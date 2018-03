Stiri pe aceeasi tema

- Ofiteri ai Comisiei pentru Informatii au perchezitionat vineri seara sediul companiei de consultanta Cambridge Analytica, acuzata ca l-a ajutat pe presedintele Donald Trump sa castige alegerile prezidentiale din 2016 folosind datele personale a milioane de utilizatori Facebook fara acordul acestora,…

- ​Autoritatea britanica de reglementare insarcinata cu protectia datelor efectueaza vineri seara o perchezitie la birourile londoneze ale societatii Cambridge Analytica, acuzata ca ar fi obtinut datele a milioane de utilizatori ai retelei Facebook fara consimtamantul acestora, transmite Agerpres , care…

- Justitia britanica a autorizat vineri oficiul insarcinat cu protectia datelor cu caracter personal sa perchezitioneze serverele Cambridge Analytica, societate acuzata ca ar fi obtinut datele a milioane de utilizatori ai retelei Facebook fara consimtamantul acestora, transmite AFP. Autoritatea…

- Facebook a anuntat cateva schimbari importante in ceea ce priveste aplicatiile care vor acces la datele utilizatorilor retelei de socializare, dupa scandalul Cambridge Analytica. La ce ar trebui sa se astepte utitizatorii si dezvoltatorii de aplicatii.

- Grupul britanic Massive Attack si-a închis pagina de Facebook, miercuri, în contextul scandalului generat de Cambridge Analytica, societate care a fost acuzata ca a cules - în mod ilegal - datele a 50 de milioane de utilizatori ai platformei de

- New York Times relateaza ca PSD a cerut un consultant de la Cambridge Analytica in timpul campaniei electorale din 2016. Este citat un consultat britanic, Rupert Wolfe Murray, care susține ca a primit din partea Cambridge Analytica o oferta de a se alatura echipei PSD. Cei de la PSD neaga oficial…

- Cei mici, dar și cei mari sunt așteptați joi, 22 martie, intre orele 10:00 și 14:00, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Arad pentru a vedea ce inseamna meseria de polițist, cum acționeaza oamenii legii pentru siguranța cetațenilor și care sunt dotarile instituției. „Joi, 22 martie, in intervalul…

- Mark Zuckerberg a fost chemat in fata unui comitet din Parlamentul britanic pentru a aduce dovezi privind felul in care au fost folosite datele personale de catre Cambridge Analytica, scrie BBC. Damian Collins, cel care conduce ancheta Camerei Comunelor privind stirile false, a acuzat Facebook ca…

- Autoritatea britanica responsabila cu protectia datelor personale a cerut marti autorizatie de perchezitie a birourilor firmei Cambridge Analytica (CA), acuzata ca a obtinut ilegal date personale a milioane de...

- Autoritatea britanica responsabila cu protectia datelor personale a cerut marti autorizatie de perchezitie a birourilor firmei Cambridge Analytica (CA), acuzata ca a obtinut ilegal date personale a milioane de utilizatori ai retelei sociale Facebook, al carei fondator, Mark Zuckerberg, este chemat…

- Autoritatea britanica responsabila cu protectia datelor personale a cerut marti autorizatie de perchezitie a birourilor firmei Cambridge Analytica (CA), acuzata ca a obtinut ilegal date personale a milioane de utilizatori ai retelei sociale Facebook, al carei fondator, Mark Zuckerberg, este chemat sa…

- Autoritatea britanica responsabila cu protectia datelor personale a cerut marti autorizatie de perchezitie a birourilor firmei Cambridge Analytica (CA), acuzata ca a obtinut ilegal date personale a milioane de utilizatori ai retelei sociale Facebook, al carei fondator, Mark Zuckerberg, este chemat…

- Fostul angajat NSA Edward Snowden a atacat Facebook printr-un mesaj pe Twitter, dupa ce gigantul a suspendat Cambridge Analytica, o firma specializata in analiza de date, care a lucrat pentru campania pro-Brexit precum si campania prezidentiala a lui Donald Trump.Lovitura pentru mii de romani:…

- Autoritatea Naționala Sanitar-Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor - ANSVSA - anunța luni, într-un comunicat, ca produsul „Golden Sun Bio Organic Cereale Amaranth 500 g comercializat de Lidl are salmonella”, astfel ca a fost retras preventiv de pe piața. „Producatorul…

- Pompierii din Alba Iulia au actionat, joi dimineata, la sediul Centrului Militar Judetean Alba, in cadrul unui exercitiu pentru verificarea capacitatii de interventie intr-o situatie de incendiu. Simularea a inceput de la ora 9.00 si a inclus interventia in cazul unui posibil incendiu la arhiva unitatii.…

- Sursele citate nu au precizat daca procurorii au venit in urma sesizarii presedintelui FRF sau s-au autosesizat. Burleanu a facut dezvaluiri in ultimele saptamani luate de Ionut Lupescu in perioada in care acesta era oficial al FRF. Vineri, Burleanu, a publicat, pe site-ul sau, informatii despre ilegalitati…

