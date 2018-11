Stiri pe aceeasi tema

- O noua reușita pentru cercetatorii Statiunii de Cercetare-Dezoltare pentru Legumicultura din Buzau. Specialiștii au reușit sa aclimatizeze cu succes, in premiera pentru Romania, pepenele de iarna (benincasa hispida), care este un soi nou, provenit din Asia, unde este foarte popular. ”Anul acesta am…

- Pepenele de iarna (benincasa hispida), un nou soi provenit din Asia, a fost aclimatizat in acest an, in premiera in tara noastra, de cercetatorii Statiunii legumicole din Buzau. Producţia depăşeşte 60 de tone la hectar, iar fructele cu o greutate cuprinsă între două…

- Pepenele de iarna (benincasa hispida), un nou soi provenit din Asia, a fost aclimatizat in acest an, in premiera in tara noastra, de cercetatorii Statiunii legumicole din Buzau. Producţia depăşeşte 60 de tone la hectar, iar fructele cu o greutate cuprinsă între două…

- Cercetatorii Statiunii legumicole din Buzau au aclimatizat cu succes, in premiera pentru Romania, pepenele de iarna (benincasa hispida), care este un soi nou, provenit din Asia, unde este foarte popular. Fructele au o greutate cuprinsa intre doua si patru kilograme și sunt o sursa bogata de vitamina,…

- Performanta „spectaculoasa” din sectorul agricol se datoreaza investitiilor majore din acest sector, agricultura romaneasca facand pasi majori spre modernizare, ale carei efecte se vad in productiile tot mai mari, potrivit analistilor KeysFin, citați de Agerpres. Acestia semnaleaza ca Romania inregistreaza,…

- Romania inregistreaza, in acest an, cel mai bun rezultat agricol din istorie. Producția record de grau și porumb plaseaza cifra de afaceri din agricultura aproape de nivelul de 8 miliarde de euro, afirma experții de la KeysFin, intr-o analiza privind evoluția business-ului din acest sector. Datele Ministerului…

- "Este in vigoare o asemenea masura, se opereaza cu ea de catre ANSVSA, institutia care raspunde de acest mecanism, ca sa fim acoperiti cu toate masurile posibile, pentru a pune stavila unui asemenea virus. Este vorba de un stimulent de 225 de lei pentru mistreti morti si de 65 de lei pentru de anuntul…

- Pentru inceput, Radulescu ne-a facut cateva precizari despre ce inseamna sa fii fermier și ce inseamna o asociere intre fermieri: ”Spre deosebire de ace lelalte tipuri de asociații care funcționeaza in Romania, Asociația Fermierilor este direcționata spre micul fermier. Adica cel care iși…