Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea respinge categoric ideea evaluarii miniștrilor din Guvernul Dancila și afirma ca nu va exista nicio remaniere in perioada urmatoare. Liderul PSD a declarat, luni, ca prioritatea este evaluarea indeplinirii programului de guvernare. "Nu facem evaluarea guvernului, nu facem…

- Maria Dragomiroiu dezvaluie secretul siluetei sale, la 62 de ani. Artista de muzica populara recunoaște ca nu ține dieta, insa are o alimentație echilibrata. Maria Dragomiroiu spune ca secretul ei nu sunt curele de slabire, ci felul in care gandeste sa manance. “Merg la copii sa-mi dea ceva sa mananc.…

- Iulia Vantur este invitata Monicai Barladeanu la ferma și vine pentru a le da sfaturi concurenților, pentru a vedea ce au reușit sa construiasca și cum se descurca ei in condițiile date. Plina de energie și voie buna, Iulia se va juca cu fermierii, va canta și va dansa. Atmosfera din ferma va fi una…

- Mihai Petre, tatic din nou. Familia celebrului coregraf se marește, iar fericirea a atins cote maxime! Secretul minunat a fost dezvaluit astazi de soția lui Mihai Petre. Imediat ce a facut publica fotografia emoționanta, mesajele de felicitare au curs, iar butonul de like a fost inroșit. Mihai Petre,…

- O femeie in varsta de 97 de ani sustine ca nu a avut celulita datorita unor reguli simple pe care le-a respectat toata viata. Dimineata, isi facea un ceai din plante, din coriandru, menta, cimbru, galbenele, urica si macese. Tinea aceste plante intr-un recipient de lemn. Bea acest ceai pe…

- Fostul soț al Israelei Vodovoz este in continuare in stare de șoc. Liviu Arteni spune ca este foarte afectat de moartea femeii de afaceri. El a declarat ca nu mai are rost sa traiasca și ca vrea sa moara. Vizibil afectat și un pic incoerent, Liviu Arteni a oferit un interviu telefonic in cadrul unei…

- Motivul pentru care americanii platesc impozite pe venit astazi este cel de-al 16-lea Amendament. Dar ce s-ar intampla daca locuitorii din Statele Unite ar afla intr-o buna zi ca ceva nu e &i...

- Agricost Braila, cea mai mare ferma de cereale din România si posibil din Europa, este aproape sa fie cum­pa­rata de grupul Al Dahra din Emiratele Arabe Unite, un gigant cu afaceri de un miliard de doalri anual.

- Liviu Dragnea a marturisit secretul care il menține in forma...politica. In fiecare zi, liderul PSD mananca o eugenie. ”Am mancat o eugenie. Sunt cu eugeniile de cand eram mic și mananc eugenii de la Boromir uite ca sa ma și critice. Mananc una pe zi, maxim. Am și in mașina, și in birou și…

- Scandal la Ferma vedetelor intre Diana Dumitrescu și Andrei Duban, dupa ce Grațiela, soția actorului, a fost desemnata Fermierul saptamanii de catre Rona Hartner. Grațiela a fost desemnata fermierul saptamanii și a ales doi servitori, pe Diana Dumitrescu și pe Cosmin Natanticu, moment in care s-a declanșat…

- Inceputul unui nou sezon este cel mai bun pretext pentru o femeie sa isi cumpere noi perechi de pantofi. Iar primavara aduce intotdeauna tendinte incredibil de tentante, carora nu le poti rezista! Culori vii, decupaje indraznete si modele pe care sigur vei dori sa le ai si tu in garderoba – astfel am…

- In 1992, o tanara de 19 ani naștea un copil la maternitatea din Pitești. De atunci, ea nu și-a vazut niciodata copilul, crezand ca bebelușul este mort. Adevarul este unul mult mai sumbru, ieșit la iveala dupa 26 de ani de tacere și tristețe.

- Echipa de la “ Ferma vedetelor ” a asfaltat un drum de 2 km langa Sibiu! N-a fost o sarcina primita de celebritațile din concurs de la nea Rața, ci o sarcina picata pe umerii oamenilor care s-au ocupat de emisiunea de la PRO TV prezentata de Monica Birladeanu: aveau nevoie de un drum asfaltat ca sa…

- Un schior american a starnit un val de acuzatii de colonialism cultural si standarde duble occidentale dupa ce a salvat un pui de caine dintr-o ferma de carne de caine din Coreea de Sud in timpul Jocurilor Olimpice de iarna din 2018 de la PyeongChang, informeaza Telegraph, citat de Agerpres.

