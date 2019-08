Stiri pe aceeasi tema

- Prins in flagrant delict cu ,,alba neagra" in statiunea Costinesti Politia statiunii Costinesti a identificat ieri, 15 august, un barbat, de 28 de ani, din Bucuresti, banuit de comiterea infractiunii de organizare de jocuri clandestine, ale caror rezultate pot fi influentate prin dexteritatea manuitorului.…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Brașov efectueaza 13 perchezitii domiciliare și pun în aplicare 4 mandate de aducere, într-un dosar penal în care se efectueaza cercetari sub aspectul savârșirii

- Ziarul Unirea Un tanar dintr-o comuna din Alba și-a dat intalnire cu polițiștii. Aceștia l-au așteptat cu un dosar penal, pentru conducere sub influența alcoolului Un tanar din Bucerdea Granoasa s-a ales cu un dosar penal, dupa ce a fost surprins de polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj la volanul…

- In aceasta zi- 23 iulie- acum 418 ani, domnitorul Mihai Viteazul transmitea marelui duce al Toscanei, Fernando I de Medici, un memoriu care se transpune in fapt drept un text autobiografic al marelui voievod. Read More...

- Politistii ieseni au dechis un dosar penal dupa ce masina de interventie SMURD de la Podu Iloaiei a fost scoasa din uz, ca urmare a distrugerii cauzate de un barbat din localitatea Zmeu din comuna Lungani. Coordonatorul serviciului Smurd de la Iasi, Diana Cimpoiesu, a declarat ca echipajul de interventie…

- Polițiștii gorjeni au descins la o locuința de pe raza localitații Draguțești, fiind vizata o persoana banuita de furt. Mascații ar fi intervenit la domiciliul consilierului local Ion Barsanu, pentru a efectua o percheziție, dupa ce alesul local a refuzat sa ii lase in curtea sa deși exista un mandat…

- Un tanar de 20 de ani, din Vaslui a fost la un pas de a produce un dezastru in noaptea de marti spre miercuri, dupa ce a intrat cu autoturismul intr-un bloc, distrugand un bransament de alimentare cu gaz.

- Politistii fac, miercuri, 13 perchezitii in judetul Ilfov, dar si in municipiile Bucuresti si Ploiesti, intr-un dosar de evaziune fiscala. Trei persoane vor fi duse la audieri. Prejudiciul estimat de risica la 1,2 milioane de lei.