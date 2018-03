Stiri pe aceeasi tema

- Perchezitii de amploare la domiciliul unui chirurg acuzat de luare de mita. Medicul lucreaza la un spital din Targu Mures si este suspectat ca le cerea pacientilor mii de euro inainte de a-i opera. Mai mult, un bolnav ar fi fost externat pentru ca nu a avut suma de 3.000 de euro ceruta de medic…

- Ofiterii Directiei Generale Anticoruptie (DGA), impreuna cu politistii, fac luni perchezitii intr-un spital din Targu Mures si la locuinta unui medic cercetat dupa ce ar fi cerut de mai multe ori mita unor pacienti ca sa-i opereze. Perchezitiile vin la aproape un an dupa sesizarea facuta de un fost…

- "Nu pot sa va spun acest lucru, pentru ca, dupa cum stiti foarte bine, aceasta este o chestiune care are semnificatie juridica. Daca ma cheama cineva din institutiile statului, voi spune", a raspuns Victor Ponta, solicitat fiind sa explice ce inseamna ca s-a anulat flagrantul si daca s-a discutat cu…

- La data de 15 martie 2018, in jurul orei 11.30, politistii de ordine publica din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia, in timp ce actionau pe strada Gheorghe Pop de Basești din Alba Iulia, au oprit un autoturism ce era condus de o tanara de 32 de ani, din Alba Iulia. In urma verificarilor efectuate,…

- O femeie de 41 de ani a pierdut controlul autovehiculului pe care il conducea si s-a oprit intr-un stalp de iluminat amplasat pe spatiul verde. Soferita a fost ranita, dar nu a necesitat spitalizarea.

- Ieri, 14 martie 2018, in jurul orei 12.10, politistii Postului de Politie Bucerdea Granoasa l-au depistat pe un barbat de 60 de ani, din comuna, in timp ce circula cu un moped, fara a detine permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fata de mopedist, cercetarile sunt continuate sub…

- Descinderi masive ale polițiștilor, intr-un dosar de evaziune fiscala. Prejudiciul este imens. Perchezițiile au loc, miercuri dimineata... The post Descinderi masive ale polițiștilor, intr-un dosar de evaziune fiscala. Prejudiciul este imens appeared first on Renasterea banateana .

- Dosar penal pe numele unui invațator din comuna clujeana Jucu. Dascalul ar fi lovit un copil cu un indicator din lemn. Minorul s-ar fi plictisit la pregatirea serbarii pentru ziua de 8 Martie și ar fi facut unele comentarii deplasate. Dupa acest incident, alți parinți il acuza acum pe invațator ca și…

- Astazi, 7 martie 2018, in jurul orei 00.10, politistii de ordine publica din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au oprit, pentru control, o autoutilitara ce era condusa de un barbat de 33 de ani din judetul Valcea. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca autorizatia provizorie…

- Ieri, 7 martie 2018, politistii din Radești l-au depistat pe un barbat de 35 de ani, din comuna, in timp ce conducea un tractor, pe DC 12, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fata de barbat, cercetarile sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere…

- Un maramureșean a fost prins de polițiștii din Bistrița-Nasaud, beat la volanul unei autoutilitare. Drept urmare, barbatul s-a ales cu dosar penal. Potrivit IPJ BN, marți seara, 6 martie a.c., polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Bistrița au oprit in trafic pentru control un barbat, de 29 ani, din…

- Un tanar in varsta de 26 de ani din comuna Șona s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins de polițiști in timp ce circula cu un moped neinmatriculat, fara a poseda permis de conducere. Potrivit IPJ Alba, la data de 5 martie, in jurul orei 15.00, politistii Sectiei 6 Politie Rurala Jidvei […]

- Tragedie in Iași. O femeie a fost gasita moarta in casa, cu capul zdrobit, in comuna Cotnari. Din primele informatii, ar fi vorba despre fosta ziarista Alina Cozma. Ieri dimineata, in comuna ieseana Cotnari, s-a solicitat interventia medicilor dupa ce o femeie in jur de 40 de ani a inceput…

- Politisti din cadrul Posturilor de Politie Motatei si Unirea l-au depistat, sambata, in trafic, pe DJ561A, in comuna Motatei, pe Marian I., de 20 ani, din localitate, conducand un autoturism despre care, in urma verificarilor efectuate, s-a stabilit ca figureaza ...

