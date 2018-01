Stiri pe aceeasi tema

- ALDE are mai putine convingeri si mai multe asteptari de la premierul desemnat, Viorica Dancila, a declarat joi purtatorul de cuvânt al partidului, Varujan Vosganian. "Un om politic, în ziua de azi, ajunge sa fie important nu prin ceea ce s-a facut cunoscut, ci uneori prin…

- „In ultimii ani am simtit ca se intampla lucruri bizare, in sensul ca cei care castiga alegeri si doresc sa-si promoveze colegii, cu cat sunt mai vocali impotriva statului paralel, cu atat primesc avize negative si fara explicatii si nu se spune care sunt problemele pentru ca sunt secrete de stat.…

- La intalnirea din biroul lui Liviu Dragnea au participat Viorica Dancila, premier desemnat, Niculae Badalau, presedinte executiv PSD, Paul Stanescu, actual vicepremier, Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, potrivit unor surse politice citate de Mediafax. Liderul PSD a anuntat, la…

- Fostul premier și președinte al PSD – l-am numit pe Adrian Nastase – analizeaza, pe blog, atat recentele disensiuni din principalul partid de guvernamant, cat și nominalizarea noului premier, Viorica Dancila. Nastase susține ca, pe fundalul tensiunilor Dragnea-Tudose, ”prietenii” PSD și-ar fi dorit…

- Internauții au inceput sa iși ia inapoi like-urile date paginii de Facebook a președintelui Klaus Iohannis dupa ce acesta a decis, miercuri, sa accepte propunerea Vioricai Dancila pentru funcția de premier. Potrivit facebrands.ro , la cateva ore dupa desemnarea noului premier aproape 900 de fani ai…

- Potrivit unei declarații facute de Ecaterina Andronescu in emisiunea ”Romania 9” de la TVR 1, premierul desemnat Viorica Dancila nu va solicita niciunei institutii a statului roman niciun aviz pentru viitorii ministri din cabinetul sau. Declarația a fost facuta de catre vicepreședintele PSD…

- Președintele Klaus Iohannis a desemnat-o pe Viorica Dancila pentru funcția de premier, iar construcția Cabinetului a inceput. Ministru al Educației in primele doua Guverne PSD, Liviu Pop, va fi mai mult ca sigur exclus din viitoarea formula guvernamentala. Citește și: PSD trimite una dintre…

- PNL va vota impotriva Guvernului condus de Viorica Dancila, a anuntat, miercuri, prim-vicepresedintele liberal Raluca Turcan. "Premierul desemnat este oglinda perfecta a ofertei PSD-ALDE pentru Romania. PSD si ALDE au propus patru premieri intr-un singur an. Si-au dat jos propriile guverne,…

- "Eu am fost una dintre membrele delegatiei care a colaborat foarte mult cu doamna Dancila, prin natura faptului ca era coordonatoarea delegatiei - eu aveam patru comisii foarte importante - si ii multumesc pentru incredere si evident ca ne consultam reciproc. De trei ani si jumatate de cand am lucrez…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat miercuri, dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. "Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o…

- Liviu Dragnea a precizat ca varianta de premier propusa de PSD a fost facuta și cu gandul la preluarea de catre Romania a președinției Consiliului Uniunii Europenene. Dragnea a spus ca pe Dancila o recomanda nu doar experiența de la Bruxelles, ci și faptul ca este “o femeie civilizata, neconflictuala,…

- Europarlamentarul Viorica Dancila este propunerea PSD pentru functia de premier, au declarat surse din partid. Ulterior, ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a declarat, dupa sedinta Comitetului Executiv al PSD, ca se bucura ca Viorica Dancila a fost nominalizata pentru functia de premier si a precizat,…

- Vicepresedintele PSD Ecaterina Andronescu afirma ca s-a retras de pe lista propunerilor pentru functia de premier pentru ca nu a dorit sa se imparta voturile in CExN al PSD. "Au fost doua propuneri si ceea ce mi-am dorit este sa nu se imparta voturile in CExN si sa mergem mai departe cu cel…

- Vicepresedintele PSD Lia Olguta Vasilescu, ministru al Muncii, a declarat marti ca nu îsi doreste sa ocupe functia de premier, ea enumerând mai multe nume de social-democrati care ar putea prelua sefia Guvernului. "Poate sa fie Serban Nicolae, poate sa fie Mihai Fifor,…

- "Ma astept ca in viitorul CExN sa discutam mai mult despre modalitatile prin care acest guvern sa functioneze si mai bine decat a functionat pana in prezent, despre ceea ce putem aduce in plus pentru Romania si pentru toti romanii, indiferent daca ne-au dat votul increderii lor sau inca nu au facut…

- Guvernul a stabilit, joi, printr-o hotarare, ca 7.000 de lucratori straini sa fie nou admisi pe piata fortei de munca din Romania, in 2018, in baza avizelor de angajare sau detasare. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, documentul aprobat de Executiv prevede suplimentarea cu 1.500…

- Dragnea: Guvernul va decide daca Palatul Elisabeta va ramane Casei Regale. E o discutie foarte serioasa despre simboluri Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca Guvernul va decide daca Palatul Elisabeta va ramane Casei Regale, precizand ca legea privind Statutul Casei Regale va fi dezbatuta…

- "Atragem atentia Guvernului si majoritatii guvernamentale PSD-ALDE asupra deciziei conducerii Partidului Popular European, prin vocea presedintelui Joseph Daul, de a lua pozitie fata de modificarile aduse legislatiei interne privitoare la Justitie. Invederam aceasta pozitie oficiala a PPE si parlamentarilor…

- Negocierea colectiva forțata instituita prin O.U.G. nr. 82/2017 Prin Ordonanta de Urgenta nr. 82 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative, s-a dispus ca in perioada 20 noiembrie - 20 decembrie 2017, pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului…

- Guvernul a aprobat in ședința proiectul de Hotarare privind registrul general de evidența a salariaților (REVISAL), una dintre prevederi vizand perioada pe care angajatorii o vor avea la dispoziție pentru transmiterea modificarii salariului de baza lunar brut, in contextul mutarii CAS și CASS de…

- "Potrivit art. 5 din ordonanta nr. 58-1270 din 22 decembrie 1958 privind legea organica relativa la statutul magistratilor, „magistratii parchetelor judiciare (procurorii) sunt plasati sub directia si controlul direct al sefilor lor ierarhici si sub autoritatea ministrului de justitie”", a scris…

- Piața muncii va fi dominata de pesimism, anul viitor, pe fondul schimbarilor legislative in materie de salarizare, impozitare și contribuții anunțate de Executiv. Astfel, pentru ca pesimismul lipsește la majoritatea angajaților, mai bine de 60% dintre romani vor sa iși schimbe locul de munca in 2018.…

- Guvernul adopta in sedinta de miercuri hotararea de majorare a salariului minim brut la 1.900 de lei, de la 1 ianuarie 2018. ”Avem astăzi pe ordinea de zi hotărârea de guvern pe care am prezentat-o într-o primă lectură în urmă cu o lună de zile,…

- De la inceputul anului scriu aici despre faptul ca Romania se confrunta cu un deficit pe piata muncii si ca acest deficit va creste in anii ce vor veni. Cauzele sunt clare si le-am mai detaliat: incapacitatea sistemului de Educatie de a pregati absolventii pentru piata muncii (la pachet cu…

- „Acel mesaj ar trebui citit in integralitate. In acest mesaj se discuta despre legile propuse de Guvern. Asa cum ati vazut, noi avem o dezbatere foarte larga si pornim de la niste legi adoptate acum 14 ani, iar intregul sistem juridic din Romania ne cere sa intervenim asupra acestor legi. (...)…

- ”Fara indoiala, noi continuam aceasta dezbatere si vom tine cont in continuare de toate punctele de vedere exprimate de mediul juridic care este invitat”, a declarat Florin Iordache.El a spus ca, in urma solicitarii de catre Departamentul de Stat al SUA de respingere a modificarilor la…

- ”Ajungem la un subiect sensibil pe care mediul de afaceri ni l-a ridicat de foarte multe ori si anume marirea contingentului de lucratori straini pe teritoriul Romaniei. Am avut deja mai multe discutii cu mediul de afaceri, care ne cere sa deschidem granitele pentru cei din Republica Moldova sau…

- Departamentul de dezvoltare durabila s-a inființat pe langa premierul Romaniei, in luna mai a anului 2017, iar acum componenții lui merg in teritoriu pentru a avea primele discuții cu instituțiile. Miercuri, componenții acestuia au ajuns la Timișoara. Departamentul pentru Dezvoltare Durabila…

- Presedintele Comisiei de buget-finante a Senatului, social-democratul Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, ca a fost amanata elaborarea unui raport privind OUG de modificare a Codului Fiscal, deoarece au fost propuse foarte multe amendamente. „Astazi nu vom emite un raport, pentru sunt foarte…

- "Astazi, la Comisia de buget-finante nu au votat nimic, am discutat toate amendamentele propuse si aproape toti membri Comisiei au impartasit ideea ca impozitul pe cifra de afaceri pentru microintreprinderi sa fie optional, argumentele sunt in aceasta directie. Speranta e la bunul simt al Guvernului,…