- Opozitia austriaca l-a somat vineri pe ministrul de interne Herbert Kickl (Partidul Libertatii din Austria - FPOe, extrema dreapta) sa dea explicatii dupa o perchezitie controversata la sediul serviciului de informatii insarcinat cu securitatea interna, in cursul careia documente sensibile ar fi…

- Un jandarm a fost gasit impuscat in cap, in noaptea de joi spre vineri, in sediul Inspectoratului Judetean Teleorman, politistii demarand o ancheta in acest caz. ''Ieri, in jurul orei 23,50, la sediul unitatii a fost gasit cadavrul colegului nostru care urma sa intre in serviciu la ora 24,00,…

- Tudorel Toader a raspuns, pe Facebook, referitor la declaratiile presedintelui Romaniei, care a spus ca se incearca acreditarea ideii ca procurorii pot fi controlati de ministru: "Pentru corecta informare a opiniei publice: Art.132 din Constitutie prevede ca" procurorii isi desfasoara activitatea sub…

- Cei doi tineri din comuna Feresti acuzati ca au incendiat, in noaptea de sambata spre duminica, sediul Postului de politie din localitate, au fost arestati preventiv pentru o perioada de 30 de zile, conform reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Vaslui. Cei doi, in varsta de…

- Desi intervin continuu pentru salvarea vietii si a bunurilor comunitatii prin misiuni intreprinse in situatii foarte dificile, de cod portocaliu, pompierii militari isi respecta traditia si aniverseaza, miercuri, 88 de ani de la infiintarea Protectiei Civile in Romania.

- OFERTA PUBLICA DE CUMPARARE PENTRU ACȚIUNILE ZENTIVA S.A (FOSTA SICOMED S.A. – FABRICA DE MEDICAMENTE) Ofertant: Zentiva N.V., parte a grupului Sanofi Emitent: Zentiva S.A. Intermediarul ofertei: BRD – Groupe Societe Generale S.A. Preț oferta:…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a publicat vineri tarifele de referinta pentru politele asigurarilor de raspundere civila auto obligatorii (RCA). Tariful mediu pentru persoanele juridice este cu 9% mai mare decat cel din 2017, iar cel pentru persoanele juridice – cu 11% mai mare, conform…

- Guvernul a adoptat, joi, un proiect de lege care isi propune intarirea autoritatii politistilor, dar si stabilirea unor criterii clare pentru respectarea drepturilor cetatenilor, una dintre prevederi fiind ca nimeni nu poate fi retinut pentru legitimare mai mult de opt ore la sectia de politie.…

- Noua forma a proiectului legii privind autoritatea politistului, rezultata in urma consultarilor din ultimele patru luni, a fost aprobat, joi, de Guvern. Purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu, a tinut sa precizeze ca ”modificarile propuse prin acest proiect de lege nu au incidenta asupra…

- Ofertant: Zentiva N.V., parte a grupului Sanofi Emitent: Zentiva S.A. Intermediarul ofertei: BRD – Groupe Societe Generale S.A. Preț oferta: 3,5 lei/acțiune Perioada de oferta: 20.02.2018 – 05.04.2018 Unde puteți subscrie (solicita vanzarea acțiunilor)? Sediul…

- In baza cererii nr. 7252 din data 30.01.2018 si a actelor doveditoare depuse, persoana desemnata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta a dispus autorizarea constituirii, inmatricularii si inregistrarii societatii Campus Residence SRL. Sediul social al firmei este in municipiul…

- Mai multi primari din Prahova au fost convocati de catre un lider al PSD Prahova sa se prezinte, joi, 15 februarie, pe strada din Ploiesti unde are sediul DNA. Potrivit unor surse apropiate social-democratilor din Prahova, ar trebui sa aiba loc un protest impotriva procurorilor anticoruptie.

- Consiliul Judetean Constanta cumpara "Servicii de mentenanta preventiva si corectiva pentru centralele termice la imobile apartinand administrate de Consiliul Judetean Constantaldquo;. Serviciile vor fi prestate incepand cu data inregistrarii si semnarii contractului de catre ambele parti, pana la data…

- Consiliul Judetean solicita, in mod oficial, Primariei Suceava darea in folosinta gratuita a cladirii in care functioneaza Centrul pentru Sustinerea Traditiilor Bucovinene, situat pe str. Universitatii, in apropierea patinoarului artificial. Membrii deliberativului judetean au aprobat cu ...

