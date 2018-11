Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile australiene au anunțat sambata ca efectueaza percheziții la cel puțin doua locații din suburbia orașului Melbourne, in urma atacului de natura terorista comis vineri, relateaza Euronews citat de Mediafax.

- Un nou atac armat in Statele Unite ale Americii! Cel puțin 12 persoane, inclusiv un ofițer de poliție, au murit in urma atacului armat comis joi (8 noiembrie) in barul Borderline Bar and Grill din orașul Thousands Oaks, aflat in California. Autoritațile au informat ca suspectul a fost gasit mort inauntru.…

- Cei doi tineri din Poienile de sub Munte, depistati de politisti si arestati preventiv pentru 30 de zile, dupa ce au sustras sume importante de bani dintr-o farmacie din localitate, s-au dovedit a fi „calificati” in mai multe furturi. Documentand activitatea lor infractionala, politistii de investigatii…

Echipe comune de ancheta compuse din ofițeri de poliție judiciara din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Cluj – Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea...

- Autoritațile din Marea Britanie au anunțat ca au „suficiente dovezi” impotriva a doi cetațeni ruși, Alexander Petrov și Ruslan Boshirov, acuzați ca au incercat sa il omoare pe fostul agent secret rus Serghei Skripal si pe fiica acestuia, Iulia, relateaza BBC și The Telegraph, potrivit Mediafax, cei…

- Autoritatile bulgare au anuntat ca au depistat primul focar de pesta porcina africana din aceasta tara, la o ferma aflata in apropierea frontierei cu Romania, informeaza site-ul Euronews. Sapte...

- Un cetatean a solicitat, marti, prin apel la 112, o verificare a aerului in Piata Victoriei, informeaza ISU Bucuresti-Ilfov, care precizeaza ca, potrivit masuratorilor efectuate de catre echipajele specializate, valorile din atmosfera sunt normale.