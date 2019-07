Perchezitii DIICOT la TAROM - suspiciuni de trafic de piese de avioane Procurorii DIICOT efectueaza, marti dimineata, perchezitii la TAROM.



Conform primelor informatii, ar exista suspiciuni de trafic de piese de avioane si organizare de grup infractional, conform unor surse Ziare.com.



Se pare ca procurorii ridica mai multe documente de la directia tehnica.



Perchezitiile au loc in hangarul TAROM de pe aeroportul Otopeni, dar si acasa la Aurel Cordov, liderul de sindicat TAROM, transmite Antena 3. ...citeste mai departe despre "Perchezitii DIICOT la TAROM - suspiciuni de trafic de piese de avioane" pe Ziare.com



