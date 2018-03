Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au fost retinute pentru 24 de ore, pentru proxenetism, in urma unor perchezitii facute la doua cluburi de noapte din Tirgu Mures. Anchetatorii spun ca membrii gruparii ar fi folosit ca paravan un club de noapte, iar prin intermediul acestuia ar fi determinat si inlesnit practicarea…

- Sume de bani, in lei si moneda straina, 400 de tigarete netimbrate, precum si alte bunuri au fost ridicate de politistii din Mures, in urma unor perchezitii domiciliare desfasurate la doua cluburi de noapte si la locuintele mai multor persoane, din judetul Mures, banuite de comiterea infractiunii de…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au retinut doua persoane banuite ca ar fi implicate in activitati infractionale de contrabanda si au confiscat 10 000 de tigarete si inscrisuri, in urma a trei percheziții domiciliare efectuate ieri. Ieri, 13 martie, politistii…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au retinut doua persoane banuite ca ar fi implicate in activitati infractionale de contrabanda si au confiscat 10 000 de tigarete si inscrisuri, in urma a trei percheziții domiciliare efectuate ieri. Ieri, 13 martie, politistii…

- In aceasta dimineata, politistii din Alba efectueaza 35 de perchezitii la persoane banuite ca ar fi creat un prejudiciu de peste 1.400.000 de lei, prin evaziune fiscala si delapidare. 22 de persoane vor fi conduse la audieri. La data de 14 martie a.c., politistii Servicului pentru Investigarea Criminalitații…

- Trei tineri, banuiti de comiterea unor infractiuni de furt din locuinte, au fost identificati si retinuti de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, urmare a arestarii preventive, din data de 23 februarie a.c., a trei tineri, cu varste cuprinse intre 21 si 23 de ani, in sarcina carora politistii…

- Bunuri in valoare de peste 250.000 de euro, 53.000 de lei si 25.700 de euro in numerar au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor de catre polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Argeș in urma ...

- Politistii din Arges au ridicat bunuri in valoare de peste 250.000 de euro, precum si 53.000 de lei si 25.700 de euro, in numerar, in urma a 12 perchezitii domiciliare efectuate ieri. 6 persoane au fost retinute. La data de 8 martie a.c., politistii din cadrul Politiei Municipiului Curtea de Arges au…

- Politistii fac, luni dimineata, mai multe perchezitii in Capitala si in judetele Mehedinti si Dolj, fiind vizate zece persoane care incepand cu anul 2016 ar fi furat bani si bijuterii din mai multe locuinte, prin metoda ”imprietenire”, scrie news.ro.Potrivit Politiei Romane, la aceasta ora,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului P.F. Poienile de Sub Munte au descoperit și confiscat, pe timpul unei misiuni specifice, peste 1.300 pachete cu țigari, marfa ce urma sa ajunga pe piața neagra de desfacere din Romania. Ieri, 2 martie a.c., in jurul orei 17.30, lucratori din cadrul Sectorului…

- Polițiștii de la transporturi au efectuat 35 de percheziții domiciliare, in 7 județe, la persoane banuite de furturi de ambarcațiuni, pescuit ilegal, delapidare, precum și contrabanda cu țigari și cu produse petroliere, reținand nu mai puțin de 31 de persoane, a anunțat Inspectoratul general al Poliției…

- Politistii de la transporturi au efectuat 35 de perchezitii domiciliare, in 7 judete, la persoane banuite de furturi de ambarcatiuni, pescuit ilegal, delapidare, precum si contrabanda cu tigari si cu produse petroliere. 31 de persoane au fost retinute.La data de 22 februarie a.c., politistii Sectiei…

- Polițiștii din Valea Calugareasca, cu sprijinul colegilor specializați in investigarea criminalitații economice și ai judiciariștilor din cadrul I.J.P. Prahova, efectueaza 9 percheziții la domiciliile unor persoane banuite de producerea, comercializarea si deținerea de alcool, in afara unui antrepozit…

- Politistii din Prahova efectueaza, marti, mai multe perchezitii la persoane suspectate ca produceau si comercializau ilegal bauturi alcoolice. Citeste si: ALERTA - Codurile de vreme rea, PRELUNGITE: Un nou val de GER si NINSOARE peste sudul Romaniei / HARTA Potrivit unui comunicat…

- In aceasta dimineata, politistii din Alba, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane, au efectuat 5 perchezitii in municipiul București la persoane banuite de contrabanda cu tigari. Au fost identificate peste 460.000 de tigari susceptibile a proveni din contrabanda. Potrivit…

- In urma unor percheziții efectuate de politistii de combatere a criminalitatii organizate din Bacau si Constanta si de procurorii DIICOT, trei persoane au fost retinute pentru 24 de ore si sase au fost plasate sub control judiciar, fiind banuite de trafic si consum de droguri. Procurorii DIICOT, cu…