- Protectia Copilului din Vaslui s-a autosesizat in acest caz, dupa ce in spatiul public au aparut fotografii cu respectiva fetita in timp ce se afla la cersit in fata unui magazin din municipiul Vaslui, chiar in zilele cat judetul s-a aflat sub avertizare cod portocaliu de ger. "Cazul va fi…

- Un tanar din Blaj este cercetat penal pentru comiterea unui furt dintr-un magazin, cu un prejudiciu in valoare de aproape 300 de lei. A sustras bauturi alcoolice, de pe raft. Potrivit IPJ Alba, in 26 februarie, politistii de ordine publica din cadrul Politiei Blaj l-au depistat pe un tanar de 21 de…

- In prima faza s-a aflat ca inaltul prelat al Bisericii Ortodoxe s-a prezentat miercuri la sediul Directiei Nationale Anticoruptie Constanta. Ulterior, reprezentantii institutiei ultim mentionate au comunicat oficial faptul ca Teodosie Petrescu este suspectat intr-un noua cauza. Mai exact, din comunicatul…

- Un tanar din Spring este cercetat de politisti dupa ce a furat bunuri, in valoare de peste 800 de lei, din gospodaria unui consatean. Potrivit IPJ Alba, in 19 februarie, politistii Postului de Politie Spring l-au identificat pe un tanar de 21 de ani, din comuna, ca persoana banuita de comiterea unui…

- Politistii din cadrul din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau-Serviciul Ordine Publica au desfasurat mai multe activitati pe raza intregului judet, pentru verificarea sistemelor de securitate ale unor obiective, precum si referitor la modul de respectare a prevederilor legale in acest domeniu.

- La data de 17 februarie 2018, in jurul orei 22.00, politistii rutieri din Alba Iulia, in timp ce actionau pe raza localitatii Ampoita, l-au depistat pe un barbat de 38 de ani, din comuna Metes, in timp ce conducea un autoturism fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule…

- Diverse infracțiuni rutiere au fost surprinse de polițiști, printre care și un tanar, de 18 ani, care a fost depistat la volanul unui autoturism fara a deține permis de conducere. S-a constatat ca mașina i-a fost incredințata de un alt tanar, de 21 de ani, care astfel s-a ales cu un dosar penal.

- Ieri, 15 februarie 2018, politistii din cadrul Politiei orasului Ocna Mures au identificat un barbat de 26 de ani, din localitatea Unirea, ca persoana banuita de comiterea unui furt comis in data de 3 august 2017, din interiorul unei locuinte din Unirea. In data de 3 august 2017, M.A., profitand de…

- Daniel Savu a fost și el in vizorul procurorilor DNA Ploiești! Mircea Negulescu și Lucian Onea discutau sa ii faca un dosar penal celui care in acea perioada era senator PSD.Aflat in studioul Antena 3, Savu a oferit cateva detalii. ”Nu am știut de acest lucru, ca mi se pregatea așa…

- Doi barbați din comuna Braniștea au fost reținuți pentru 24 de ore, ca urmare a unor percheziții efectuate intr-un dosar penal privind comiterea infractiunilor de taiere fara drept și furt de arbori. Miercuri, 14 februarie, polițiștii Secției 4 de Poliție Rurala Beclean, cei ai Biroului pentru Combaterea…

