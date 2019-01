Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu efectueaza in aceasta dimineața , 12 percheziții in trei județe in Giurgiu, Ilfov și Olt la sediul unor societați comerciale și la domiciliul unor persoane suspectate de savarșirea infracțiunii de evaziune fiscala, prejudiciul este estimat…

- Potrivit Politiei Judetene Giurgiu, politistii fac cercetari, marti, intr-un dosar penal aflat in instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din Politia Giurgiu, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Giurgiu. Astfel, politistii pun in executare 12 mandate…

- Politistii din Giurgiu fac, marti dimineata, 12 perchezitii in judetele Giurgiu, Ilfov si Olt, la sediul unor societati comerciale si la locuintele unor persoane suspectate de evaziune fiscala. Prejudiciul este estimat la 2 milioane de euro, conform news.ro.Potrivit Politiei Judetene Giurgiu,…

- Polițiștii de investigare a criminalitații economice au finalizat marți cercetarile si au propus trimiterea in judecata a barbatului banuit de savarsirea infractiunii de evaziune fiscala. Politistii de investigare a criminalitații economice bihoreni spun ca in perioada 2012 – 2015, in calitate…

- Astazi, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratul de Politie Judetean Ilfov au efectuat patru perchezitii in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov si Dambovita si au adus la sediul politiei pentru audieri, 39 de persoane banuite de savarsirea infractiunilor…

- La aceasta ora, politistii din Arges, sub coorodnarea Parchetului de pe langa Tribunalul Arges, efectueaza 13 perchezitii domiciliare, la locuintele unor persoane si sediile unor societati comerciale, banuite de cauzarea unui prejudiciu de peste 3.200.000 de lei, prin evaziune fiscala in domeniul constructiilor.…

- Politistii din Bihor efectueaza, vineri dimineata, 28 de perchezitii in patru judete si in municipiul Bucuresti, la sediile unor firme si la locuintele unor persoane banuite de constituire de grup infractional organizat, evaziune fiscala, spalare de bani, inselaciune si exercitarea fara drept a unei…

- La aceasta ora, politistii din Bihor efectueaza 28 de perchezitii, in patru judete si in municipiul Bucuresti, la sediile unor firme si locuintele unor persoane banuite de constituire de grup infractional organizat, evaziune fiscala, spalare de bani, inselaciune si exercitarea fara drept a unei profesii.…