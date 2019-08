Stiri pe aceeasi tema

- Informații bomba apar cu fiecare zi in cazul Caracal. Anchetatorii au avut o surpriza de proporții in timpul percheziției informatice efectuata in telefoanele lui Gheorghe Dinca. In agenda terminalului, specialiștii au gasit numarul de telefon al polițistului care l-a convins pe Dinca, a doua zi dupa…

- S-au reluat perchezitiile la Casa Groazei din Caracal. Gunoaiele din curtea criminalului, luate cu tractorul. Criminalul din Caracal a ajuns vineri dimineața, la Casa Ororilor, pentru o noua zi de percheziții, a opta la numar! Dinca a fost adus de o duba alba care aparține poliției. Anchetatorii au…

- Cu fiecare zi, ancheta de la Caral se complica, iar finalizarea ei pare indepartata. Anchetatorii, care desfașoara la acest moment percheziții in casa și imprejurimile locuinței lui Gheorghe Dinca, dar și percheziții informatice, au dat de alte detalii care complica ancheta. Gheorghe Dinca ar fi beneficiat…

- Ancheta de la Carcal pare a fi departe de a face lumina chiar și dupa rezultatul cumplit al probelor ADN care indica faptul ca Alexandra ar fi fost incinerata in butoiul de metal din curtea lui Gheorghe Dinca. In continuare, Dinca susține ca le-a ucis cu sange rece pe Alexandra și Luiza și a oferit…

- Descoperiri macabre in curtea lui Gheorghe Dinca. In cele cateva ore de cand anchetatorii au descins la locuința monstrului din Caracal s-au strans saci de porbe. In vegetația din curte au fost gasite mai multe oase, de diferite marimi, dar și bucați mari de carne. Nu se știe daca acestea sunt de origine…

- Un detaliu extrem de important in ancheta de la Caracal a fost dezvaluit in urma cu putin timp de procurorul șef al DIICOT, Felix Banila. Butoiul de metal in care s-au gasit prin cernere ramasite umane si fragmente de bijuterii – este un arzator improvizat, probabil, chiar de catre Gheorghe Dinca. In…

- Anchetatorii sunt in posesia imaginilor surprinse de camerele video in momentul in care Alexandra a fost sechestrata in mașina de Gheorghe Dinca. Detaliile sunt șocante. Pentru localnicii din zona, alternativa “ia-ma nene” este aproape singura de a se deplasa spre orașul Caracal sau viceversa. Este…

- Cu fiecare ora care trece apar noi detalii șocante despre felul in care Alexandra Maceșanu a ajuns pe mainile monstrului de la Caracal. Gheorghe Dinca a povestit in fața anchetatorilor cum s-au derulat momentele zilei de 24 iulie, cand a rapit-o pe Alexandra. Detalii cutremuratoare din audierile lui…