- PERCHEZIȚII de amploare: Peste 100 in TOATA Romania. 5 persoane au fost reținute 5 persoane au fost reținute, iar 16.000 de lei, un pistol cu gaz de calibrul 9 mm. și 27 de cartușe nepercutate au fost ridicate, in urma a peste 100 de percheziții efectuate depolițiștii din Arad, in București și in 16…

- Politistii din Olt efectueaza 5 perchezitii in judetele Olt si Dambovita, la sediile unor firme si la domiciliile unor persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de aproape 4.000.000 de lei, prin evaziune fiscala. Vor fi puse in executare 5 mandate de aducere.Potrivit Politiei Romane, la data de…

- Politistii bucuresteni efectueaza, joi, 11 perchezitii domiciliare in municipiul Bucuresti si alte patru judete intr-un dosar in care se investigheaza infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani, in domeniul prestarilor de servicii de consultanta. Potrivit unui comunicat transmis…

- Politistii din Brasov au descins la Fagaras, dar si in Sibiu si Suceava la domiciliile mai multor persoane suspectate de contrabanda cu tigari. Sase barbati au fost audiati,iar doi dintre ei au fost retinuti.

- Perchezitii in aceasta dimineata in localitatea Nadrag din judetul Timis. Polițiștii din Faget au facut 4 percheziții domiciliare la persoane banuite de comiterea mai multor furturi din autoturisme. „La data de 12 februarie a.c., politistii de investigații criminale Faget au efectuat 4 percheziții,…

- Polițiștii efectueaza, in aceasta dimineata, 22 percheziții in Dambovița, Ilfov, Giurgiu, Argeș și Prahova, la domiciliile unor persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste 1.000.000 de euro, prin evaziune fiscala și spalare a banilor. Polițiști din cadrul ...

- Polițiștii din cadrul Sectiei nr. 3 Politie Rurala Sutesti, sprijiniti de cei de la Poliția municipiului Dragasani, Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, Serviciul Rutier si luptatori de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale au efectuat in aceasta dimineața 5 perchezitii ...

- Centrul National Anticoruptie și Procuratura Anticorupție desfasoara astazi zeci de percheziții in toata tara intr-un dosar ce vizeaza comercializarea medicamentelor, ințelegeri ilegale intre funcționari din domeniul sanatații, personal medical și agenții unor lanțuri farmaceutice.

- La data de 7 februarie, polițiștii din Prahova și cei ai Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane au efectuat 5 percheziții, pe raza județelor Prahova și Ilfov, la persoane banuite de furturi din societați comerciale și ATM-uri. 7 persoane au fost conduse la sediul poliției, pentru…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Prahova, cu suportul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, efectueaza cinci perchezitii, in judetele Prahova si Ilfov, la locuintele unor persoane banuite de furturi din societati comerciale…

- Politistii din Galati, sub coordonarea unui procuror, au facut, joi, 67 de perchezii intr-un dosar penal privind fraudarea sistemului asigurarilor de sanatate, prejudiciul ridicandu-se la aproximativ 1.400.000 lei. Peste 40 de persoane au fost duse la audieri.Potrivit unui comunicat al IPJ…

- Politistii din Brasov si din alte judete au descins la sediul mai moltor firme, dar si la domiciliul administratorilor suspectati ca au transferat sume mari de bani in anumite firme cu scopul de a-i scoate din tara.

- Peste 30 de politisti de investigatii criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani, cu sprijinul luptatorilor Serviciului de Actiuni Speciale si Directiei de Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, au efectuat 11 perchezitii domiciliare…

- Politistii au facut 11 perchezitii in judetele Constanta si Cluj la persoane suspectate de proxenetism, faptele fiind comise in diferite orase din Olanda. Cinci persoane, pe numele carora autoritatile olandeze au emis mandate de arestare, au fost retinute.Politistii Brigazii de Combatere a…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Constanta, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., au efectuat 11 perchezitii pentru destructurarea unui grup infractional, implicat in comiterea de infractiuni de proxenetism. 5 persoane au fost…

- Politistii efectueaza, marti dimineata, 22 de perchezitii la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ 5.000.000 de lei prin comiterea de infractiuni economice in domeniul comercializarii de produse in mediul online, urmand sa fie puse in aplicare patru mandate de aducere la audieri.…

- Politistii din Calarasi, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Lehliu Gara, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane, au efectuat 5 perchezitii in judetul Arges, la locuintele unor persoane banuite ca ar fi comis furturi cu un prejudiciu…

