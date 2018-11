Penurie de forţă de muncă. Guvernul vrea să angajeze muncitori străini Guvernul japonez a aprobat vineri un proiect de lege care sa faciliteze angajarea de muncitori straini in domeniile care se confrunta cu un deficit de forta de munca, informeaza Reuters.



Proiectul de lege propune doua categorii noi de vize pentru straini, in sectoarele care au cea mai mare nevoie de angajati. Acestea nu sunt specificate si ar putea fi vorba de cateva zeci, incepand de la agricultura si constructii si pana la industria hoteliera si ingrijirile pentru copii sau batrani.



Vizele din prima categorie se vor acorda personalului cu un anumit nivel de calificare si… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul sustine ca acuzatiile privind uciderea lui Khashoggi sunt "minciuni" care vizeaza Guvernul saudit, informeaza Reuters care citeaza agentia oficiala de presa. O delegatie din Arabia Saudita a ajuns, vineri, in Turcia ca parte a investigatiei comune privind disparitia jurnalistului saudit Jamal…

- Guvernul japonez a anuntat vineri ca vrea sa depuna rapid un proiect de lege care sa autorizeze primirea mai multor lucratori straini pentru a combate in parte lipsa fortei de munca ce afecteaza deja grav unele sectoare, relateaza France Presse preluata de Agerpres. "Cat mai rapid posibil",…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de miercuri, noua lege a pensiilor, proiectul urmand sa ajunga in Parlament. Prim-ministrul Viorica Dancila a precizat ca acest proiect de act normativ vizeaza cresterea veniturilor pensionarilor si eliminarea inechitatilor in sistemul public de pensii. "Proiectul de…

- Guvernul s-a reunit in ședința miercuri dupa-amiaza, iar pe ordinea de zi figureaza si proiectul legii pensiilor. Noua lege se va aplica etapizat, incepand cu anul 2019, pana in 2021, cand va intra integral in vigoare, a precizat premierul Viorica Dancila, in debutul ședinței

- Santierul Naval Vard din Braila, cel mai mare angajator privat local, a adus 70 de angajati din Vietnam si intentioneaza sa mai aduca inca 60 pentru a acoperi deficitul de forta de munca, in conditiile in care nu a reusit sa isi acopere toate necesitatile cu muncitori romani, a declarat joi, intr-o…

- Importul de specialisti din strainatate, automatizarea si externalizarea reprezinta principalele solutii pe termen scurt si mediu pentru companiile din Romania, care se confrunta cu o lipsa de personal fara precedent, potrivit companiei de solutii software dedicate resurselor umane Romanian Software.…

- Deși Iașul este intr-o continua dezvoltare și modernizare, forța de munca lipsește complet din peisaj. Angajatorii ieșeni se plang ca nu au cu cine sa-și duca la bun sfarșit lucrarile, motiv pentru care aduc forța de munca din Asia. Meseria, brațara de aur! De asta s-au convins și marile companii…

- Noi promisiuni pentru pensionari! Guvernul spune ca le va dubla veniturile pana in 2021, printr-o noua formula de calcul. Proiectul nu va putea aplicat, avertizeaza opoziția dar și analiștii, decat cu pretul taierii din alte domenii vitale.