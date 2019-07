Perchezitii in Calarasi si Constanta, intr-un dosar de trafic de droguri. Persoana, prinsa in flagrant la Constanta cu substante interzise

Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 26 iunie, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Maramures, sub coordonarea D.I.I.C.O.T – Biroul Teritorial Maramures, au prins in flagrant delict o persoana, in timp ce vindea sute de comprimate ecstasy, informeaza IPJ Maramures. Actiunea a vizat destructurarea unei…

- Un barbat in varsta de 34 de ani a fost reținut joi sub acuzația ca a deținut și a comercializat droguri de mare risc. De la inceputul lunii iunie, barbatul a detinut si comercializat in total 570 de comprimate de droguri de mare risc. Procurorii DIICOT Maramureș, impreuna cu ofiteri de politie judiciara…

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Tulcea, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au efectuat 6 perchezitii domiciliare la persoane banuite de savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc si substante cu proprietati psihoactive. 3 persoane au fost arestate…

- La data de 30.05.2019, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Caras Severin impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Caras Severin si Brigazii de Combatere a…

- Ieri, 23 aprilie, politistii de combatere a criminalitatii organizate din Iasi, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. Serviciul Teritorial Iasi, au efectuat patru perchezitii domiciliare, in municipiul Pascani. Doua persoane au fost retinute si una a fost plasata sub control judiciar. Potrivit Politiei…

- Trei persoane au fost arestate preventiv in urma unor perchezitii efectuate de catre politistii de combatere a criminalitatii organizate din Iasi si Constanta, sub coordonarea procurorilor DIICOT, in judetele Iasi si Constanta, fiind vizate mai multe persoane banuite trafic de droguri de mare risc,…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Iasi si Constanta, sub coordonarea procurorilor DIICOT, au efectuat, in zilele de 26 si 27 aprilie a.c., 3 perchezitii domiciliare, in judetele Iasi si Constanta. Au fost vizate mai multe persoane banuite de savarsirea infractiunii de trafic de…

- Politistii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Covasna, sub coordonarea procurorilor din cadrul D.I.I.C.O.T, au efectuat 15 perchezitii pe raza judetului Covasna la persoane banuite de trafic de droguri de risc si mare risc, precum si de braconaj, informeaza Inspectoratul…