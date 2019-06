Percheziţii în Bucureşti, Piteşti şi Ilfov 'La aceasta ora se desfasoara 13 perchezitii la domiciliile mai multor persoane banuite de evaziune fiscala, precum si la punctele de lucru ale firmelor administrate de acestia. Perchezitiile se desfasoara in judetul Ilfov, in municipiul Bucuresti si Pitesti. Vor fi puse in executare trei mandate. Activitatile se desfasoara in cadrul unui dosar penal sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Ilfov', a precizat sursa citata, potrivit Agerpres. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

