Mihai Fifor: Viitorul copiilor noştri trebuie să fie acasă, nu aiurea

"Am votat astazi pentru ca Romania sa fie o tara demna si respectata in Europa, pentru ca vocea romanilor patrioti sa se auda clar si raspicat in Parlamentul European, pentru ca batranii care au ridicat aceasta tara sa fie pretuiti cu adevarat, pentru ca viitorul… [citeste mai departe]