- Putine persoane stiu ca alunitele pot aparea sub unghiile de la degetele membrelor inferioare sau in spatele lor. Exista mai multe tipuri de alunite. Fiecare alunita iti spune cu ce fel de probleme se confrunta organismul tau. Medicii avertizeaza ca persoanele care trebuie sa isi faca mai…

- Berbec Sfarsitul de saptamana vine cu mult romantism. Cel mai bun mod de a petrece acest weekend este alaturi de persoana iubita. Te gandesti sa iesiti din oras si sa petreci putin timp in natura. Taur Este posibil sa apara un conflict minor cu un prieten bun. Secretul este…

- BAYERN-BEȘIKTAȘ LIVE in LIGA CAMPIONILOR ONLINE STREAM TELEKOM SPORT 2 LIVE. Marți seara este programata și partida Bayern Munchen - Beșiktaș Istanbul. Este de remarcat faptul ca intalnirea de pe Allianz Arena va avea la centru o brigada din Romania. Meciul din optimile Ligii Campionilor va fi condus…

- Portie tripla de Ferma vedetelor si in aceasta saptamana in care distractia se tine lant in casa concurentilor! In aceasta seara, de la ora 20:00, miercuri la 20:30 si joi, de la 22:00, telespectatorii vor fi martorii unor transformari spectaculoase, emotii puternice si mult haz... mai mult de necaz.

- Acest test va descoperi adevarul despre relația ta actuala, adevarul pe care se poate sa nu-l vezi cu ochiul liber pentru ca dragostea poate fi și oarba uneori. Tot ce ai de facut este sa iti dai seama care cuplu este ce mai fericit din aceasta imagine

- Daca ai multa incaltaminte de piele si te-ai saturat de crema de pantofi plina de toxine, trebuie sa stii ca ai la indemina doua trucuri complet naturale care iti vor face pantofii sa straluceasca. 1. Coaja de banana - Dupa ce maninci deliciosul fruct, foloseste coaja pentru a lustrui pantofii din piele.…

- Artista ar fi trebuit sa faca curațenie in camere, dar cand celelalte concurente au venit sa continue munca ei, au observat ca Rona nu maturase deloc, scrie click.ro. Diana Dumitrescu a fost nemulțumita ca a trebuit sa faca ea toata munca Ronei, dar aceasta din urma se apara și spune ca nu s-a simțit…

- Daca germanii au inceput Fașangul cu „sarbatoarea taițeilor“, in 23 ianuarie, seria acțiunilor organizate cu acest prilej s-a incheiat marți, 13 februarie, cu „sarbatoarea gogoșilor“. Asta pentru ca de miercuri, supranumita și „miercurea cenușii“ se așterne o perioada de reculegere, in post…

- Elvetianul Roger Federer si-a explicat succesul de la Australian Open prin faptul ca a avut un program mai lejer si ii sfatuieste pe sportivii mai tineri sa isi ia oricand o pauza mai lunga pentru a-si imbunatati jocul. Federer, in varsta de 36 de ani, a lipsit o perioada semnificativa din circuit…

- Aspectul fizic este un lucru important pentru oricine, și pentru barbați, dar mai ales pentru femei, dintre care cele mai multe viseaza la ”tinerețe fara batrinețe și viața fara de moarte”. Nu intotdeauna e ușor sa alegem o meserie și sa urmam o cariera. De multe ori ne alege ea pe noi, datorita conjuncturii…

- Din 13 februarie, de la ora 20:00, cel mai tare reality-show, Ferma vedetelor, va da startul unei competitii aprige pentru 6 perechi de vedete ce vor intra in cursa pentru titlul de Fermierul anului si marele premiu de 50.000 de euro.

- Alina Eremia, pe care telespectatorii Antenei 1 o vor revedea, din 15 septembrie, ora 20.30, in postura de jurat al celui de-al șaptelea sezon “Next Star”, a slabit in aceasta vara opt kilograme. Alina spune ca și-a schimbat stilul de viața și a exclus din alimentație zaharul, painea și prajelile. “Am…

- Caștigatoarea de la Top 16 Europa, Bernadette Szocs, spune ca forma in care este se datoreaza și faptului ca se antreneaza alaturi de fratele sau la un club, unde ea este singura fata. Bernadette Szocs are o energie contagioasa. Una pe care uneori o poate imblanzi, atunci cand joaca, dar careia nu-i…

- Reactia ferma a Israelului fata de legea adoptata recent de parlamentul de la Varsovia cu privire la Shoah, menita sa apere imaginea tarii, se datoreaza unei 'neintelegeri', a declarat luni seful diplomatiei poloneze, Jacek Czaputowicz, care nu a exclus insa posibilitatea amendarii textului dupa…

- Ai grija de cizmele sau de ghetele tale din piele, mai ales dupa ce ai umblat prin zapada și prin noroi. Intreținuta corect, incalțamintea din piele naturala va arata impecabil mai mulți ani la rand.

