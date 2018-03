Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea britanica responsabila cu protectia datelor personale a cerut marti autorizatie de perchezitie a birourilor firmei Cambridge Analytica (CA), acuzata ca a obtinut ilegal date personale a milioane de utilizatori ai retelei sociale Facebook, al carei fondator, Mark Zuckerberg, este chemat…

- O comisia parlamentara britanica a cerut marti sefului Facebook, Mark Zuckerberg, sa se prezinte in fata sa pentru a raspunde la acuzatiile de deturnare de date personale ale utilizatorilor sai, apreciind ca explicatiile oficiale oferite de reteaua sociala au fost "inselatoare", scrie AFP.

- Gestul firmei de consultare politica Cambridge Analytica, care a accesat date de la 50 de milioane de utilizatori Facebook in timpul campaniei prezidentiale americane din 2016 fara permisiunea companiei si a folosit aceste date pentru publicarea anunturilor politice foarte bine redirectionate pe reteaua…

- Iata raspunsurile companiei "Raspunsurile detaliate ale companiei la intrebarile lor inainte de publicare au fost in general ignorate in raportarea ulterioara a acestora. Sursa lor este un fost antreprenor pentru Cambridge Analytica - nu un fondator așa cum a fost susținut - care a plecat…

- Procurorii germani au efectuat noi perchezitii la sediile companiei Volkswagen (VW), pentru a determina daca aceasta a subevaluat emisiile de dioxid de carbon la un numar mai mare de masini decat cel admis initial, relateaza site-ul agentiei Reuters. Volswagen a confirmat ca sediul central…

- Comisia Europeana cere ”clarificari” de la Facebook dupa dezvaluiri cu privire la exploatarea unor date personale aparținand unor milioane de utilizatori ai rețelei de socializare de catre compania Cambridge Analytica. ”Ingrozitor, daca se va confirma. Datele personale a 50 de milioane de…

- Comisia Europeana (CE) cere ”clarificari” de la Facebook dupa dezvaluiri cu privire la exploatarea unor date personale apartinand unor milioane de utilizatori ai retelei de socializare de catre compania Cambridge Analytica, implicata in campania electorala a lui Donald Trump, relateaza AFP, potrivit…

- Aceasta invazie de miliardari ai lui Putin, spioni si corupti din intreaga lume a creat o vulnerabilitate pentru Marea Britanie, ajungandu-se la cazuri de otravire cu substante radioactive, cum a fost cel al lui Alexandr Litvinenko din 2006 sau atacul cu neurotoxina listata in categoria armelor chimice…

- Parlamentul European a aprobat, joi dupa-amiaza, planul de mutare a sediului Agentiei Europene a Medicamentului (AEM) din capitala Marii Britanii, Londra, in orasul olandez Amsterdam, in contextul Brexit, informeaza publicatia EUObserver. Planul a fost aprobat cu 507 voturi pentru si 112…

- Anuntul presedintelui Parlamentului, Andrian Candu, privind sustinerea pe care ar pute sa o acorde Chisinaul Marii Britanii in cazul scandalului legat de expulzarea a 23 de diplomati rusi ar putea inrautati relatiei moldo-ruse. Totodata, aceasta declaratie ar putea fi interpretata ca exploatarea unui…

- Londra urmeaza sa expulzeze 23 de diplomati rusi, dupa ce Moscova a refuzat sa explice cum un agent neurotoxic rusesc a fost folosit impotriva unui fost dublu agent rus, fostul colonel GRU Serghei Skripal, la Salisbury, a anuntat miercuri premierul britanic Theresa May in Parlament, relateaza BBC…

- Este din nou alerta la Londra. In cladirea Parlamentului a fost gasit un pachet suspect. Politia a confirmat ca la ancheta participa ofiteri specializati in materiale periculoase. Este a doua alerta in legislativul de la Westminster dupa incidentul de luni cand a fost gasit un pachet care continea o…

- UBS isi va muta staff-ul din Londra in alte birouri din Uniunea Europeana, printre care si Frankfurt, sustinand ca lipsa unui acord de tranzatiei va rezulta in „schimbari semnificative” ale operatiunilor entitatii, potrivit The Independent. Gigantul elvetian a transmis in raportul anual…

