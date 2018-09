Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT au facut joi mai multe perchezitii in municipiul Giurgiu si in localitatea Vedea, la membri ai clanului Butoane, intr-un dosar penal disjuns. Ei sunt cercetati pentru camata, santaj, trafic de minori, proxenetism, trafic de droguri si fals in inscrisuri sub semnatura privata, 11 persoane…

- Politistii Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate a Politiei Romane si procurorii D.I.I.C.O.T. Structura Centrala au efectuat la data de 20 septembrie a.c., 14 perchezitii domiciliare in municipiul Giurgiu si in localitatea Vedea, la membrii unei grupari infractionale organizate. Membrii…

- Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. au facut 14 percheziții la un cunoscut clan din Giurgiu, 11 persoane fiind duse la audieri. Gruparea este acuzata de trafic de minori, proxenetism și organizarea ilegala de jocuri de noroc. Surse…

- "Recomandam tuturor sa se delimiteze cu fermitate de acest tip de afirmatii care nu fac decat sa creasca riscul radicalizarii la adresa fortelor de ordine, cu scopul de a obtine o reactie", a spus Militaru, intr-o conferinta de presa, la sediul Jandarmeriei Romane. La randul sau, purtatorul…

- Procurorii DIICOT - Structura Centrala, impreuna cu ofiteri de politie judiciara, au efectuat miercuri dimineata sapte perchezitii in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov si Giurgiu, intr-o cauza vizand savarsirea de catre mai multe persoane a infractiunilor de trafic de persoane si proxenetism.''In…

- In aceasta dimineata, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Timisoara impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate au efectuat un numar de 5 percheziții domiciliare…

- Joi, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura Centrala impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti au efectuat un numar de 5 perchezitii pe raza municipiului Bucuresti…