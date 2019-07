Percheziții de amploare în județul Argeș Politistii din cadrul Politiei Municipiului Campulung, cu sprijinul luptatorilor Serviciului Actiuni Speciale Arges, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Campulung, efectueaza 11 perchezitii domiciliare, la locuintele a sase persoane banuite de savarsirea de infractiuni de furt calificat. Din cercetari, politistii au stabilit ca incepand cu luna martie a.c. pana in prezent, sase tineri ar fi sustras bunuri si bani din autovehicule. Prejudiciul stabilit pana in prezent este de aproximativ 15.000 de lei. Sase persoane vor fi conduse la sediul politiei. Suportul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din Mures efectueaza 11 perchezitii pe raza judetului, la locuintele unor persoane banuite de contrabanda cu tigarete, urmand sa fie puse in aplicare opt mandate de aducere, pentru audierea suspectilor. Potrivit IPJ Mures,…

- Un adevarat arsenal a fost descoperit de polițiștii Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase din Buzau la domiciliile a doi barbați, in varsta de 20 si 48 de ani, din Buzau si Brasov, banuiți de contrabanda calificata si nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Sub coordonarea Parchetului…

- Sase barbati, cu varste cuprinse intre 45 si 56 de ani, au fost retinuti pentru 24 de ore. 700 litri de carburant susceptibil a proveni din savarșirea infracțiunilor ce fac obiectul cercetarii si 140 de recipiente susceptibile a fi fost folosite la savarșirea faptelor au fost descoperite si ridicate…

- Politistii din Prahova fac, miercuri, cinci perchezitii la persoane banuite de evaziune fiscala si spalare a banilor. Prejudiciul cauzat este estimat la peste aproape 400.000 de lei. Politistii de investigare a criminalitatii economice din Inspectoratul Judetean de Politie Prahova fac, miercuri, cinci…

- In aceasta dimineata, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii - Ilfov au desfasurat 19 perchezitii domiciliare in Bucuresti si in judetele Ilfov si Braila, in vederea destructurarii a doua grupari infractionale specializate in contrafacere, evaziune fiscala si contrabanda. In urma acestor…

- Politistii din cadrul Politiei Municipale Ramnicu Sarat, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau, au efectuat luni sapte perchezitii in judetele Buzau si Ilfov la mai multe persoane banuite de comiterea infractiunilor de proxenetism si spalare de bani, cu un prejudiciu estimat la 1,2…

- Politistii de la Serviciul de Investigatii Criminale Arges, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunaluul Arges, fac, joi, 42 de perchezitii domiciliare in judetele Arges, Ilfov, Valcea si in municipiul Bucuresti, la persoane suspectate proxenetism si spalare de bani. Suspectii ar fi determinat…

- Politistii fac, luni, treisprezece perchezitii domiciliare, pe raza municipiului Campulung si a comunelor invecinate, la persoane banuite de savarsirea de infractiuni de furt calificat. Prejudiciul stabilit pana in prezent depaseste 100.000 de lei.