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a anuntat ca va demara un proiect impreuna cu Registrul Auto Roman (RAR) in vederea adoptarii unui proiect prin care autovehiculelor grav avariate sa le fie suspendata automat ITP-ul (Inspectia Tehnica Periodica), scrie Gandul. In cazul unei masini care a…

- Un barbat din Aiud este cercetat penal dupa ce a furat elemente de semnalizare si indicatoare rutiere de pe santierul autostrazii. Pentru documentarea activitatii infracționale, la domiciliul barbatului a fost facuta o perchezitie, iar o parte din bunurile sustrase au fost recuperate. Potrivit IPJ…

- Politistii au au efectuat, joi dimineata, 12 percheziții la sediul mai multor societați comerciale, respectiv la domiciliile reprezentanților legali ai acestor societați din județele Arad, Bistrița-Nasaud, Cluj și Prahova. Potrivit unui comunicat al IGPR, in cauza se efectueaza cercetari sub aspectul…

- O coalitie alcatuita din partide de opozitie si personalitati a lansat marti un apel la boicotarea prezidentialelor programate in martie in Egipt, pentru care Abdel Fattah al-Sisi este candidat la propria succesiune, considerand ca este o "mascarada", relateaza AFP. Autoritatea nationala…

- Autoritatea este o componenta fundamentala a relațiilor societații, a stabilirii raporturilor dintre oameni, absența ei fiind anarhia dusa la extrem. Nu trebuie confundata cu forța, forța putand exista in afara autoritații. Alexandre Kojeve definește autoritatea ca „posibilitatea pe care o…

- In ultima saptamana, Autoritatea de Management pentru Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020 a anuntat lansarea a 12 apeluri pentru depunerea cererilor de finantare dedicate dezvoltarii sectorului pescaresc din teritoriul ITI Delta Dunarii. Pe toate cele 12 linii de finantare…

- Un atac terorist s-a soldat cu moartea unui om si ranirea altor 14! Acesta a avut loc miercuri, asupra unui sediu al organizatiei nonguvernamentale britanice Salvati Copiii in orasul Jalalabad din estul Afganistanului.

- Dan Radu Rusanu a dat statul roman in judecata. Fostul sef al ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiara), Dan Radu Rușanu, achitat definitiv de instanta in dosarul in care era acuzat de fapte de coruptie, a dat statul roman in judecata, cerand daune de 6,5 milioane de lei pentru modul in care a fost…

- Tot vineri, Dinu Pescariu, dar și Claudiu Florica vor fi audiați la sediul DNA. Amintim ca Roberta Anastase a fost audiata, joi, la DNA, in calitate de martor. "Am fost audiata in calitate de martor. Mai multe detalii știți foarte bine ca nu va pot da. Fiind ancheta in curs, am fost chemata…

- Autoritatea poloneza de reglementare a pietei financiare (KFN) a anuntat marti ca nu va aproba planul grupului bancar austriac Raiffeisen Bank International (RBI) de a infiinta o noua banca in Polonia, ceea ce ar ajuta la listarea cu succes a actualei subsidiare - Raiffeisen Bank Polska - pe Bursa de…

- Presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a declarat luni ca va vota cu partidul la ședința CEX a PSD. „Vreau sa va spun ca nu am avut nicio apariție publica, doar am citit scrisori, am urmarit apariții publice(...). Vorbim dupa CEX”, a spus Liviu Dragnea, luni, la…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat oferta publica de cumparare in legatura cu cel de-al noualea program de rascumparare al Fondului Proprietatea, potrivit unei informari a FP, publicata pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB), scrie AGERPRES. 'Franklin Templeton Investment…

- De teama sa nu aiba probleme cu proiectul și cu șantierul, așa cum s-a intamplat la realizarea skateparkului din Parcul Central sau cu alte proiecte, reprezentanții primariei au decis sa contracteze o firma care sa ia la puricat proiectul de reabilitare a Pieței Victoriei. Anunțul de participare…

- Fostul premier Emil Boc a declarat, miercuri, la iesirea de la DIICOT, ca profesorul Mihai Lucan nu i-a cerut niciodata ajutorul in dosarul in care este cercetat, precizand ca a avut doua interventii la clinica...

- Municipalitatea ieseana a prezentat cifrele estimative pentru bugetul pe 2017, iar gradul de colectare a ajuns la aproape 100%. O mare parte din incasari vine din preluarea, prin dare in plata, a unor active de la societatea Fortus. Procedura a fost contestata de Autoritatea pentru Administrarea Activelor…

- Societatea Maria Trading SA a fost infiintata in anul 1995 si are sediul social in municipiul Constanta, strada Mircea cel Batran nr. 86 judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 3 ianuarie 1918, societatea are capital social subscris de 898.365 de lei…

- Gigel Crudu Din acest an, in județul Vaslui vor funcționa patru unitați de combatere a caderilor de grindina și de creștere a precipitațiilor, in care Ministerul Agriculturii a investit aproape o jumatate de milion de euro. “Potrivit ultimelor informații comunicate de Autoritatea pentru Administrarea…

- PROTECTIE…Potrivit ultimelor informații comunicate de catre Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindina și de Creștere a Precipitațiilor, incepand cu anul 2018, la nivelul județului Vaslui, vor fi funcționale un numar de 4 unitați de combatere a caderilor de grindina și de creștere…

- Un barbat a intrat in mod deliberat cu masina in sediul central al Partidului Social-Democrat al Germaniei (SPD) din Berlin, duminica seara, spunand ulterior politiei ca voia sa se sinucida.