- CNAIR a publicat pe pagina instituției stadiul proiectelor aflate in implementare la nivel național pe mai multe tronsoane de drum. Din Maramureș figureaza deja celebrul DN18, cu porțiunile Baia Mare – Sighetu Marmației și Moisei – Iacobeni (care este imparțit in 3 loturi). Ambele tronsoane au termen…

- Miliardarul George Soros a finantat cu 450.000 de euro grupul anti-Brexit al carui co-fondator este femeia de afaceri Gina Miller. Fundatia a fost infiintata pentru a sustine campania impotriva deciziei Marii Britanii de a parasi Uniunea Europeana, conform Financial Times. Fundatia „Open…

- Polițiștii clujeni au depistat, în urma unor percheziții, un barbat care ar fi fost implicat în vandalizarea sediului PSD Cluj, de pe Bulevardul Eroilor, din Cluj-Napoca.”La data de 27 februarie a.c., politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale, împreuna…

- “La data de 27 februarie, politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale, împreuna cu luptatori de actiuni speciale si criminalisti, au efectuat o perchezitie domiciliara pentru probarea activitatii infractionale a unui barbat banuit de tentativa la distrugere. Din cercetari…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine ca procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, a contestat autoritatea Parlamentului si a afectat imaginea Romaniei prin interviurile date in presa din tara sau strainatate, in care critica modificarile aduse legilor Justitiei…

- Intrebat despre oportunitatea recent infiintatei Comisii parlamentare de control privind activitatea directorului SPP, Lucian Pahontu, presedintele Senatului a spus: 'In Romania functia de control a Parlamentului trebuie sa fie exercitata mai pregnant. Pana acum rolul Parlamentului, ca institutie…

- Verificarea activitatii directorului SPP nu este de competenta unei comisii speciale, iar prin votul de marti se poate duce 'in derizoriu' unul dintre cele mai importante instrumente ale democratiei - controlul parlamentar - si se va continua 'tabloidizarea Parlamentului', a afirmat marti deputatul…

- PSD-ALDE propun joi infiintarea unei comisii parlamentare de ancheta a SPP Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu. Foto: Arhiva/ facebook.com/tariceanu Comitetul Executiv National al PSD se desfasoara miercuri, 14 februarie, si este asteptat ca liderii social-democrati sa anunte la final…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a anuntat ca Birourile permanente ale Parlamentului se reunesc joi si au ca punct principal pe ordinea de zi înfiintarea Comisiei de ancheta privind activitatea directorului SPP.

- In cazul in care cetatenii vor constata ca operatorii de date personale nu le respecta drepturilor conferite de Noul Regulament General privind Protectia Datelor ce va inta in vigoare din 25 mai 2018, vor putea depune o plangere la Autoritatea...

- Anterior, un purtator de cuvant al Camerei Comunelor (camera inferioara a parlamentului britanic) declarase ca politia ancheteaza un incident, dar fara a oferi alte detalii despre acest caz. ''Politia investigheaza in prezent un incident la cladirea parlamentului'', afirmase purtatorul…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc miercuri, de la ora 12.00, intr-o sedinta de plen comuna, prin din aceasta sesiune parlamentara. Pe ordinea de zi se afla mai multe proiecte administrative, printre care și infiintarea unei comisii de ancheta cu privire la votul din 21 iunie 2017 din Parlament…

- Procurorii au efectuat, marti, perchezitii la sediul central si unitatea de productie a companiei Audi din orasul german Neckarsulm, in legatura cu presupusa manipulare a datelor privind emisiile vehiculelor diesel, informeaza site-ul cotidianului The New York Times.