- Ieri, 14 februarie 2018, politistii de siguranța publica din cadrul Biroului Ordine Publica Blaj au prins in flagrant si au identificat pe T.C. de 18 de ani, din Bucerdea Granoasa, ca persoana banuita de comiterea unui furt, din incinta unei societati comerciale din Blaj. In 14.02.2018, orele …

- Un tanar din Vintu de Jos este cercetat de politie pentru furt in valoare de 15.000 de lei. A sustras bunuri dintr-un imobil nelocuit, din comuna. Potrivit IPJ Alba, in 13 februarie, politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au identificat un barbat de…

- Vasile Udroiu, directorul Liceului Energetic din Targu Jiu, s-a ales cu dosar penal, dupa ce a fost oprit in trafic in noaptea de luni spre marți, pe str. Victoriei. Acesta a refuzat sa fie testat cu aparatul etilotest, dar si...

- Trei tineri din localitatea Unirea sunt cercetati pentru furt calificat, distrugere, conducerea pe drumurile publice a unui vehicul neinmatriculat si conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fara permis de conducere. In luna mai 2017 aceștia au patruns prin efracție intr-o locuința din localitatea…

- Ieri, 8 februarie 2018, politistii din cadrul Postului de Politie Calnic l-au identificat pe un barbat de 33 de ani, din localitatea Poiana Sibiului, județul Sibiu, ca persoana banuita de comiterea unui furt de la o societate comerciala. Se pare ca, in data de 16.06.2017, ora 04.10, M.G. a alimentat…

- La scurt timp dupa ce s-a aflat ca Elena Udrea a fost exmatriculata de la Facultatea de Teologie, blondina si-a postat un mesaj pe retelele de socializare, acolo unde a explicat ce s-a intamplat.

- Un adolescent din Nasaud s-a urcat pe un moped și a pornit la drum. S-a oprit intr-un gard, iar polițiștii ajunși la fața locului l-au „cadorisit” pentru isprava sa, cu un dosar penal in care e cercetat pentru 3 infracțiuni.

- Sambata, 3 februarie, polițiștii Compartimentului Sisteme de Securitate din cadrul Serviciului de Ordine Publica Bistrița-Nasaud au acționat pe raza comunei Petru Rareș in baza Legii 333/2003 – privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor. Cu ocazia verificarilor de specialitate…

- O femeie din Galati a fost depistata la Constanta in timp ce practica cersetoria cu trei minori. Potrivit IPJ Constanta, la data de 1 februarie a.c., politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Constanta au depistat o femeie, in varsta de 28 de ani, din municipiul Galati, care apela la mila publicului,…

- Politistii din Galati, sub coordonarea unui procuror, au facut, joi, 67 de perchezii intr-un dosar penal privind fraudarea sistemului asigurarilor de sanatate, prejudiciul ridicandu-se la aproximativ 1.400.000 lei. Peste 40 de persoane au fost duse la audieri. Potrivit unui comunicat al IPJ Galati,…

- Ministerul Public susține ca nu a deschis un dosar penal dupa afirmațiile lui Liviu Dragnea despre șeful SPP, Lucian Pahonțu. „Avand in vedere informatiile aparute in spatiul public referitoare la existenta pe rolul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a unui dosar penal constituit…

- Duminica, 28 ianuarie a.c., la ora 19.10, pe Drumul Comunal 24, in localitatea Jac, un tanar de 23 ani, din Jac, in timp ce conducea autoturismul a accidentat un barbat de 50 ani, care se afla pe mijlocul parții carosabile. Dupa producerea accidentului, conducatorul auto a transportat victima la domiciliu,…

- Ultima oara, barbatul de 45 de ani a fost depistat de politisti in trafic, la Sibiu, in urma unui control de rutina. Oamenii legii au descoperit atunci ca in ultimii 10 ani barbatul a fost prins la volan de 48 de ori cu permisul suspendat. Un sofer s-a ales cu DOSAR PENAL dupa un GEST STUPID.…

