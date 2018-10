Stiri pe aceeasi tema

- Politistii galateni au retinut un tanar de 16 ani, dupa ce au stabilit ca aceasta este autorul mai multor furturi comise la o societate comerciala din Galati. Adolescentul va fi prezentat in fata unui procuror, cu propunerea de a fi arestat preventiv.

- In ultima saptamana, politistii de la transporturi au actionat in peste 1.000 de statii de cale ferata, aerogari, rute feroviare si navale, pentru mentinerea sigurantei transporturilor. Potrivit Politiei Romane, in perioada 1 ndash; 7 septembrie 2018, sub coordonarea Directiei de Politie Transporturi,…

- Politistii de investigatii criminale din Buzau au efectuat, marți, doua perchezitii domiciliare pe raza municipiului Buzau la persoane banuite de implicarea in savarsirea unor fapte cu violenta si banuite de comiterea unor infractiuni de furt. Au fost angrenati politisti din cadrul Biroului de Investigatii…

- Polițiștii de la Transporturi Cluj-Napoca au retinut pentru 24 de ore un barbat cercetat pentru comiterea infractiunii de furt.”La data de 6 august a.c., politistii Sectiei de Politie Transporturi Cluj-Napoca au identificat si retinut pentru 24 de ore un barbat în vârsta…

- “La data de 27 iulie, în jurul orei 21:30, un barbat, în vârsta de 28 de ani, din Cluj-Napoca, în timp ce se afla într-un local public de pe strada Dâmboviței, din Cluj-Napoca, a fost agresat de catre un tânar, care, ulterior, a parasit în fuga…

- "Am facut un apel public, fara sa o fac in scris, dar ca urmare a cererii a domnului ministru din 13 febr 2018... Dansa a expediat cu poșta militara o adresa catre DNA, privind incetarea detasarii politistilor care au aparut in inregistrarile si fotografiile prezentate la Antena 3. Ulterior,…

- In urma probatoriului administrat, azi politistii Sectiei 2 Politie Rurala Apahida au retinut, pentru 24 de ore, un conducator auto depistat in trafic sub influenta alcoolului. Cel in cauza, un barbat, de 36 de ani, din Cluj-Napoca, a fost implicat la data de 22 iulie, intr-un eveniment rutier pe raza…

- Un suspect a fost retinut in dosarul Mita pentru Prima Casa, alte sase persoane fiind cercetate sub control judiciar. Concret, procurorii Parchetului General spun ca functionari ai Fondului de Garantare a Creditelor ar fi cerut bani pentru a aproba mai repede unele dosare.