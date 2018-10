Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO! Șase hoți de haine din centre comerciale din Pitești, audiați de polițiști. Mai multe articole vestimentare și dispozitive susceptibile a fi folosite la furturi au fost ridicate de polițiștii Bicoului Investigații Criminale Pitești in urma perchezițiilor din aceasta dimineața. Șase persoane au…

- Politistii din Alba au retinut 13 persoane banuite de comiterea mai multor infracțiuni de furt de combustibil, in dauna unei societati comerciale din Abrud. Cu ocazia perchezitiilor efectuate la domiciliilor acestora si la societatea comerciala pagubita, politistii au gasit mii de litri de combustibil,…

- Cu ocazia perchezitiilor efectuate la domiciliilor acestora si la societatea comerciala pagubita, politistii au gasit mii de litri de combustibil, importante sume de bani, arme de vanatoare precum si obiecte cu continut pirotehnic. La data de 26 septembrie 2018, politistii Serviciului de Investigatii…

- Miercuri, 15 august, politistii din cadrul Serviciului Investigații Criminale al IPJ Constanța, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, au depistat un barbat in zona garii CFR Constanța, in varsta de 30 de ani, din municipiul Constanța, pe numele caruia exista un mandat european de arestare,…

- In ultima saptamana, politistii de la transporturi din Constanta, sub coordonarea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta si cu sprijinul Directiei de Politie Transporturi si Directiei Operatiuni Speciale ale Politiei Romane, au efectuat 81 de perchezitii, la domiciliile unor persoane banuite…

- Ghidul unui traficant de droguri, descoperit in Calarași de mascați. Setul de reguli, pe care clienții trebuiau sa le respecte pentru a nu ridica suspiciuni, a fost gasit de procurorii DIICOT Calarași in locuința unui suspect. Este vorba despre un barbat de 31 de ani care a fost arestat pentru ca vindea…

- Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice fac, vineri, 14 perchezitii si 10 controale, in Bucuresti si Ilfov, la mai multe persoane banuite de crearea unui prejudiciu de 2.200.000 de euro, prin evaziune fiscala cu marfuri importate din Turcia si China. Sunt banuiti doi cetateni…

- Polițiștii din Calarași au reținut 18 persoane și au ridicat peste 360.000 de țigarete, in urma celor 53 de percheziții facute joi in județele Calarași, Ilfov, Giurgiu și in municipiul București, informeaza Mediafax.Joi, polițiștii din Calarași, cu suportul de specialitate al Direcției Operațiuni…