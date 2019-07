Percheziţii în Craiova la o grupare care trafica migranţi în Mexic şi SUA; membru al grupării - împuşcat în Cancun (surse) Procurorii DIICOT efectueaza joi perchezitii in Craiova, in cadrul unei anchete de destructurare a unei grupari de criminalitate formata din cetateni romani si mexicani, care se ocupa cu traficul de migranti in Mexic si SUA, dar si de fraude informatice cu carduri clonate. Potrivit unor surse judiciare, gruparea, formata din cetateni romani si mexicani, actioneaza inca din anul 2012 pe teritoriul Romaniei, Mexicului si SUA. Gruparea se ocupa cu fraude prin sisteme informatice si mijloace de plata electronice (clonare de carduri), precum si cu trafic de migranti pe ruta Romania - Mexic - SUA. Conform… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

