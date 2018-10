Stiri pe aceeasi tema

- Procrurori ai Parchetului ICCJ coordoneaza miercuri dimineata 14 perchezitii in Bucuresti si in judetele Cluj, Alba, Bihor si Maramures la locuintele unor persoane cercetate pentru infractiuni de trafic de substante si produse toxice.

- Politistii, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, efectueaza miercuri dimineata 14 perchezitii domiciliare in Bucuresti si in patru judete, la locuintele unor persoane banuite de trafic de substante si produse toxice, conform Politiei Romane. "La data…

- In cursul zilei de astazi, 17 octombrie 2018, procurori din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație – Secția de urmarire penala și criminalistica coordoneaza un numar de 14 percheziții domiciliare la locuințele unor persoane cercetate pentru infracțiuni de trafic de substanțe și produse…

- Un numar de 763 de plangeri penale au fost inregistrate pana joi la Sectia parchetelor militare, a anuntat Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. "In urma activitatilor desfasurate pana astazi, 30 august 2018, in cauza…

- Peste 65.000 de lei, 78 de aparate de tip slot-machine, un pistol cu gaze, telefoane mobile, medii de stocare si inscrisuri au fost ridicate de politisti, in urma a 60 de perchezitii domiciliare, efectuate in 11 judete si in Bucuresti, la persoane banuite de infractiuni economice in domeniul jocurilor…

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie vine cu noi detalii despre ancheta care vizeaza violentele din Piata Victoriei:In urma activitaților desfașurate pana astazi, 21 august 2018, in cauzele avand ca obiect cercetarea…

- Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea procurorului de caz, au continuat investigatiile intr-o cauza in care se fac cercetari pentru conditionarea solutionarii cererilor unor beneficiari ai unor programe sociale ce implica garantii din partea statului roman de…