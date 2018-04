Stiri pe aceeasi tema

- Jurgen Klopp, declarație surprinzatoare dupa victoria senzaționala obținuta de Liverpool cu City. Chiar daca echipa lui a caștigat cu 3-0, manșa tur din sferturile Ligii Campionilor, antrenorul ”cormoranilor” s-a aratat nemultumit de faptul ca jucatorii sai nu au pastrat forta ofensiva si in repriza…

- Manchester City a pierdut categoric contra lui Liverpool, scor 0-3 in turul "sferturilor" Ligii Campionilor, dar Pep Guardiola e optimist in ceea ce privește șansele de calificare in semifinale. "Cred mult in echipa mea. Baieții mi-au demonstrat o mulțime de lucruri bune in timpul meciului. Mai avem…

- Liverpool a facut un pas enorm spre semifinalele Ligii Campionilor. "Cormoranii" i-au distrus pe teren propriu pe "șeicii" de la Manchester City in partida tur din sferturile Ligii Campionilor, scor 3-0.

- Liverpool a invins-o pe Manchester City la scor de neprezentare, 3-0, miercuri seara, pe Anfield, intr-o partida din prima mansa a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal. ''Cormoranii'' au facut un pas mare spre penultimul act al competitiei prin golurile…

- Dupa ce Real Madrid s-a distrat, marți seara, la Torino, cu Juventus, unde s-a impus cu 3-0, seara de miercuri a fost una fericita pentru Liverpool. Cormoranii și-au umilit adversarii din campionat, pe Manchester City, dar in Liga Campionilor, in sferturile competiției.Liderul din Anglia,…

- LIVERPOOL - MANCHESTER CITY in CHAMPIONS LEAGUE. ONLINE STREAM TELEKOM SPORT - VIDEO. Liverpool, locul 3 in Premier League, o va intalni pe conationala Manchester City, liderul clasamentului, miercuri, in turul sferturilor de finala ale Ligii Campionilor, de la 21:45, LIVE VIDEO pe TELEKOM SPORT.…

- Antrenorul echipei Real Madrid, Zinedine Zidane, a declarat, marti, ca golul marcat din foarfeca de Cristiano Ronaldo in meciul cu Juventus este unul dintre cele frumoase din istorie, dar cel inscris de el in finala Ligii Campionilor din 2002 a fost mai frumos."Golul lui Cristiano este unul…

- Echipa Real Madrid a invins, marti, in deplasare, cu scorul de 3-0 (1-0), pe Juventus Torino, in mansa I a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor, potrivit news.ro. Golurile au fost marcate de Ronaldo, in minutele 4 si 64, ultimul spectaculos, din foarfeca (vezi video), si de Marcelo, in minutul…

- Antrenorul macedonean Zare Markovski a semnat, marti, o intelegere cu echipa italiana de prima liga Dinamo Sassari, dar va continua sa pregateasca echipa nationala de baschet masculin a Romaniei, potrivit paginii de Facebook a Federatiei Romane de Baschet. Gruparea din Sardinia ocupa locul…

- Antrenorul roman Cosmin Olaroiu l-ar putea inlocui pe celebrul tehnician italian Fabio Capello pe banca echipei chineze de fotbal Jiangsu Suning, potrivit presei italiene. Clubul asiatic, care are acelasi proprietar ca si Inter Milano, ar urma sa oficializeze in orele urmatoare despartirea de Capello.…

- Fiecare gol marcat de atacantul egiptean Mohamed Salah la FC Liverpool aduce o paguba de 135 milioane euro pentru operatorul de telefonie mobila Vodafone in Egipt, relateaza The Mirror,citata de Agerpres. La inceputul sezonului, dupa transferul lui Salah de la Roma, nimeni nu anticipa ca atacantul de…

- Peste 2.000 de elevi de clasa a VIII-a nu au reușit sa obțina note de trecere la simularea evaluarii naționale la matematica, iar 1.148 la limba romana. Datele sunt ingrijoratoare, in condițiile in care examenul real va avea loc peste cateva luni, iar volumul de materie care trebuie recuperat este mare.…

- Smartphone-ul nostru este mult mai inteligent si mai puternic decat ne-am putea noi imagina. Desi el pare sa fie un simplu telefon cu ecran tactil de pe care ascultam muzica, stam pe Facebook si ocazional mai realizam apeluri, de fapt este mai mult de atat. Este el o parte din viata noastra si de…

- Campioana en-titre a Romaniei la polo, Steaua Stirom Bucuresti, a invins miercuri, pe teren propriu, formatia spaniola CN Sabadell, cu scorul de 10-9, in grupa B a Ligii Campionilor. Scorul pe reprize a fost 3-2, 3-2, 3-2, 1-3.Anterior, Steaua a obtinut urmatoarele rezultate in grupa B: 3-8…

- Tehnicianul formatiei AS Roma, Eusebio Di Francesco, a declarat, marti seara, ca asteapta sa se intalneasca in finala Ligii Campionilor cu Vincenzo Montella, antrenorul echipei FC Sevilla."Roma nu trebuie sa se teama de nimeni. Vreau sa fac aceasta echipa sa viseze in continuare. Dau nota…

- Antrenorul portughez Jose Mourinho a afirmat, dupa eliminarea echipei sale, Manchester United, in optimile de finala ale Ligii Campionilor, de catre formatia spaniola FC Sevilla, ca "nu este o situatie noua" pentru gruparea engleza, care a mai trecut prin astfel de momente dificile. "Este o mare dezamagire,…

- Manchester City, echipa lui Pep Guardiola, va cuceri trofeul de campioana in Premier League, daca trece de Everton și Manchester United. "Fiecare succes ne aduce mai aproape de ținta", spune capitanul Vincent Kompany. Nimeni nu-i sta in cale lui Manchester City. Cu atat mai puțin Stoke, oricat de disperata…

- Antrenorul echipei Astra Giurgiu, Edward Iordanescu, a reactionat, vineri, dupa ce Universitatea Craiova si-a manifestat nemultumirea fata de delegarea lui Alexandru Tudor la meciul de sambata, tehnicianul giurgiuvenilor apreciind ca gruparea olteana incearca sa creeze presiune asupra arbitrilor.…

- Guardiola, amendat pentru purtarea unui simbol politic. Antrenorul lui Manchester City, Pep Guardiola, a fost amendat cu 20.000 lire sterline de Federatia engleza de fotbal (FA) pentru ca a purtat o panglica galbena in semn de sustinere a unor reprezentanti catalani arestati in Spania, a anuntat FA…

- Antrenorul lui Manchester City, Pep Guardiola, a fost amendat cu 20.000 lire sterline de Federatia engleza de fotbal (FA) pentru ca a purtat o panglica galbena in semn de sustinere a unor reprezentanti catalani arestati in Spania, a anunta FA vineri. FA i-a dat si un avertisment tehnicianului spaniol,…

- SCM Craiova a invins CSM Bucuresti cu 23-21 intr-un meci din cadrul etapei a 19-a a Ligii Nationale, reusind astfel sa puna punct unei perioade de invicibilitate a adversarei de aproximativ un an si jumatate. Ambele formatii vor calatori azi impreuna spre Moscova. De acolo, Craiova va pleca spre…

- Tehnicianul echipei Manchester City, Josep Guardiola, a declarat dupa meciul cu FC Basel, scor 1-2, ca il bucura calificarea in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, insa a mentionat prestatia slaba a formatiei sale in repriza a doua a partidei de joi.“Ne bucuram ca ne-am calificat in…

- Echipa engleza de fotbal Manchester City s-a calificat fara emotii in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, miercuri seara, desi a fost invinsa surprinzator acasa de FC Basel cu scorul de 2-1, in mansa secunda a optimilor. City, care castigase prima mansa cu 4-0, a deschis…

- Titlul de campion al Angliei este "mult mai important" pentru echipa engleza de fotbal Manchester City decat castigarea Ligii Campionilor, a estimat miercuri antrenorul "cetatenilor", Pep Guardiola, citat de AFP. "Ne batem pentru trofeul de departe cel mai important al sezonului, Premier…

- Selectionerul nationalei de fotbal a Chinei, italianul Marcello Lippi, a declarat ca nimic nu se compara cu castigarea unei Cupe Mondiale, el reusind aceasta performanta cu reprezentativa azzurra in 2006. "Liga Campionilor sau Cupa Mondiala? Am castigat toate cupele cu Juventus Torino,…

- Manchester City a caștigat Cupa Ligii Angliei. "Cetațenii" au invins in finala disputata pe Stadionul Wembley din Londra, cu scorul de 3-0 , pe Arsenal .Acesta este primul trofeu al lui Pep Guardiola de cand antreneaza in Anglia.

- Manchester City a castigat pentru a cincea oara in istorie trofeul Cupei Ligii Angliei, dupa ce a invins-o in finala competitiei pe Arsenal, scor 3-0. Succesul de pe "Wembley" este echivalent cu primul titlu cucerit de Pep Guardiola pe banca "cetatenilor".

- Federatia Engleza de Fotbal (FA) a anuntat, vineri, ca a deschis o procedura disciplinara care il vizeaza pe tehnicianul echipei Manchester City, Pep Guardiola, deoarece acesta a purtat un simbol politic catalan.

- Patronul FCSB, Gigi Becali, a luat o decizie radicala dupa dezastrul suferit de echipa sa in fața lui Lazio Roma, 1-5. "Eu imi cer scuze, pentru ca am intrecut puțin masura. Niciodata nu am fost dezamagit ca-n seara asta de fotbal. Eu va promit ca atunci cand va fi vorba de fotbal european…

- Tehnicianul echipei Chelsea, Antonio Conte, a declarat, marti seara, ca jucatorii sai sunt dezamagiti de remiza cu FC Barcelona, scor 1-1, din turul optimilor Ligii Campionilor, dar este increzator ca acestia pot realiza o performanta extraordinara in returul de la Camp Nou."Nu am fost departe…

- Surpriza de proporții in Cupa Angliei. Manchester City a fost eliminata din competiție de o echipa din liga a treia valorica din Albion, Wigan Athletic. Echipa lui Pep Guardiola a fost invinsa cu scorul de 0-1.

- Juventus Torino a incheiat la egalitate, marti, pe teren propriu, scor 2-2, cu echipa Tottenham Hotspur, in prima mansa a optimilor de finala a Ligii Campionilor, in timp Manchester City a invins FC Basel in deplasare, scor 4-0.

- Manchester City a facut un pas mare spre sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, marti seara, dupa ce a surclasat formatia elvetiana FC Basel cu scorul de 4-0 (3-0), in deplasare, in prima mansa din optimile de finala. Golurile echipei antrenate de Pep Guardiola au fost marcate…

- UEFA le-a cerut arbitrilor sa pedepseasca faulturile dure in competitiile europene intercluburi si sa "protejeze imaginea fotbalului", relateaza BBC. Pozitia UEFA vine dupa ce antrenorul lui Manchester City, Pep Guardiola, le-a cerut arbitrilor sa nu tolereze jocul dur, in conditiile…

- CS Universitatea Craiova joaca primul meci pe teren propriu din 2018 duminica, de la ora 20:45, cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe. Antrenorul oltenilor, Devis Mangia, este precaut inaintea acestei partide, deoarece nu are prea multe date despre noua formula a echipei lui Eugen Neagoe. „Meciul…

- Antrenorul CFR-ului, Dan Petrescu, anunța care are ceva probleme inaintea marelui meci cu FCSB de sambata. Tehnicianul nu a putut susține azi normal ședința de pregatire și in plus, dezvaluie ca are cațiva jucatori cu probleme medicale. "Din pacate, astazi nu am putut sa facem antrenament pe teren…

- Mihai Silvașan: Ma bucur ca am reușit sa ne pastram calmul pe finalul meciului Antrenorul clujenilor este bucuros pentru calificarea in optimi și pentru revenirea din finalul meciului. Silvașan a fost, în mod special, mulțumit de aparare și de jocul bun în defensiva din ultimele minute.…

- Ionuț Popa ar putea fi dat afara de la ACS Poli. Alt antrenor a anunțat ferm: ”Sunt in contact cu cei de la Timișoara!”. ACUALIZARE 5 februarie, 10:35. Ionut Popa s-a despartit amiabil de ACS Poli Timisoara. Antrenorul s-a intalnit cu membrii Consiliului Director si au stabilit intreruperea contractului.…

- CSM Bucuresti a invins echipa daneza Midtjylland, cu scorul de 31-25 (16-13), duminica, in deplasare, in cel de-al saselea meci din grupele principale ale Ligii Campionilor la handbal feminin. Scorul primei reprize a fost stabilit de Cristina Neagu. Repriza a doua a adus o scadere in nivelul de joc…

- Costel Pantilimon (30 de ani) a ajuns la Nottingham Forest, dubla castigatoare a Ligii Campionilor, si a vorbit in premiera din postura de jucator al clubului istoric din Anglia, informeaza Mediafax. Fostul goalkeeper de la Manchester City a fost cedat ...

- Costel Pantilimon (30 de ani) a ajuns la Nottingham Forest, dubla castigatoare a Ligii Campionilor, si a vorbit in premiera din postura de jucator al clubului istoric din Anglia. Fostul goalkeeper de la Manchester City a fost cedat sub forma de imprumut de Watford pana la finalul sezonului.

- Antrenorul echipei Manchester City, Pep Guardiola, a aparat politica de transferuri a clubului sau, precizand ca, desi cheltuieste multi bani, o face pe multi jucatori, nu pe cate doi, referindu-se la alte mari grupari europene care au produs inflatia in fotbal, in special PSG. "Inteleg criticile,…

- Dupa ce a cheltuit 250 de milioane de euro in vara, Pep Guardiola spune ca transferurile sale sunt constranse de bugetul lui Manchester City. "Cand vrei sa joci in patru competiții, trebuie sa ai noroc cu accidentarile. Ai nevoie de 22 de jucatori. Lumea nu crede asta, dar azi, 22 de jucatori titulari…

- Manchester United si-a pastrat prima pozitie in clasamentul celor mai bogate cluburi de fotbal din lume, castigand, la mica distanta, lupta cu Real Madrid. Diferenta de 1,7 milioane de euro dintre United si campioana Spaniei este cea mai mica din istorie. Manchester United a fost, pentru…

- Manchester City, liderul detasat din Premier League, a suferit prima infrangere din actualul sezon al campionatului de fotbal al Angliei, 3-4 cu Liverpool, in deplasare, duminica, in etapa a 23-a. ''Cormoranii'' au avut o perioada de gratie in repriza secunda, cu trei goluri…

- Tehnicianul spaniol Pep Guardiola a fost desemnat managerul lunii decembrie in Premier League, pentru a patra luna consecutiv, un record in istoria campionatului englez de fotbal, informeaza cotidianul L'Equipe. In sapte meciuri jucate in ultima luna a anului trecut, Manchester City,…

- Kevin De Bruyne n-a ținut ”de mic copil” cu Manchester City. In copilarie era indragostit de o actuala rivala. Belgianul Kevin De Bruyne este considerat unul dintre cei mai buni fotbaliști din lume in acest moment. Poate cel mai bun jucator de la Manchester City era fan Liverpool in copilarie! Un filmuleț…

- Mohamed Salah este primul jucator egiptean care caștiga trofeul de „cel mai bun jucator african", dupa 34 de ani. Salah i-a devastat pe senegalezul Sadio Mane de la Liverpool și pe Pierre-Emerick Aubameyang.