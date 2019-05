Stiri pe aceeasi tema

- Peste 150 de percheziții au loc in Romania, precum și in Italia, Spania, Franța și Ungaria, la o grupare formata din sute de persoane care procurau ilegal cantitați mari de pește și le vindeau in Romania. 30 de tone de pește, impropriu consumului, au fost confiscate.Potrivit IGPR, polițiștii…