- Simona Halep a fost invinsa de daneza Caroline Wozniacki, scor 6-7 (2), 6-3, 4-6, sambata, in finala turneului de Grand Slam de la Melbourne. Vizibil afectata de problemele fizice, Simona Halep a luptat exemplar pentru fiecare minge si a tinut o tara intreaga cu sufletul la gura. Din pacate, nici din…

- Volei Alba Blaj are sanse fosrte mari de a obtine calificarea in etapele eliminatorii ale Champions League, dupa startul extraordinar din Grupa A. Trei victorii consecutive si maximum de puncte, ultimul succes fiind la Mulhouse, in fieful campioanei Frantei, scor scor 3-1 (25-20, 20-25, 25-16, 25-21).…

- Simona Halep este pentru a treia oara in sferturi de finala al Melbourne, locul de unde au inceput rezultatele importante in turneele de Mare Șlem. "Sunt și eu puțin australianca pentru ca lucrez cu Darren de multa vreme și cred ca am facut treaba buna. Datorita lui am ajuns numarul unu mondial. E mereu…

- PRO TV a anunțat cine sunt concurenții de la Ferma vedetelor 2018, potrivit Pagina de Media . Pe lista vedetelor care vor fi vazute in al treilea sezon al emisiunii sunt și cateva apariții surpriza. Ferma vedetelor revine la PRO TV dupa un an de pauza. Emisiunea va avea o noua prezentatoare, in persoana…

- Infrangere definitiva pentru Gheorghe Feieș, primarul orașului Sebiș, in lupta sa cu Agenția Naționala de Integritate (ANI). In luna mai a anului 2014, ANI a stabilit ca Gheorghe Feies s-a aflat in stare de incompatibilitate in perioada 17 iunie 2008-22 aprilie 2013, intrucat, simultan cu funcția…

- Exploatand oportunitatea pe care o ofera comertul global. Intins pe un sezlong de pe o plaja din Bali, romanul a povestit pentru Business Magazin cum a reusit sa-si indeplineasca visul. Alex Huditan povesteste ca era angajat intr-o multinationala de doi ani de zile, unde ”aveam un titlu pompos, dar…

- Bianca Dragușanu, primele declarații dupa ce fratele ei a fost batut crunt. Cei doi au fost prezenți in platoul emisiunii de la Kanal D, unde au povestit despre momentele cumplite. Bogdan a fost la un pas de moarte. Daca sotia lui nu l-ar fi dus la medic, tanarul si-ar fi gasit sfarsitul din cauza ranilor…

- S-au indepartat de societatea moderna si par blocati in secolul trecut. Traiesc ghidati doar de propriile lor reguli, iar acum stiinta a confirmat: sunt cei mai longevivi oameni. Este vorba de populatia Amish. Una dintre aceste comunitati din Indiana, SUA, detine o mutatie genetica foarte rara, fapt…

- Jessica Enslow face senzație în mediul virtual. Femeia în vârsta de 43 de ani, a nascut primul ei copil în 1994, pe când avea doar 19 ani, iar în urmatorii 19 ani, a mai nascut înca șase

- Monalisa Pandelea s-a stins din viata saptamana trecuta. Aceasta a fost condusa sambata pe ultimul drum si a lasat in urma ei multa durere si regrete. Prin munca pe care a depus-o, dar si prin felul ei, Monalisa si-a castigat respectul si pretuirea tuturor. La scurt timp dupa slujba de inmormantare,…

- Valentin Pawlik s-a stabilit in Cambodgia in urma cu 13 ani, dar numarul pare sa-i poarte noroc. Din 2004 si pana in prezent, romanul in varsta de 45 de ani a pus bazele a doua afaceri care i-au adus prosperitatea mult visata.

- Site-ul Fiorentina.it a notat ca motivul pentru care Ianis Hagi n-a jucat deloc la echipa mare a Fiorentinei în acest an este ca tocmai fiul "Regelui" a cerut sa evolueze constant pentru formatia secunda, ca sa aiba meciuri în picioare.

- Veste imensa venita din partea specialistilor. A fost descoperit secretul longevitatii dupa finalizarea unui studiu revolutionar. O echipa de oameni de știința aflata in cautarea unor indicii cu privire la longevitate și-a concentrat cercetarile in zona a noua sate indepartate unde sute de locuitori…

- Directorul medical al spitalului de Boli Infectioase din Iasi, Mihnea Hurmuzache, a declarat, joi, ca in urma cu mai multe zile, la o ferma din localitatea Gorban, muncitorii au sacrificat o vaca cu un comportament ciudat, iar in urma analizelor s-a constatat ca animalul era infectat cu rabie.…

- Cei care i-au cunoscut pe sotii Maleon isi vor lua astazi, 28 decembrie, adio de la ei. Ceremonia funerara va avea loc la cimitirul Sfintii Apostoli Petru si Pavel din Iasi incepand de la ora 12:00. Ancheta in cazul tragediei este abia la inceput si se merge deocamdata pe varianta unei duble sinucideri,…

- Cumpatarea va ajuta sa va bucurați de Sarbatori impreuna cu cei dragi, in timp ce excesele va pot crea disconfort și chiar va pot „trimite” la spital. Suntem in plina perioada a Sarbatorilor! A venit Craciunul, vin Sfantul Ștefan, Revelionul, Sfantul Vasile, Boboteaza și Sfantul Ion. Un buchet mare…