- Procurorii au efectuat, marti, perchezitii la sediul central si unitatea de productie a companiei Audi din orasul german Neckarsulm, in legatura cu presupusa manipulare a datelor privind emisiile vehiculelor diesel, informeaza site-ul cotidianului The New York Times. "In acest moment,…

- Campanie Facebook privind gestionarea datelor personale. Facebook lanseaza luni, 29 ianuarie, cu cateva luni inainte de intrarea in vigoare a noii legi despre protectia online a vietii private, o campanie de comunicare pentru consilierea numerosilor sai utilizatori europeni in ceea ce priveste gestionarea…

- Kelemen Hunor: Vocea statului roman nu e auzita in politica externa Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca Romania nu este pregatita sa preia presedintia UE la 1 ianuarie 2019, ceea ce nu este bine, in conditiile in care nu se vorbeste de prioritatile Romaniei, nici de pregatirile logistice…

- Aproximativ 400 de angajati ai Combinatului ArcelorMittal Galati s-au strans, luni, in fata sediului administrativ al companiei, nemultumiti de oferta salariala a conducerii pentru incheierea noului contract colectiv de munca. Muncitorii, care ar trebui sa intre in tura la ora 14.00, au venit mai devreme…

- Un pilot beat a fost dat jos de polițiști din avionul companiei British Airways pe aeroportul Gatwick din Londra. Cursa spre Mauritius a plecat cu intarziere dupa ce a fost adus un alt pilot in locul acestuia, scrie BBC News. O sursa din cadrul companiei aeriene a spus: „Polițiștii s-au grabit spre…

- Ryanair a informat joi ca toti pilotii sai din Marea Britanie au acceptat majorarea salariilor cu pana la 20%, pe care multi au respins-o anul trecut, anuntul ducand la cresterea actiunilor companiei aeriene low-cost cu peste 3%, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Ryanair are 15 centre în…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis joi Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei, care vizeaza trecerea acestei entitati publice de sub autoritatea Guvernului sub autoritatea Camerei Deputatilor.

- Cateva sute de muncitori de pe platforma siderurgica a Combinatului ArcelorMittal Galati au protestat, marti, in fata sediului administrativ, solicitand salarii mai mari, dupa ce contractul colectiv de munca a expirat, iar in aceasta perioada se poarta negocieri pentru noul contract. S-a ajuns și…

- Hawking a vorbit duminica, inainte de ziua lui de nastere, in cadrul conferintei „Reith Lecture", organizata la Royal Institute din Londra, in prezenta unui public format din 400 de persoane. „Mesajul acestei conferinte este ca gaurile negre nu sunt atat de negre cum sunt prezentate. Nu sunt inchisori…

- Un bogat om de afaceri bulgar a fost impuscat mortal in fata sediului companiei sale, in capitala, Sofia, la o saptamana dupa ce Bulgaria a preluat presedintia semestriala a UE, scrie The Associated Press, citat de News.ro.

- Scandal in Marea Britanie dupa ce un raport publicat se presa arata ca din cladirea Parlamentului au existat 24.000 de incercari de a accesa site-uri pentru adulti. Si asta intr-o perioada de numai cinci luni.

- Compania Aeriana de Stat „Air Moldova”, in anul 2017, a inregistrat o crestere de peste 20% a traficului fata de 2016, transportind peste 1 milion 130 de mii de pasageri, acesta fiind cel mai bun rezultat din istoria sa de 25 de ani. Potrivit unui comunicat al Companiei, top 7 cele mai solicitate destinatii…

- Romania nu a transpus directiva europeana MiFID II, care reglementeaza operatiunile cu diferite tipuri de instrumente financiare, proiectul legii fiind in faza finala de aprobare la Guvern, iar ulterior va parcurge procedura legislativa in cadrul Parlamentului. "Transpunerea in legislatia…

- Un pasager al unui zbor Ryanair de la Londra la Malaga (sudul Spaniei), vizibil satul sa astepte debarcarea calatorilor la sosire, a folosit iesirea de urgenta pentru a sari pe una dintre aripile avionului, au indicat miercuri compania aviatica si un martor. "Trecuse cam jumatate de ora…

- Managementul de stat al gigantului Agrokor aflat in dificultate a decis sa solutioneze o parte a problemei datoriilor uriase ale acestuia prin transformarea creditorilor companiei in proprietari ai partilor mai profitabile ale acesteia, scrie Balkan Insight. La mai mult de opt luni dupa…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a adus un omagiu victimelor atentatelor de la Londra si Manchester in mesajul sau traditional de Craciun, relateaza AFP. „De Craciun, ma gandesc la Londra si la Manchester, ale caror personalitati puternice au stralucit in fata atacurilor teroriste anul acesta”,…