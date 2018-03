Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii germani au anuntat ca au efectuat perchezitii la sediul din Munchen al constructorului auto german BMW precum si la o uzina BMW din Austria in cadrul unei anchete cu privire la posibila utilizare a unor programe software capabile sa manipuleze emisiile poluante, informeaza

- Procurorii germani au anuntat marti ca au efectuat perchezitii la sediul din Munchen al constructorului auto german BMW precum si la o uzina BMW din Austria in cadrul unei anchete cu privire la posibila utilizare ...

- Peste 160 de monede antice din aur si argint furate din siturile rezervatiei arheologice din Muntii Orastiei si vandute apoi prin intermediul unor case de licitatii au fost recuperate de catre anchetatorii romani in urma unor perchezitii facute in lunile februarie si martie, in colaborare cu autoritatile…

- Politistii specializati in protejarea patrimoniului cultural din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane si procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in cooperare cu autoritatile judiciare din Austria si Germania, au ridicat 164 de monede antice, in urma unei…

- Facultatea de Istorie a Universitatii 'Alexandru Ioan Cuza' din Iasi, in colaborare cu Institutul de Istorie 'Nicolae Iorga' din Bucuresti, Facultatea de Istorie si Filosofie a Universitatii de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie a Universitatii din Bucuresti, Facultatea de Istorie si Filosofie…

- Ministerul Sanatații pregatește un proiect de Hotarare de Guvern pentru deblocarea, din Fondul de Rezerva al Guvernului , a banilor necesari pentru achiziția primelor 10. 000 de flacoane de imunoglobulina, prima ofera concreta pentru a aduce in Romania acest medicament a venit din partea Austriei.…

- „Trebuie sa facem tot posibilul pentru ca aerul nostru sa fie bun si sanatos”, a declarat Maria Krautzberger, coordonatoarea acestui studiu realizat de Oficiul Federal german pentru Mediu, studiu bazat pe numeroase statistici stiintifice si epidemiologice. In afara acestor decese, emisiile de dioxid…

- 'Trebuie sa facem tot posibilul pentru ca aerul nostru sa fie bun si sanatos', a declarat Maria Krautzberger, coordonatoarea acestui studiu realizat de Oficiul Federal german pentru Mediu, studiu bazat pe numeroase statistici stiintifice si epidemiologice. In afara acestor decese, emisiile…

- Emisiile de dioxid de azot, produse in special de vehiculele cu motoare diesel, au provocat aproximativ 6.000 de decese premature in Germania, in anul 2014, asociate unor afectiuni cardiovasculare, informeaza AFP care citeaza un studiu publicat joi. "Trebuie sa facem tot posibilul pentru ca aerul…

- Municipiul Cluj-Napoca este, dupa Praga, orasul din U.E. unde se gaseste cel mai usor un loc de munca, conform anuntului publicat de EUROSTAT, Uniunea Europeana. Astfel, potrivit sondajului oficial, 72% dintre respondenti – selectati din principalele orase ale Uniunii Europene – au fost de acord ca…

- Zeci de perchezitii au loc in Romania si Germania, simultan, la persoane suspectate ca aduceau migranti din Orientul Mijlociu si ii calauzeau pana in Germania. Reteaua actiona pe ruta Turcia – Bulgaria – Serbia – Romania – Ungaria – Austria – Germania, traseu pe care, in 2017, au fost transportate mai…

- Justitia germana a deschis marti calea interzicerii circulatiei vehiculelor diesel in orase, in anumite conditii, o masura foarte dezbatuta in tara in care a vazut lumina zilei aceasta tehnologie.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a desemnat firma care va realiza soseaua de centura Timisoara Sud. Pentru aceasta lucrare au luptat firme din Turcia, Spania, Italia, Israel, China, Germania, Austria, Bulgaria, Slovacia si Romania.

- Primariile oraselor germane pot dispune interdictii de circulatie pentru vehiculele cu propulsie pe motorina, a decis marti Tribunalul administrativ federal din Germania, informeaza publicatia Stern. Primarii oraselor Dusseldorf si Stuttgart au anuntat in mai multe randuri ca analizeaza…

- Bulgaria avea cel mai mic salariu minim pe economie din Uniunea Europeana, in luna ianuarie 2018, respective 261 de euro pe luna, urmata de Lituania, 400 de euro, si Romania, 408 euro, arata datele publicate vineri de Eurostat și citate de Agerpres. La nivel general, salariul minim pe economie este…

- Un tribunal din orasul german Leipzig a amanat, joi, pentru saptamana viitoare, luarea unei decizii cu privire la posiblitatea marilor orase de a interzice accesul autovehiculelor diesel mai vechi, o decizie care ar putea afecta valoarea de revanzare a aproximativ 15 milioane de vehicule

- Un tribunal din orasul german Leipzig decide daca marile orase pot interzice accesul autovehiculelor diesel mai vechi, o decizie care ar putea afecta valoarea de revanzare a aproximativ 15 milioane de vehicule de pe cea mai mare piata auto, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Înconjurată…

