconaj, doi suspecti, de 29 si 33 de ani, fiind audiati, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean…

- Politistii din Calarasi au retinut 18 persoane si au ridicat peste 360.000 de tigarete, in urma a 53 de perchezitii efectuate, ieri, in judetele Calarasi, Ilfov, Giurgiu si in municipiul Bucuresti, informeaza Politia Romana. La data de 5 iulie a.c., politistii Inspectoratului de Politie Judetean Calarasi,…

- Politistii au efectuat, miercuri dimineata, mai multe perchezitii la persoane suspectate de furturi dintr-o societate comerciala si au fost puse in executare patru mandate de aducere, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, remis Agerpres. ''Politistii…

- Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, sunt efectuate 12 perchezitii la locuintele unor persoane din judetele Arges, Dambovita si Olt. "Actiunea se desfasoara in cadrul unui dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor…