Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocasul Moussa Sissoko nu a stiut minute bune ca echipa lui, Tottenham, s-a calificat în semifinalele Ligii Campionilor. Suparat ca Manchester City a marcat golul de 5-3 în prelungiri, el la parasit banca de rezerve si a mers la vestiare, scrie News.ro."Eram pe banca, am…

- Liverpool a invins-o pe Porto, 4-1, dupa ce in tur s-a impus cu 2-0, și s-a calificat in semifinalele UEFA Champions League, acolo unde va juca impotriva Barcelonei.Au marcat: Militao 68' / Mane 28', Salah 65', Firmino 76', van Dijk 84' Vezi GOLURILE AICIManchester City și Tottenham…

- Manchester City a cedat în prima manșa a sferturilor Ligii Campionilor, 0-1 cu Tottenham, rivala din Premier League. Pep Guardiola, tehnicianul "cetațenilor", considera ca rezultatul obținut pe "White Hart Lane" îl va ajuta mai mult în pregatirea meciului tur. "Uneori,…

- Atacantul echipei Tottenham, Harry Kane, s-a accidentat la glezna stanga in meciul cu Manchester City si ar putea lipsi pana la finalul sezonului, informeaza BBC, relataza News.ro.Citește și: Marius Vizer și-a anunțat demisia din functia de presedinte de onoare al FR Judo "Suntem ingrijorati.…

- Manchester City a trecut sambata in deplasare cu 2-0 (2-0) de Fulham, in etapa a 32-a din Premier League, si a preluat sefia clasamentului cel putin pana duminica seara cand Liverpool, principala rivala, va juca impotriva lui Tottenham. Bernardo Silva (5) si Sergio Aguero (27) au punctat…

- Tottenham, calificata in "sferturile" Ligii Campionilor, are doar un punct in ultimele patru etape de Premier League. Paradoxal, jocul foarte bun al lui Tottenham in Liga se stinge in Premier. Și dubla victorie europeana cu Borussia Dortmund (3-0 și 1-0) nici nu mai exista in campionatul intern. In…

- Antrenorul argentinian Mauricio Pochettino (Tottenham) a fost acuzat de Federatia engleza de fotbal (FA) de conduita incorecta dupa meciul de sambata cu Burnley (1-2) din Premier League, cand s-a confruntat cu arbitrul de centru, relateaza Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește și: Victor Ponta…