- Norvegia a preluat conducerea in clasamentul pe medalii de la Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang, duminica, dupa a zecea zi de competitii, cu 9 medalii de aur, 9 de argint si 8 de bronz. Germania ocupa acum locul al doilea, cu 9-5-4, podiumul fiind completat de Olanda, cu 6-5-2,…

- Aproximativ 2.000 de demonstrati au protestat duminica impotriva Conferintei de Securitate de la Munchen, cu sloganuri precum 'Fara razboi', 'Aboliti NATO' si 'In razboi nu exista invingatori', relateaza dpa. Dupa ce s-au adunat in Piata Karlsplatz din capitala Bavariei, demonstratii…

- Romani la Jocurile Olimpice de iarna 2018. Dupa ultimele ajustari, echipa olimpica a Romaniei pentru PyeongChang 2018 numara 28 de sportivi, dintre care o rezerva, și 27 de tehnicieni și oficiali. Romani in concurs pe 17 februarie Schi alpin – finala (Super G, feminin; 4.00, TVR 3, TVR HD)/ Ania Caill;…

- analiza realizata de AirHelp arata ca anul trecut zeci de mii de pasageri din țara naostra ar fi trebuit sa primeasca despagubiri din cauza intarzierilor sau anularii curselor lor. Zborurile catre Turcia, Austria și Germania au cele mai mari probleme

- In 2017, turiștii romani ar fi trebuit sa primeasca din partea companiilor aeriene despagubiri de aproximativ 12 milioane de euro, din cauza intarzierilor sau anularii curselor. In cursul anului trecut, cele mai multe intarzieri și anulari s-au inregistrat in cazul zborurilor catre Turcia. Pe tot parcursul…

- Despagubirile pe care le puteau obtine pasagerii in cazul intarzierii de peste trei ore ale avioanelor sau anularii curselor, daca le-ar fi solicitat, cumuleaza 12 milioane de euro pe anul 2017, arata un studiu publicat marti de compania AirHelp, specializata in obtinerea de compensatii. …

- Peste 42.000 de pasageri care au calatorit anul trecut cu avionul din Romania au fost afectati de intarzieri de mai bine de trei ore ale zborurilor, respectiv anulari si supraincarcari ale curselor, si sunt indreptatiti sa primeasca despagubiri de circa 12 milioane euro, potrivit unor calcule realizate…

- Charterele de Turcia, Tarom și Ryanair au cele mai multe intarzieri și anulari Pasagerii companiilor aeriene care opereaza in Romania ar fi trebuit sa primeasca despagubiri de 12 milioane de euro din cauza intarzierilor sau anularii curselor in 2017. Zborurile catre Turcia au inregistrat cele mai multe…

- JO2018 PyeongChang - Jocurile Olimpice de Iarna 2018. Norvegianca Maren Lundby a devenit campioana olimpica la sarituri cu schiurile, impunandu-se luni, la PyeongChang, dupa un concurs foarte strans, in fata germancei Katharina Althaus si a japonezei Sara Takanashi, in timp ce romanca Daniela Haralambie…

- Procuratura din Germania a impus Airbus plata unei amenzi de 81,25 de milioane de euro pentru inchiderea uneia dintre cele doua investigatii referitoare la coruptia din jurul vanzarii de avioane de lupta Eurofighter catre Austria, au anuntat vineri cele doua parti, transmite Reuters. Acordul include…

- Este domeniul schiabil din Romania pregatit sa faca fața concurentei unor statiuni consacrate precum sunt cele din Austria, Germania, Elvetia sau Franta? ”Și da și nu”, este raspunsul celor direct implicați.

- Procurorii germani au descins, ieri, la sediile din Germania ale constructorului auto, marca cu patru inele, filiala a grupului Volkswagen, fiind suspectata ca a manipulat emisiile poluante a 210.000 de masini cu motoare diesel. Reprezentantii parchetului si politiei judiciare din landurile Bavaria…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca scaderea pietelor bursiere internationale nu ne afecteaza, iar imprumutul de doua miliarde de euro luat recent de tara noastra de pe pietele externe “arata foarte clar interesul investitorilor fata de piata din Romania”, transmite News.ro…

- "In acest moment, anchetatorii se concerteaza asupra utilizarii mijloacelor tehnice pentru manipularea nivelul emisiilor motoarelor diesel V6 de 3 litri pentru piata europeana", se afirma in comunicatul emis de procurori. In ceea ce priveste ancheta privind vanzarea de motoare diesel Audi…

- Procurorii au efectuat, marti, perchezitii la sediul central si unitatea de productie a companiei Audi din orasul german Neckarsulm, in legatura cu presupusa manipulare a datelor privind emisiile vehiculelor diesel, informeaza site-ul cotidianului The New York Times. "In acest moment,…

- Conceptul de couchsurfing este ideal pentru persoanele care vor sa calatoreasca și sa stea gratuit intr-o casa, ajutand proprietarii la diverse munci in gospodarie. Totuși, un tanar din Belgia a inventat ”Tindersurfing”. Ce inseamna ”Tindersurfing”? Conceptul a fost creat de Anthony Botta, un tanar…

- Producatorii auto au condamnat experimentele care au expus oamenii la emisii de fum de motorina, promitand sa investigheze testele a caror divulgare ameninta sa deschida o noua etapa a controversei privind emisiile care au afectat industria in 2015. Studiul a fost sustinut de un grup fondat de Volkswagen…

- Parchetul german a anuntat ca suspectii au creat o retea complicata de companii, folosind facturi false pentru a evita plata contributiilor sociale si a altor taxe.''Suspectii sunt acuzati de folosirea unei retele de companii-fantoma care emiteau facturi pentru cateva sute de firme de constructii…

- Volkswagen, Mercedes și BMW, trei dintre cei mai importanți constructori auto din Germania, se afla in centrul unui nou scandal care a izbucnit la sfarșitul saptamanii trecute și care a luat amploare in cursul zilei de luni, scrie automarket.ro.

- Presa germana scrie ca testele abominabile, cum le-au numit oficialii germani, au fost facute de o asociație finanțata de Volkswagen, Daimler și BMW. Nu e clar in acest moment daca marii constructori auto știau ca testele se fac pe oameni și maimuțe. Experimentul pe maimuțe a avut loc in statul…

- Autostrazi și trafic urban, sportivitate și confort, Franța și Germania… noua generație G30 incearca sa le impace pe toate. In ce masura reușește? Gara centrala din Munchen propune un amestec de mirosuri aparte – covrigi bavarezi, patiserie franceza și fast food. Cobori la metrou și parcurgi o stație…

- Spitalul Universitar de Urgența București pregatește, in premiera, un program de chirurgie robotica, in care vor fi implicate toate clinicile care pot realiza ”intervențiile viitorului”, mai ales ca medicii primari tineri, generația Facebook și IT, este foarte interesata de ultimele cuceriri ale tehnicii…

- La Complexul Muzeal de Stiintele Naturii "Rasvan Angheluta" Galati va avea loc vineri, 26 ianuarie 2018, ora 17:00, vernisajul expozitiei temporare "Intre lumi", realizata in colaborare cu Oleg Fulga. Vor fi expuse aproximativ 70 de lucrari miniaturale executate manual din metaloceramica, reprezentand…

- Herbert Kickl, noul ministru de Interne al Austriei (FPOe, extrema dreapta), a anuntat joi infiintarea unei „unitati de aparare a frontierelor” pentru a face fata unui aflux de migranti similar celui din 2015, scrie Agerpres. „Nu se pune problema ca 2015 sa se repete. Prin urmare, am dat instructiuni…

- Campionatul European de handbal masculin 2018 (12-28 ianuarie) e gazduit de Croația. Va fi ediția a 13-a, a doua gazduita de ex-iugoslavi. Competiția e transmisa in Romania de TVR HD. Campionatul European de handbal masculin 2018, program Grupa I principala (Zagreb) Suedia (2p), Croația (2p), Serbia…

- De saptamana trecuta, patru dintre sportivii sectiei de patinaj viteza de la Clubul Sportiv Municipal Ploiesti se afla in cantonament centralizat la Inzell, in Germania, alaturi de antrenorul Marius Bacila. Acestia sunt Razvan Militaru, Nicole Constantinescu, Andreea Nastasache, Eduard Nitu, care se…

- Daca la jumatatea secolului trecut Romania era considerata o țara rurala, in timpul comunismului, pana in urma cu 29 de ani, s-a incercat o industrializare forțata. Dupa evenimentele din 1989, industrializarea a incetat, industria romaneasca a disparut, iar acum am devenit o forța in agricultura și…

- Incident șocant petrecut pe data de 27 decembrie în magazinul Selgros Cash & Carry din Craiova. Un barbat în vârsta de 52 de ani, din Gorj, și-a gasit sfârșitul dupa ce un container plin cu electrocasnice i-a cazut în cap de la cinci metri înalțime. Raul Ciobanu…

- Mai multi parlamentari UDMR au initiat o propune legislativa care vizeaza ca pentru persoanele cu varsta de peste 25 de ani, termenul de valabilitate ale pasapoartelor simple electronice sa fie de 10 ani, iar pentru persoanele intre 12 si 25 de ani sa ramana de 5 ani. O initiativa similara…

- Un sofer roman de TIR a fost condamnat vineri la inchisoare pe viata, dupa ce a fost gasit vinovat de violarea si uciderea, anul trecut, a unei femei care facea jogging in sud-vestul Germaniei, relateaza The Associated Press.Austria cere extradarea acestuia cu scopul de a-l judeca in legatura…