- Un barbat din comuna Moldovenesti (Cluj) este cercetat penal de politistii din Cimpeni, dupa ce acesta a condus sub influenta alcoolului. Oprit in trafic, soferul avea alcoolemie de 0,79. Potrivit IPJ Alba, in 26 ianuarie, in jurul orei 19.30, politistii din Cimpeni, in timp ce actionau pe strada Lalelelor…

- Patru tineri, unul major din Ocna Mures si ceilalti trei minori, din comuna Unirea, s-au ales cu dosar penal pentru furt dupa ce au sustras pasari si bunuri dintr-o gospodarie. Potrivit IPJ Alba, politistii Postului de Politie Unirea, sprijiniti de politistii Sectiei 4 Politie Rurala Ocna Mures l-au…

- Un șofer in varsta de 47 de ani, din Frasin, s-a ales cu dosar penal dupa ce polițiștii l-au depistat la volan in stare avansata de ebrietate. El avea o alcoolemie de 1,18 la mie in aerul expirat. Barbatul a fost oprit pentru control ieri, in jurul orei 22.00, pe DN17, in localitatea de domiciliu. […]

- Procurorii Parchetului Militar s-au sesizat din oficiu si fac cercetari pentru purtare abuziva in cazul jandarmului care a fost filmat cand lovea protestatarii sambata seara, in Piata Universitatii.

- Vineri, 19 ianuarie 2018, in jurul orei 21.30, pe strada Piata Baii din Baia de Aries, a fost depistat un barbat de 42 de ani, din comuna Posaga, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii acestuia cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,49 mg/l…

- Ieri, 16 ianuarie 2018, in jurul orei 18.45, politistii rutieri din Alba Iulia au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier, produs pe strada Vanatorilor din Alba Iulia, soldat cu pagube materiale. Soferul unui autoturism a pierdut controlul asupra acestuia si a intrat in coliziune cu doua…

- Un tanar din comuna Ighiu s-a ales cu dosar penal. A furat o bicicleta din scara unui bloc, in noaptea de Revelion. Politia recomanda cetatenilor sa nu-si lase bunurile nesupravegheate sau neasigurate. Potrivit IPJ Alba, in 8 ianuarie, politistii Postului de Poliție Ighiu l-au identificat pe un tanar…

- Politistii din Prahova s-au sesizat din oficiu si au deschis un dosar penal pentru infractiunea de distrugere de inscrisuri oficiale, dupa ce medicul Marta Coman de la Spitalul Orasenesc Baicoi a fost filmata in timp ce rupea fisa unei paciente pe care a refuzat sa o interneze, scrie...

- Un șofer in varsta de 63 de ani, din comuna Izvoarele Sucevei, s-a ales cu dosar penal, dupa ce a fost prins beat la volan. S-a intamplat, noaptea trecuta, in localitatea lui de domiciliu. Polițiștii ii facusera semn sa opreasca, iar barbatul a virat brusc spre dreapta și a acroșat cu mașina un gard…

- Polițiștii clueni au depistat, zilele trecute, un conducator auto care se afa beat la volan.”La data de 5 ianuarie a.c., în jurul orei 20:00, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Biroul Rutier, au identificat un conducator auto aflat sub influenta alcoolului”,…

- Polițiștii Serviciului Rutier Valcea au intocmit din nou un dosar penal, pentru un tanar de 26 de ani care a comis o infracțiune rutiera. Mai precis, potrivit unui comunicat al IPJ Valcera, in dupa-amiaza zilei de 3 ianuarie, polițiștii au ...

- Luni, 1 ianuarie 2018, in jurul orei 18.20, politistii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș l-au depistat pe un barbat de 42 de ani, din comuna Spring, in timp ce conducea o autoutilitara, pe DJ 106 I, pe raza comunei Spring, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fata…

- Criminala care a socat intreaga Romanie continua sa comita comita infractiuni si in spatele gratiilor si se alege cu un nou dosar penal. Acum va fi cercetata și pentru ultraj. Reprezentanții...