- Politistii prahoveni au efectuat, luni dimineata, trei perchezitii la locuintele unor persoane banuite de furt de lemne, fiind puse in aplicare opt mandate de aducere, scrie AGERPRES. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova, descinderile au avut loc la adrese…

- 22 de infractiuni de furt de energie electrica si executarea sau folosirea de instalatii clandestine in scopul racordarii directe la retea sau pentru ocolirea echipamentelor de masurare, au fost constatate de politistii din Vrancea, in urma unor perchezitii efectuate ieri.Vineri, 26 ianuarie a.c., politistii…

- Politistii au retinut noua persoane si au ridicat 160 de kilograme de tutun maruntit, in urma a 18 perchezitii efectuate luni, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, in judetul Calarasi si in Bucuresti. "In urma administrarii probatoriului, politistii au dispus continuarea…

- Politistii braileni au efectuat 11 perchezitii la domiciliile mai multor persoane din localitatea Plopu, banuite de furtul unor camere de supraveghere, bucati de tevi tubing si aspersori de la coloane de irigat.

- Potrivit unui comunicat al IGPR, in perioada 4 - 17 ianuarie 229 de politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate au actionat pentru destructurarea grupurilor infractionale specializate in trafic de persoane, criminalitate informatica, trafic si consum ilicit de droguri si spalare…

- Patru persoane au fost retinute și alte trei plasate sub control judiciar, marți, in urma unor percheziții efectuate, in Prahova și Bihor, de polițiști din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Ploiești, cu sprijinul B.C.C.O. Oradea și al jandarmilor, sub coordonarea procurorilor…

- Politistii de investigare a criminalitatii economice din Prahova, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, efectueaza, la aceasta ora, 20 de perchezitii, la sediile unor firme si la locuintele unor persoane banuite de comiterea unor infractiuni economice. 19 persoane vor fi conduse…

- Sase perchezitii sunt efectuate joi de catre politistii din Blaj la domiciliile unor persoane din Sibiu si satul Panade, banuite de furt de combustibil din gospodariile si utilajele agricole apartinând unor cetateni din Blaj, informeaza un comunicat transmis AGERPRES de Inspectoratul de Politie…

- In aceasta dimineata, politistii din Blaj, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane, efectueaza 6 perchezitii la persoane banuite de furt de combustibil din anexele unor locuinte din Blaj. La data de 11 ianuarie a.c., politistii din Blaj, cu sprijinul politistilor din cadrul…

- Au loc percheziții efectuate pe baza unui dosar penal deschis pentru depașirea atribuțiilor de serviciu de catre directorul Direcției Patrimoniu și Management Intern al ANSA, dar și a directorului IP „Centrul Republican Diagnostica Veterinara", impreuna cu alți agenți economici.

- Procurorii fac perchezitii la Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor.Cazul vizeaza o licitatie trucata pentru achizitionarea vaccinurilor antirabice. Trei persoane au fost retinute.REVENIM CU DETALII.

- Polițiștii din Prahova și ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane au efectuat 4 percheziții la locuintele unor persoane banuite ca ar fi comis delicte silvice, in urma carora au fost indisponibilizate 5 mijloace de transport, unelte și material lemnos. La data de 4 ianuarie a.c., polițiștii…

- Politistii din Sebes au confiscat peste 5.000 de articole cu continut pirotehnic, in urma unor perchezitii la locuintele unor persoane detinerea si comercializarea ilegala de astfel de obiecte. Doua persoane sunt cercetate penal. La data de 29 decembrie a.c., polițiștii de investigatii criminale din…

- Polițiștii turci au reținut joi aproximativ 55 de persoane, fiind suspectate ca ar avea legatura cu Statul Islamic în operațiuni antiteroriste la Istanbul și Izmir. Operatiuni simultane au fost lansate în 12 locuri din Istanbul, în care au fost capturati 45 de cetateni…

- Politistii de investigatii criminale au retinut doi barbati din Cernavoda, banuiti de proxenetism, in urma a trei perchezitii efectuate in Fetesti si Drobeta Turnu Severin. De asemenea au fost ridicate 40 de grame de bijuterii, peste 13.000 de lei si alte bunuri. La data de 20 decembrie a.c., politisti…

- In aceasta dimineata politistii din Prahova efectueaza 8 perchezitii la locuintele unor persoane banuite ca ar fi efectuat operatiuni cu articole pirotehnice, fara a avea acest drept. 12 persoane vor fi conduse la audieri.Potrivit IPJ Prahova, politistii specializati in arme, explozivi si substante…

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate si procurorii DIICOT au efectuat perchezitii la persoane banuite ca ar fi infectat numeroase calculatoare cu programe malitioase si ar fi cerut recompense pentru decriptarea fisierelor afectate, actiune desfasurata in comun cu agentii…