Din toamna aceasta, creștem numarul serialelor pe care le puteți vedea saptamanal! Arta furturilor, atacuri cibernetice și crize personale, toate acestea la TV5MONDE! SERIAL NOU E-LEGAL In fiecare joi, la 19.40 – din 5 septembrie Cand ficțiunea devine realitate. Harțuire cibernetica, e-commerce, scandaluri in social media … Patrunde in viațade zi cu zi a unei firme de avocatura din Bruxelles. Atacul cibernetic e specialitatea lor. Afla mai multe Nicolas Gob (Antoine Verlay) et Eleonore Bernheim (Florence Chassagne) SEZONUL 2 L’ART DU CRIME (UN NOU SEZON) In fiecare marți la ora 22.00 – din 3 septembrie.…