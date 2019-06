Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineata, politistii de combatere a criminalitatii organizate si un procuror D.I.I.C.O.T. din Bistrita Nasaud au efectuat 3 perchezitii, in judet, intr un dosar penal ce vizeaza constituirea unui grup infractional organizat si savarsirea infractiunilor de inselaciune, complicitate la inselaciune…

- Ieri, 23 aprilie, politistii de combatere a criminalitatii organizate din Iasi, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. Serviciul Teritorial Iasi, au efectuat patru perchezitii domiciliare, in municipiul Pascani. Doua persoane au fost retinute si una a fost plasata sub control judiciar. Potrivit Politiei…

- La data de 15.05.2019, procurorii din cadrul D.I.I.C.O.T. ndash; Serviciul Teritorial Suceava au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatilor M. C., P. L. I., G. P., S. V. D., B. P, T. T. D., B.I. si B.M., intr o cauza vizand destructurarea unui grup infractional organizat, specializat…

- Aproape 40 de oameni au fost evacuați din calea apelor în județul Bistrița-Nasaud, iar șase familii din Mureș s-au autoevacuat la rude, în urma ploilor din noaptea de miercuri spre joi. Au fost inundate peste 100 de case, aproape 400 de curți și peste 50 de beciuri. Potrivit reprezentanților…

- La data de 18.04.2019, procurorii DIICOT ndash; Structura Centrala impreuna cu politistii de investigatii criminale ai Inspectoratului General al Politiei Romane si Inspectoratului de Politie al Judetului Prahova, au desfasurat o actiune pe raza municipiului Bucuresti si a judetului Prahova, simultana…

- Politistii din judetul Mures au facut, marti, 25 de perchezitii la sedii de firme si locuintele unor persoane suspectate de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 1,5 milioane de lei. In acest caz, reprezentantul unei firme de inchirieri de utilaje de constructii ar fi facut operatiuni comerciale fictive…

- Politistii si procurorii DIICOT Valcea au facut, marti, sapte perchezitii in Valcea, Ilfov, Gorj si Bucuresti, la persoane suspectate ca fac parte dintr-o grupare care a inselat peste 125 de cetateni germani, falsificand site-urile unor companii comerciale renumite. Ancheta se desfasoara impreuna cu…

- Politistii si procurorii DIICOT din Olt au facut, miercuri, peste treizeci de perchezitii pe raza municipiului Caracal si a comunelor Traian, Redea, Draghiceni, Farcasele si Tia Mare, din judetul Olt, la persoane suspectate de proxenetism si camatarie. Peste 120 de persoane au fost duse la audieri.