- „Astazi nu vom emite un raport, pentru sunt foarte multe amendamente si e normal ca si Ministerul Finantelor sa se poata exprima asupra acestora”, a spus Teodorovici. Presedintele Comisiei de buget-finante a Senatului, social-democratul Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, ca Guvernul…

- Oamenii de afaceri, crezand ca problema Split TVA e ca si rezolvata, si-au indreptat atentia catre alte probleme fiscale de actualitate, dar „pericolul consecintelor nefaste ale proiectului nu a trecut”, atentioneaza, intr-un comentariu, expertul fiscal Alex Milcev, Partener in cadrul EY Romania.…

- Potrivit unui comunicat de presa, Jaak Mikkel a prezentat premierului impactul socio-economic pe care prezenta sistemului Coca-Cola o are in tara noastra. Astfel, sistemul Coca-Cola angajeaza, in total, in Romania, peste 1.500 de persoane, iar pe intregul lant de valoare sunt sustinute 19.900 de locuri…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a vorbit duminica despre un "sistem ocult si nenorocit" din Romania, precizand ca nu vrea sa devina complice cu cei care l-ar fi construit. Luand cuvantul la Congresul Tinerilor Social Democrati (TSD) de duminica de la Romexpo, Dragnea le-a vorbit tinerilor…

- Lipsa infrastructurii de transport, a unui sistem de educatie corelat cu nevoile pietei fortei de munca si politicile imprevizibile din ultimele luni ale Guvernului PSD-ALDE afecteaza puternic mediul de afaceri si crearea de noi locuri de munca in Romania.

- "Noi avem o crestere de aproape 6%, aceasta crestere economica trebuie sa se simta in buzunarul cetateanului. In mod normal, veniturile ar trebui sa creasca, pentru ca rostul unei cresteri economice este sa imbunatateasca viata oamenilor crescandu-le veniturile. Or, Guvernul acesta se lauda ca nu…

- România are asigurate stocurile de gaze naturale pentru iarna, iar aprovizionarea consumatorilor cu gaze va fi realizata în condiții normale și cu respectarea standardelor tehnice, conform programului stabilit de Executiv, informeaza un comunicat al Ministerului

- Opoziția critica masurile din reforma fiscala. Senatorul PNL Florin Cițu a scris pe Facebook ca Guvernul foloseste pensiile din viitor pentru plata salariilor și a pensiilor din prezent, prin diminuarea contribuției la Pilonul II de Pensii, masura prevazuta in pachetul de reforma fiscala care a fost…

- „Nivelul taxei clawback pe trimestrul 3 al anului curent a crescut, din nou, cu 25% fata de nivelul din trimestrul 3, 2016, ceea ce va duce la disparitia si mai multor medicamente ieftine de pe piata si la prabusirea industriei farmaceutice locale. Procentul „p" din calculul taxei clawback a crescut…

- Conducerea PNL lanseaza o provocare mebrilor Executivului condus de premierul Mihai Tudose, aceea de demisiona daca va exista o scaderea a 100 de salarii in Romania din cauza masurilor fiscale luate de coaliția de guvernare, a anunțat vicepreședintele liberal, Florin Cițu. La randul sau, purtatorul…

- Vesti sumbre pentru salariatii din Romania. Foarte multe firme ar putea ajunge in pozitia in care sa concedieze foarte multi angajati din pricina ultimelor reglementari pregatite de reprezentantii Guvernului. Astfel, de la 1 ianuarie va fi aplicat un impozit de 1% cifrei de afaceri, asta pentru toate…

- Catalina Ștefanescu a revenit pe o poziție publica, de data aceasta in Executiv. Ea are din 5 octombrie o funcție de consilier la Secretariatul General al Guvernului, informeaza prisacariu.ro.Ștefanescu a devenit deputat la 20 și un pic de ani, fiind aleasa pe lista USL din Teleorman. Atunci,…

- Urmarind situatia din Catalonia, reprezentantii Ministerului roman de Externe au transmis, sambata, un punct de vedere pe acest subiect aflat in atentia Europei si a lumii intregi. Ca reactie fata de rezolutia votata in cursul zilei precedente, in Parlamentul catalan, si a masurilor dispuse ulterior…

- Prezenta celor patru demnitari la reuniunea sindicatului din sanatate survine in conditiile in care angajatii din domeniul sanitar sunt nemultumiti de cuantumul majorarilor salariale pe care le vor primi. Peste 5.000 de angajati din sistemul sanitar au protestat, pe 19 octombrie, nemultumiti de eliminarea…