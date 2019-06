Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, a afirmat, vineri, la Mamaia, ca si daca va tara noastra va aloca 10% din Produsul Intern Brut pentru aparare in urmatorii ani, tot nu va avea capabilitati sa faca fata singura unui potential agresor cum este Rusia, astfel ca apararea trebuie sa fie colectiva,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca nu ar refuza informatii furnizate de o tara straina si care ar viza sa dauneze unui contracandidat al sau in alegerile prezidentiale din 2020, informeaza joi AFP, relateaza Agerpres.Citește și: Sotia lui Benjamin Netanyahu a incheiat…

- Criza din Republica Moldova, unde, din cauza refuzului liderului Partidului Democrat, oligarhul Vladimir Plahotniuc, de a renunța la controlul asupra instituțiilor statului în favoarea recent formatului guvern, a aparut anarhia, se gasește în centrul atenției Rusiei, Uniunii Europene și…

- In reteaua de canalizare a Capitalei nu ajung doar apele reziduale, ci si fel de fel de lucruri, care mai de care mai bizare. Insa, cateva dintre acestea se incadreaza in top si merita mentionate.

- O copie a Coroanei Imperiale, cu care care au urcat pe tron ultimii tari ai Rusiei, incepand cu Ecaterina a II-a, a fost expusa publicului la Ecaterinburg. Specialistii, dar si vizitatorii, spun ca replica este mai frumoasa decat orginalul. O corespondenta de Liviu Iurea.

- Un instrument vechi rusesc numit "gusli" revine la moda. Gratie unui om de afaceri entuziast, gusli a renascut si a devenit extrem de popular mai ales cand se organizeaza festivaluri folclorice. Corespondentul nostru Liviu Iurea are amanunte.

- Joi, 28 martie 2019, politistii Serviciului de Investigatii Criminale, cu sprijinul luptatorilor Serviciului pentru Actiuni Speciale au pus in executare 5 mandate de perchezitie domiciliara, intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul comiterii infractiunii de talharie calificata,…