- “Barbatul-papușa”, așa cum este numit Rodrigo Alves, a fost ofertat cu 3,5 milioane de lire sterline daca accepta sa fie castrat. Dependent de operații estetice, Rodrigo și-a facut peste 62 de operații estetice. Nu exista pare a corpului sau care sa fi scapat neajustata pentru ca, spune el, natural…

- Senatorul PNL de Timis Alina Gorghiu a cerut, joi, de la Timisoara, majoritatii parlamentare PSD-ALDE sa accepte imediat si public Rezolutia Parlamentului European si Raportul MCV si sa renunte la planurile de a le contesta. "Cer azi, de la Timisoara, majoritatii parlamentare PSD-ALDE…

- Sefa Executivului de la Berlin, Angela Merkel, care a anuntat recent ca nu va mai candida pentru postul de presedinte al Uniunii Crestin-Democrate (CDU) la congresul acestei formatiuni din decembrie, ar putea fi nevoita sa se retraga din functia de cancelar federal chiar anul viitor. Potrivit deputatului…

- Rodrigo Alves, cunoscut drept „Papușa Umana Ken”, șocheaza din nou! Excentricul fanatic al operațiilor esteticea fost arestat in Berlin, dupa ce le-a oferit autoritaților un pașaport care nu se potrivea deloc cu felul in care arata in prezent.

- Lungmetrajul "Museo", produs de YouTube si premiat la Festivalul de Film de la Berlin ("Cel mai bun scenariu"), va fi distribuit in sute de sali de cinematograf, o premiera pentru platforma video, noteaza AFP. ...

- Filmul documentar „Utøya – 22 iulie”, despre evenimentele din iulie 2011, din Norvegia, atunci cand 69 de persoane au fost ucise pe insula Utøya, va fi proiectat pe 8 septembrie la Arad. Utøya 22 iulie 2011, in Oslo, o puternica explozie declanșata de o mașina capcana a ucis 8 persoane.…

- In cadrul targului IFA de la Berlin, sud coreeni de la Samsung au anunțat cele mai noi televizoare cu rezoluție 8K. Noile modele QLED sunt disponibile in versiuni de 65, 75, 82 și 85 de inchi și au o luminozitate de pana la 4.000 de niți. Ele se vor gasi in magazine sub numele de Q900R. Televizoarele…

- Locuitorii din Berlin au fost sfatuiți sa țina ferestrele și ușile inchise din cauza fumului provenit de la un incendiu masiv de padure izbucnit la aproximativ 50 de kilometri de capitala Germaniei, scrie ziare.com.