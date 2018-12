Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier pakistanez Nawaz Sharif a fost condamnat luni la sapte ani de inchisoare, dupa ce a fost gasit vinovat de coruptie, relateaza Reuters.Fostul sef de Guvern a denuntat o procedura influentata politic. Instanta anticoruptie care l-a judecat a stabilit ca el nu poate sa explice…

- Un fost ofiter din cadrul Flotei ruse la Marea Neagra a fost condamnat marti la 14 ani de inchisoare, dupa ce a fost gasit vinovat de spionaj in favoarea Ucrainei, in peninsula Crimeea anexata in 2014 de Rusia, relateaza AFP.Capitanul Leonid Parhomenko, un fost membru al Statului Major al…

- Britanicul Matthew Hedges a fost condamnat miercuri la inchisoare pe viata de un tribunal federal din Abu Dhabi, dupa ce fusese acuzat de spionaj luna trecuta in beneficiul unei tari straine, a anuntat o purtatoare de cuvant a familiei sale, citata de AFP, in timp ce Reuters citeaza doua surse bine…

- Cancelarul austriac, Sebastian Kurz, a afirmat vineri ca Austria il suspecteaza pe un ofiter de armata, recent pensionat, ca a intreprins activitati de spionaj in favoarea Rusiei timp de decenii si ca Viena i-a cerut Moscovei explicatii pe aceasta tema, relateaza Reuters, AFP si dpa preluata de Agerpres…

- Un avion de vanatoare MiG 29 s a prabusit sambata in Egipt, pilotul egiptean al aparatului de zbor reusind sa se catapulteze in siguranta, a anuntat concernul rus United Aircraft Corporation, citat de agentia de presa RIA Novosti, transmite Reuters citat de Agerpres.ro. Avionul fusese livrat Egiptului…