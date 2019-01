Percheziții în Bistrița-Năsăud și Mureș, într-un dosar pentru nerespectarea armelor și munițiilor și braconaj Polițiștii din județul Mureș au efectuat, vineri, 7 percheziții pe raza județelor Bistrița-Nasaud și Mureș, la domiciliile mai multor persoane banuite de nerespectarea regimului armelor și munițiilor și braconaj cinegetic. Trei barbați au fost reținuți pentru 24 de ore. Pe 25 ianuarie, in jurul orei 00.50, politisti din Mureș au oprit, in localitatea Balda, un autoturism, condus de un barbat de 24 de ani, din localitatea Sarmasu, tot din județul Mureș, transmite IPJ Mureș, intr-un comunicat. In urma verificarilor, a fost identificat un barbat de 34 de ani, din localitatea Sarmasu, pasager in același… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol: gazetadebistrita.ro

